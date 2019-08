Tabor se ne šali, v Sežani padle tudi Domžale #video

CB 24 Tabor Sežana : Domžale 2:1 (2:0)



Stadion Rajko Štolfa, sodniki: Matković (Ravne), Klančnik (Slovenj Gradec), Mežnar (Šoštanj).



Strelci: 1:0 Azinović (10.), 2:0 Sikimić (14.), 2:1 Klemenčič (75.).



CB 24 Tabor Sežana: Rener, Horvat (od 72. Salkić), Ristić, Zebić, Azinović, Mihaljević (od 85. Vukelić), Babić, Sever, Bongongui (od 90 Aliaj), Sikimić, Milošev.



Domžale: Sorčan, Klemenčič, Ibričić, Mujan (od 60. Lazarević), Sikošek, Kait, Ćorluka, Podlogar (od 46. Kolobarić), Nicholson, Ilić (od 46. Dobrovoljc), Gnezda Čerin.



Rumeni kartoni: Salkić, Rener, Bongongui; Gnezda Čerin.

Rdeč karton: /

Nogometašem Domžal še v peti zaporedni tekmi ni uspelo zmagati. V državnem prvenstvu so še tretjič ostali brez polnega izkupička, po treh tekmah imajo le eno točko in so ob tekmi manj na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice. Pri novincu v ligi jih je pokopal slab uvod v tekmo, že po 14 minutah so zaradi neprepričljive obrambe zaostajali z 0:2, do konca pa so uspeli zaostanek le znižati.

Nor začetek Tabora

V nasprotju s pričakovanim so dvoboj bolje začeli gostitelji. Že v šesti minuti je do strela iz kazenskega prostora prišel Predrag Sikimić, a vratar Gregor Sorčan se ni pustil presenetiti. Zato pa je bil brez moči v deseti minuti, ko je bil po kotu v kazenskem prostoru najvišji Antonio Azinović, ki ga je z glavo premagal.

Tabor je že po 13 minutah vodil z 2:0:

Domžalčani se še niso opomogli od šoka, ko je bilo na semaforju že 2:0. Hitri Francoz Louis Marie Bongongui je po prodrl po levi strani, podal žogo do Sikimića, ta je sam prišel pred Soršaka in s plasiranim strelom žogo ob levi vratnici poslal v mrežo.

Domžalčani v prvem delu niso našli svojega ritma, v 30. minuti jim je spet ušel Bongongui, a ga je Branko Ilič s hrbta nekoliko odrinil, tako da ni prišel do strela, sodnik pa tudi ni pokazal na belo točko. Edino polpriložnost za Domžalčane je imel v 42. minuti Shamar Nicholson, a je vratar Arian Rener njegov strel ubranil.

Domžale dosegle le častni zadetek

Rener se je nekajkrat izkazal tudi v drugem delu, gosti so še nekajkrat streljali mimo ali čez vrata, v 75. pa so vendarle zadeli. S kota je v sredino žogo poslal Senijad Ibričić, Gaber Dobrovoljc jo je z glavo podaljšal na drugo vratnico, kjer jo je pripravljen dočakal Tilen Klemenčič.

Zadetek Tilna Klemenčiča:

Dve minuti pozneje bi domači, pri katerih je v drugem delu s prostega strela dvakrat zagrozil Stjepan Babić, spet lahko vodili z dvema goloma razlike. Sikimić se je neoviran pritekel pred Sorčana, a je ta dobil medsebojni dvoboj, odbite žoge pa v mrežo ni znal poslati Marko Ristić.

Do konca tekme so Domžale sicer napadale, nekajkrat swo prišli v tekmečev kazenski prostor, toda manjkala je zadnja podaja, nekajkrat pa tudi strel.

V naslednjem krogu bo Tabor gostoval pri Mariboru, Domžale pa bodo gostile Celje.

Dogajanje v Sežani v živo: