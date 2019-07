Odkar je tu Zlatko Zahović, ni šlo Mariboru še nikoli tako slabo

Nogometaši Maribora, ki v tej sezoni branijo slovenski naslov, so v uvodnih treh krogih Prve lige Telekom Slovenije še brez zmage. Osvojili so le dve točki, kar je najslabši rezultatski izkupiček v zadnjih 14 letih. Odkar je športni direktor Zlatko Zahović, trener pa Darko Milanič, niso še nikoli na prvo zmago v domačem tekmovanju čakali tako dolgo.

Pred dobrimi 12 leti je Zlatko Zahović prestopil prag Ljudskega vrta in postal športni direktor NK Maribor. Vijolice so vstopile v zlato obdobje, v katerem razvajajo navijače s številnimi uspehi in lovorikami, v tej sezoni pa jim za razliko od evropskih izzivov na slovenskih zelenicah ne gre najbolje. V uvodnih treh krogih Prve lige Telekom Slovenije so osvojili le dve točki. Še vedno čakajo na prvo zmago, na razpredelnici pa so boljši le od Domžal, ki so odigrale tekmo manj.

Najdlje čakali na prvo zmago leta 2005

Maribor za razliko od Evrope v državnem prvenstvu po treh tekmah še vedno čaka na prvo zmago. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Čeprav branilec naslova na začetku sezone ni imel najtežjega žreba, saj se je najprej doma udaril s kranjskim Triglavom (1:2), nato gostoval v Velenju pri Rudarju (1:1), v nedeljo pa v velikem derbiju pričakal utrujeno Olimpijo, ki je imela za nameček od 15. minute igralca manj (0:0), še vedno čaka na prvo zmago. To se mu v obdobju, odkar je prvi kadrovik kluba najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov, še ni zgodilo.

Zdajšnja zasedba Maribora se je podpisala pod najslabši rezultatski izkupiček v uvodnih treh krogih, strokovno vodstvo pa je opozorilo na nekatere sporne sodniške odločitve na dvobojih s Triglavom in Rudarjem, a tudi ohranilo optimizem, saj je prepričano, da ostaja na pravi poti in se bo kmalu vrnilo na pričakovane tirnice, torej v boj za prvo mesto.

Izkupiček NK Maribor v uvodnih treh krogih 1. SNL:

Sezona Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 2019/20 0 2 1 2:3 2 2018/19 2 1 0 10:2 7 2017/18 3 0 0 5:2 9 2016/17 2 1 0 5:2 7 2015/16 2 1 0 6:2 7 2014/15 2 1 0 4:2 7 2013/14 3 0 0 11:2 9 2012/13 2 1 0 6:2 7 2011/12 3 0 0 6:3 9 2010/11 2 1 0 8:1 7 2009/10 1 0 2 3:3 3 2008/09 2 1 0 6:4 7 2007/08 2 0 1 6:4 6 2006/07 2 0 1 4:2 6 2005/06 0 1 2 2:4 1 2004/05 1 1 1 3:5 4 2003/04 2 0 1 6:7 6 2002/03 1 1 1 4:4 4 2001/02 2 0 1 5:3 6 2000/01 2 1 0 5:3 7 1999/00 3 0 0 12:4 9 1998/99 3 0 0 8:2 9 1997/98 1 0 2 2:3 3 1996/97 1 2 0 4:1 5 1995/96 0 1 2 4:6 1 1994/95* 2 0 1 10:5 6 1993/94* 1 1 1 2:1 4 1992/93* 1 2 0 6:3 5 1991/92* 1 1 1 7:5 4

* v tej sezoni so bile zmage vredne le dve točki, a smo jih za primerjavo s poznejšimi sezonami spremenili v tri

Mariborčani so najslabše vstopili v prvenstvo v sezonah 1995/96 in 2005/06, ko so v uvodnih treh krogih osvojili le točko. Leta 2005 so tudi najdlje čakali na prvo zmago, ki so jo potem dočakali šele v petem krogu. Ko je Maribor v uvodnem krogu aktualne sezone presenetljivo ostal praznih rok proti Triglavu (1:2), je prekinil niz devetih sezon, v katerih se je lahko v prvih treh krogih pohvalil z neporaženostjo. V klubski zgodovini je najboljše vstopil v sezono pred dvajsetimi leti, ko je nanizal kar devet zmag, nato pa imenitno sezono kronal še s senzacionalnim prebojem v skupinski del lige prvakov.

Milanič po derbiju z Olimpijo pohvalil fante

Darko Milanič verjame, da bo Maribor v sredo v Skandinaviji uresničil svoj cilj. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Vzporedno z domačimi obveznostmi nastopa Maribor tudi v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer je bistveno uspešnejši. Najprej je gladko izločil islandski Valur (3:0 in 2:0), na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij pa si zagotovil še prednost pred gostovanjem v Stockholmu, ko je v Ljudskem vrtu premagal AIK z 2:1. V Evropi, kjer lahko za razliko od zadnjih prvenstvenih krogov v Sloveniji računa tudi na pomoč Roka Kronavetra, na klopi pa je lahko prisoten tudi športni direktor, mu gre bolje.

Trener Darko Milanič se dobro zaveda, da vijolice v sredo v Skandinaviji čaka evropski izpit sezone, na katerem se bo delil ogromen vložek. V želji, da bi nadaljeval z uspešnimi evropskimi nastopi, nato pa se postopno dvignil na razpredelnici tudi v domačem prvenstvu, je po remiju z Olimpijo (0:0), ko je opravil tudi sestanek s športnim direktorjem, ocenil, da je NK Maribor na pravi poti.

''Moram pohvaliti fante. Odigrali smo odlično tekmo, taktično smo bili pravi. Fantje so se držali taktike in strategije skozi celotno srečanje. Po izključitvi Maksimenka se nam je odprla priložnost, da s pasom, utrujanjem tekmeca prihajamo višje, a nam ni uspelo zadeti. Najpomembnejše je, da so fantje v smislu spoštovanja dogovorov delovali zelo dobro. Glede na srečanje, ki nas čaka v sredo, je to edina prava pot. S tega vidika sem zelo zadovoljen. Res je, nismo uspeli zadeti z nekaj lepih priložnosti, a smo igrali proti odličnemu moštvu,'' je pohvalil tekmeca, ki se je s točko v Ljudskem vrtu vrnil na vodilni položaj v prvi ligi, pred Mariborom pa ohranil zavidljivih pet točk prednosti.

Niso želeli blesteti, ampak tekmovati

Mariborčani so proti Ljubljančanom zadržali mrežo nedotaknjeno. Če bi to ponovili tudi v sredo, bi izločili AIK. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Maribor je tako izpustil še eno priložnost, da bi dobil večni derbi. Na domačo zmago nad Olimpijo čaka že dve leti. ''Tekme proti Olimpiji se med sabo zelo razlikujejo. Ko smo igrali na tak način kot danes, smo jih dobivali v nizu. Na tistih tekmah nismo želeli blesteti ali igrati visoko, ampak tekmovati. Tokrat smo bili blizu zmage, a se nam ni posrečilo. Tekmo bomo zapečatili pod rubriko 'Zelo dobra taktična odločitev z naše strani', v sredo pa nas čaka novo delo,'' se je po remiju v večnem derbiju, na katerem je 6.600 gledalcev zaman čakalo na zadetke, že navezal na sredino tekmo.

Izpostavil je pomembnost gostovanja na Švedskem, kjer bo slovenski prvak branil tesno, a dragoceno prednost s prve tekme (2:1). Če bi nadaljeval evropski zmagoviti niz in se uvrstil še korak bližje zelo donosnemu skupinskemu delu lige prvakov, bi navijači lažje pozabili na slabši rezultatski izkupiček v uvodnem delu prvenstva. Nogometaši bi okrepili samozavest, s pomočjo katere bi lažje lovili tako težko pričakovano prvo zmago v tej sezoni.

Mariborčani bodo prvenstveno sezono nadaljevali v soboto v Fazaneriji, kjer se bodo spopadli z motivirano in zelo spočito Muro, ki je v prejšnji sezoni v prvenstvu niso premagali niti enkrat. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Nova priložnost se jim obeta v soboto, ko bodo gostovali v Fazaneriji pri zelo neugodnem tekmecu, Muri. Na žalost Mariborčanov bodo znova pogrešali kaznovanega Kronavetra. O tem, koliko jim pomeni, veliko govori primerjava učinkovitosti igre v napadu na dvobojih proti Aiku in Olimpiji.