Celjani tudi po obračunu z Bravom ostajajo brez zmage #video

Nogometaši Celja in Brava so se v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:2).

Nogometaši Celja ponavljajo lansko zgodbo in tudi po četrtem krogu ostajajo brez prvenstvene zmage. Še tretjič so igrali neodločeno, drugič na domačem igrišču, tako kot po uvodni tekmi proti Muri pa so na koncu tudi tokrat lahko vsaj delno zadovoljni. Spet so izničili zaostanek z 0:2, skozi celotno tekmo pa niso bili pretirano nevarni.

Celjani so sicer tekmo začeli napadalno, predvsem Dario Vizinger je veliko poskušal z nenatančnimi streli od daleč. A tudi Ljubljančani se niso le branili, predvsem pa so navdušili s hitrimi prehodi iz obrambe v napad. V enem izmed njih so tudi povedli, ko je v 16. minuti s prodorom po desni strani domačo obrambo osmešil Andraž Kirm, ki je nato lepo podal žogo v sredino, kjer je Aljoši Matku, Mariborčanu na začasnem delu v Ljubljani, ni bilo težko potisniti v mrežo za svoj tretji gol v sezoni.

Štiri minute pozneje se je po slabem posredovanju domače obrambe velika priložnost ponudila Mitji Križanu, še enemu Mariborčanu v ljubljanskem dresu, toda z ugodnega položaja je streljal čez gol. Le malo pozneje je Križan zagrozil s strelom od daleč, tudi tokrat je bil premalo natančen, zato pa je natančnejši v 40. minuti, ko je v protinapadu žogo vlekel od sredine igrišča do kazenskega prostora, nato pa z močnim strelom premagal vratarja Matjaža Rozmana.

Bravo je po 40 minutah vodil že z 2:0. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Malo pred tem je bil pred golom Brava nespreten Ivan Božić, ki je sam stekel pred vratarja Domna Grila, a je okleval s strelom, tako da so ga gostujoči branilci ujeli in razčistili nevarnost, hkrati pa omogočili protinapad, ki ga je zaključil Križan.

Lotrič poskrbel za preobrat

Bravo je imel stvari v rokah, domači niso bili nevarni, v zadnji minuti prvega dela pa so vendarle dobili darilo. Ante Vrljičak je v kazenskem prostoru storil nespameten prekršek nad Dušanom Stojinovićem, sodnik Dragoslav Perić je upravičeno pokazal na belo točko, najstrožjo kazen je izkoristil Mitja Lotrič.

Isti igralec je že hitro po prihodu iz slačilnic poskrbel, da sta bili ekipi spet na začetku. Dosegel je pravi evrogol, s kakšnih 20 metrov je zadel levi zgornji kot vrat vratarja Grila.

Slednji je le nekaj minut zatem preprečil domače vodstvo, ko je po strelu Vizingerja z glavo žogo odbil v kot.

Po zanimivem prvem delu in obetavnem začetku drugega je bilo kar težko verjeti, da je bila to tudi zadnja priložnost na tekmi. Celjani so do konca imeli več žogo v nogah, a bili nenevarni, za razliko od prvega pa tekmecem niso dovoljevali hitrih protinapadov.

Celje bo v naslednjem krogu gostovalo v Domžalah, Bravo pa bo gostil Aluminij.

Celje : Bravo 2:2 (1:2)

Stadion Arena Z'Dežele, gledalcev 400, sodniki: Perić, Žunić, Vidali.



Strelci: 0:1 Matko (16.), 0:2 Križan (40.), 1:2 Lotrič (45., 11-m), 2:2 Lotrič (50.).



Celje: Rozman, Stojinović (od 75. Travner), Zaletel, Čalušić (od 84. Štravs), Vidmajer, Pungaršek, Pišek, Novak, Lotrič, Vizinger, Božić (od 76. Kerin).



Bravo: Gril, Brekalo, Zec, Ihbeisheh, Žinko, Agboyi, Vrljičak, Matko, Kirm, Mensah (od 69. Kancilija), Križan (od 90. Nukić).



Rumeni kartoni: Žinko, Pišek; Brekalo, Ihbeisheh.



Rdeč karton: /

Potek tekme v Celju: