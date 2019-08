Milec rešil Maribor, derbi navdušil polno Fazanerijo #video

Nogometaši Mure in Maribora so se v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

Mura : Maribor 1:1 (1:0)



Stadion Fazanerija, gledalcev 5000, sodniki: Kajtazović (Kranj), Kovačič, Kasapović (oba Ljubljana).



Strelca: 1:0 Maroša (28.), 1:1 Milec (70.).



Mura: Obradović, Kous, Karamarko, Maruško, Šturm, Kozar, Šporn, Bobičanec, Horvat (od 81. Bubnjar), Šušnjara (od 66. Karničnik), Maroša (od 74. Mulić).

Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Peričić, Klinar, Cretu, Pihler, Kramarič (od 66. Hotić), Požeg Vancaš (od 67. Kotnik), Mešanović (od 82. Tavares), Mulahusejnović.



Rumeni kartoni: Bobičanec, Horvat, Šporn; Milec.

Rdeč karton: /

Nogometaši Maribora, ki blestijo v kvalifikacijah lige prvakov, tudi po 4. krogu državnega prvenstva ostajajo brez zmage. Na težkem gostovanju pri vedno neugodni Muri, na katerem je njihov trener Darko Milanič spočil nekatere igralce, ki so v evropskih tekmah nosili veliko breme, so v dinamični in zanimivi tekmi osvojili le točko. A to povsem ustreza dogodkom na igrišču, prvi polčas je pripadel Muri, ki je poleg gola imela še nekaj priložnosti, v drugem delu se je položaj obrnil, Štajerci so bili boljši, tako da so zasluženo izenačili.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Maroša poslal žogo za hrbet Pirića

Mura je še petič zapored pod vodstvom Anteja Šimundže ostala neporažena proti Mariboru v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida opoldanske plohe v Murski Soboti gledalcem niso preprečile, da ne bi napolnili Fazanerije, so pa namočile teren. Na določenih delih igrišča so bile luže, tako da so bile razmere za igro izredno težke. So pa bile primerne za strele od daleč in že v prvem napadu je z njim domačega vratarja Matka Obradovića poskušal presenetiti Nardin Mulahusejnović, a mu to ni uspelo. Nekaj več težav je imel v 13. minuti pri podobnem poskusu Luke Bobičanca gostujoči vratar Kenan Pirić, toda tudi on je rešil svoj gol.

V 29. minuti pa je le moral po žogo v mrežo, zato pa nosi tudi nekaj krivde. Po prostem strelu Bobičanca z leve strani in podaji v kazenski prostor je obstal na golovi črti, pred njim se je neoviran znašel Amadej Maroša, ki je poslal žogo za njegov hrbet.

Po golu so domači "poleteli", pravi čudež je bil, da niso dosegli še kakšnega zadetka. Petnajst minut so oblegali vrata tekmecev, sprožili številne strele proti Piriću, toda poti v mrežo niso našli. Še najbližje drugemu golu je bil Bobičanec, ki je z malo sreče povzročil obilo težav vratarju, ki je na koncu žogo odbil v prečko.

Milec poskrbel za izenačenje

Viole so se gostovanja v Prekmurju udeležile v velikem številu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani so imeli v prvem delu le eno polpriložnost, zapravil jo je Jasmin Mešanović, v garderobi pa so strnili svoje vrste, na začetku drugega dela, ko so se razmere za igro nekoliko izboljšale, so bili oni tisti, ki so izvedli ofenzivo. Mešanović, Aleks Pihler Mulahusejnović so poskusili s streli, toda premalo natančno.

V 70. minuti pa so vendarle izenačili. Denis Klinar je prodrl po levi strani, podal žogo v sredino, ta je na drugi strani kazenskega prostora prišla do Dina Hotića, ki je malo pred vstopil v igro. Gostujoči zvezni igralec se ni odločil za strel, ampak je zavrnil žogo na rob kazenskega prostora do Martina Milca, ta je močno streljal, žoga je zadela vratnico, od katere se je odbila v mrežo.

Po doseženem golu je Maribor še bolj pritisnil, toda večje priložnosti si ni priigral, Muraši so ob koncu so izvedli nekaj protinapadov, vendar brez pravega zaključka, tako da se izid ni spremenil.

V naslednjem krogu bo Mura 10. avgusta gostovala pri Triglavu, Maribor pa bo istega dne gostil novince v prvi ligi iz Sežane.

