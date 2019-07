Vrhovec se je opravičil navijačem Olimpije: Bilo je nenamerno

Na derbiju med Mariborom in Olimpijo ni bilo zadetkov, v taboru vijolic pa zaradi tega, vsaj sodeč po izjavi Blaža Vrhovca, ni vladalo zadovoljstvo. ''Glede na to, da smo imeli 75 minut igralca več, bi morali zmagati,'' je Ljubljančan na začasnem delu na Štajerskem pričakoval boljši rezultat in gostujočim navijačem podal opravičilo zaradi nespretno vržene bakle. ''Ni bilo namerno,'' mu je žal za neljub pripetljaj.

Uvodni večni slovenski derbi med Mariborom in Olimpijo v tej sezoni se je končal brez zadetkov. Čeprav so gostitelji po izključitvi Vitalijsa Maksimenka, ki je zaradi strogega sodniškega kriterija dvignila kar nekaj prahu, odigrali kar 75 minut z igralcem več, na koncu niso mogli streti oreha vodilne prvoligaške zasedbe.

Bilo je preslabo

Nogometaši Olimpije so v 15. minuti obkrožili sodnika Mateja Juga, ko je pokazal rdeči karton Vitalijsu Maksimenku. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Ostalo je pri 0:0, kar ni zadovoljilo vseh vijolic. ''Glede na to, da smo imeli enega igralca več, bi morali zmagati, a je bilo z naše strani odigrano kar slabo. Moralo bi biti več zaključkov, več kombinatorike, več natančnosti, več golov. To je to,'' je Blaž Vrhovec pričakoval več od nedeljskega derbija.

Nekdanji kapetan Celja, ki je že oblekel dres članske slovenske izbrane vrste, je skušal z Mariborom odpraviti Olimpijo in se ji na lestvici približati na zgolj dve točki. Načrt se mu ni posrečil. ''Morali bi igrati bolje, hitrejše, tako pa je bilo preslabo,'' ni bil zadovoljen tako z izvedbo, kot tudi z odzivom na prejeti rdeči karton branilca iz Latvije.

Hotel je le čimprej nadaljevati dvoboj

Na večnem slovenskem derbiju že tradicionalno ni manjkalo pirotehnike. Duška so si dali tako domači kot tudi gostujoči privrženci. V drugem polčasu je najprej zagorelo na jugu pri Violah, ob koncu rednega dela dvoboja v Mariboru pa je zažarelo in postalo barvito še pri navijačih Olimpije. Gostujoči privrženci so šli po stopinjah domačinov. V kazenski prostor so zmetali kar nekaj bakl, tako da je bila potrebna krajša prekinitev.

Zdaj so tekmo s pirotehniko prekinili navijači @nkolimpija. Nogometaš @nkmaribor Blaž Vrhovec je pobral baklo in jo zalučal nazaj na severno tribuno. @SportalGoool @SiolSPORTAL pic.twitter.com/GtTxwviVYk — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019

Dogodilo se je proti koncu rednega dela, ko je eno izmed bakl prijel Vrhovec in jo zalučal proti navijačem Olimpije. Po dvoboju je Ljubljančan hitel s pojasnilom, da je prišlo do tega povsem nenamerno. ''Rad bi se opravičil navijačem Olimpije. Nikakor ni bi moj namen, da bi vrgel baklo v njih, ampak sem hotel le to, da bi čimprej očistili igrišče bakl, ter da bi lahko nadaljevali s srečanjem, saj se nam je takrat mudilo,'' je pojasnil Vrhovec in se ob tej priložnosti še enkrat opravičil simpatizerjem ljubljanskega kluba.

Z razpletom nedeljskega srečanja tako ni bil najbolj zadovoljen, ima pa že v sredo priložnost, da s klubom na igrišču ustvari tisto, kar si najbolj želijo. Gostovali bodo namreč v Stockholmu in skušali v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločiti švedskega prvaka AIK.