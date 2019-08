Največji prestop v zgodovini Brava: Žan Jevšenak prestopil v Benfico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinec v slovenski nogometni prvi ligi Bravo je sporočil, da je 16-letni Žan Jevšenak prestopil k portugalskemu velikanu Benfici. Gre za največji prestop v zgodovini Brava. Jevšenak je podpisal triletno pogodbo in je že na Portugalskem.

V lanski sezoni je Jevšenak igral za Bravo U17 in na 25 nastopih prispeval sedem golov, nastopil pa je tudi za slovensko reprezentanco do 16 let. Junija je bil tudi na pripravah s člansko ekipo Brava.

"Moje kratke poti v NK Bravo je konec, vseeno pa bi se rad zahvalil vsem, ki so pripomogli k mojemu napredku tako na nogometnem kot tudi na psihološkem področju. Nogometna šola Bravo mi je v tem letu dni dala zelo veliko, kar je bilo vidno tudi v mojem napredku. Takoj, ko sem prišel, so me v rumeno modri družini lepo sprejeli medse. Tudi zato si bom NK Bravo zapomnil v lepem spominu," je ob podpisu za Benfico povedal Žan Jevšenak.