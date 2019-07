Dalmatinski dragulj tako srečen pri Olimpiji, da ga ne vleče nazaj v Split

Skoraj devet let je že minilo od trenutka, ko je Ante Vukušić v zadnjih sekundah odločil srečanje proti Anderlechtu in obnorel 35 tisoč navijačev na Poljudu. To je bila zadnja velika zmaga Hajduka v skupinskem delu evropskega tekmovanja, legendarni komentator Drago Ćosić pa je mlademu strelcu, takrat je bil še najstnik, nadel ime Sinjski diamant (Vukušiću Ante, Sinjski Dijamante). Devet let pozneje, ko je v karieri preživel marsikaj grenkega, se Dalmatinec dokazuje pri Olimpiji in verjame v nedeljsko zmago v Ljudskem vrtu.

Napadalec Olimpije Ante Vukušić ni postal ''Sinjski diamant'' naključno. Prihaja iz mesta Sinj, ki leži v bližini Splita in je ponosno na znameniti vsakoletni viteški spektakel Sinjska Alka. Takrat je za svojevrstnega viteza, ki se ne boji nikogar, veljal tudi sam.

Nepozabno slavje na Poljudu po golu Vukušića in zmagi nad Anderlechtom:

Spadal je med najbolj obetavne napadalce na tem delu Evrope, zabijal v dresu Hajduka celo Samirju Handanoviću na San Siru, potem pa se je moral čez noč posloviti od svoje velike ljubezni. Želel je ostati in pri Hajduku pustiti večji pečat, a ga je klub, pahnjen v kronične finančne težave, preprosto moral prodati, če je hotel preživeti.

Zdravstveni fenomen, igral le z enim pljučnim krilom

Po prvem zadetku v serie A v dresu Pescare se je poklonil splitskemu klubu. Foto: Guliver/Getty Images Za slabe štiri milijone evrov ga je leta 2012 kupila Pescara, takratni član elitne serie A, po tem pa se je glas o čudežnem Dalmatincu počasi izgubil. Njegova strelska zvezda ni več žarela, padel je v povprečje, njegove zadetke si lahko preštel na prste ene roke.

Ni mu šlo v Italiji, poskušal je v Švici (Lausanne), pa se preselil v Belgijo (Beveren), Nemčijo (Greuther Fürth) in Rusijo (Tosno), a o predstavah, s katerimi je zaslovel kot meteor v Splitu, ni bilo več govora. Skoraj se je že izbrisal iz evropskega zemljevida, nato pa šokiral javnost z razlogom, zakaj je njegova forma slabša. Zdravniki so ugotovili, da je kar tri leta igral le z enim pljučnim krilom. Postal je zdravstveni fenomen.

Pozdravil je težavo in bil primoran nadaljevati kariero iz nič. Nekdanji dragulj hrvaškega nogometa je ''novo'' kariero odprl na Poljskem, kjer je, zanimiva igra simbolike, zaigral za drugoligaša Olimpio iz Grudziadza. Ni se naigral. Dosegel ni niti enega zadetka, vrnitev je terjala svoj davek. Nato je lani sprejel odločitev, da se vrne bližje domovini.

Opazil ga je Hadžić

Kot napadalec Krškega je na tekmah proti Olimpiji pustil dober vtis. Foto: Vid Ponikvar Od Hrvaške je bil oddaljen le nekaj kilometrov in se utaboril v Krškem. Prvič se je predstavil slovenski javnosti, zaigral v napadu Posavcev, kjer pa je skupaj s soigralci dosegel premalo zadetkov in osvojil premalo točk, da bi lahko Krčani ostali v prvi ligi. Z nekaterimi potezami je nakazal, kako še ni pozabil vrhunskega nogometa.

Čeprav ga je tepla neučinkovitost, saj je za zadetek potreboval ogromno število priložnosti, je njegove druge kakovosti na igrišču opazil Safet Hadžić. Trener Olimpije je verjel, da bi lahko 28-letni Hrvat, poln izkušenj in motivacije, pomagal zmajem. Kakšen preobrat! Iz kluba, ki je romal v drugo ligo, se je preselil v Ljubljano, k enemu od največjih slovenskih klubov, s katerim mu v tem trenutku uspeva veliko lepega.

Olimpija gre v Maribor po zmago

Za 28-letnega Hrvata ni dvoma. Olimpija odhaja v Ljudski vrt po zmago in +8. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sezono je začel s podajami, nadaljeval z zadetki, Olimpija je prva v prvenstvu, v Evropi pa se ji po remiju v Turčiji (2:2) nasmiha napredovanje v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo. Tudi po zaslugi vodilnega zadetka Vukušića v Matalyi, njegovem prvem v evropskih tekmovanjih po sedmih letih! Postal je zelo pomemben člen v napadu Olimpije, v nedeljo pa ga čaka nova izkušnja, ki se jo zelo veseli. Prvi večni derbi v Sloveniji, kjer se počuti odlično in sploh ne razmišlja o tem, da bi se vrnil k otroški ljubezni, splitskemu Hajduku.

''Komaj čakam derbi v Mariboru. Sploh se mi ne bo težko regenerirati po naporni poti iz Turčije. Dobri rezultati nam dvigujejo optimizem, v Ljudski vrt gremo po zmago. Verjamem, da lahko premagamo Maribor. Igramo fenomenalen nogomet,'' je navdušen nad predstavami, ki jih kaže Olimpija v zadnjih tednih. Na zadnji prvenstveni tekmi je postavil končni rezultat na sosedskem derbiju proti Domžalam (4:2), v Turčiji pa je zatresel mrežo Malatyasporja (2:2).

Žal mu je, da niso premagali Turkov ''Zadovoljni smo, dosegli smo dober rezultat za povratno tekmo. Odigrali smo korektno, fantastično tekmo. Na koncu mi je žal, da nismo zmagali, saj smo bili v nekih trenutkih boljši na igrišču. Škoda, da je bilo le 2:2. Verjamem, da bomo v Stožicah napredovali v 3. krog,'' je dejal po remiju v Matalyi.

Na zadnjih dveh tekmah Olimpije se je obakrat vpisal med strelce. Foto: Grega Valančič/Sportida

Strelsko je že ogret, kar bi bila lahko slaba novica za obrambno vrsto Maribora. ''To bo moj prvi veliki derbi v Sloveniji, sem pa igral takšne derbije že na Hrvaškem, ko sem se s Hajdukom meril proti zagrebškemu Dinamu. To ne bo nič novega zame. Obožujem takšne tekme, kjer vlada velik pritisk,'' nestrpno odšteva ure do začetka nedeljskega spopada.

Hadžiću in Mandariću hvaležen, da sta ga pripeljala

Safet Hadžić je v Olimpijo pripeljal Anteja Vukušića na svojo željo. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija potuje v Ljudski vrt po tri točke. ''Maribor ima morda malce starejšo ekipo od Olimpije in ne igra tako hitrega nogometa. Pogledal sem si nekaj njihovih tekem, na katerih me niso posebej navdušili. Ima pa derbi vedno svojo zgodbo, ogromen vložek. To bo zelo težka tekma. Morda nam bo pomagalo, da imamo psihološko prednost. Dobro smo odprli sezono, dobro nam gre tudi v Evropi. Kot ekipa smo pokazali, kako dobri smo, saj dobivamo tekme tudi v zadnjih minutah,'' je opozoril na številne preobrate, s katerimi so zmaji dokazali, da se pod vodstvom Safeta Hadžića ne predajajo tudi v trenutkih, ko stopi tekmec na plin in povede.

''Trenerju Hadžiću bi se rad ob tem trenutku zahvalil, da me je skupaj s predsednikom Mandarićem izbral in pripeljal v Ljubljano. Je odličen trener. Ozračje na treningih je imenitno in sproščeno. Tukaj sem že mesec dni, a sploh še nisem doživel slabega trenutka. Trener je dokazal, da je velik strokovnjak. Dobro pozna ekipo. Imamo široko klop, zadnjič smo premagali Domžale, čeprav je trener spočil kar nekaj igralcev. Vse gre tako, kot si lahko le želimo,'' uživa v sodelovanju s 50-letnim Ljubljančanom, ki bo kot trener naskakoval tretjo zaporedno zmago nad Mariborom.

Prvič po Hajduku se bori za naslov prvaka

Pri Hajduku je zaslovel že v najstniških letih in ogromno obetal. Foto: Guliver/Getty Images Vukušić se pri 28 letih želi vrniti v formo, s katero je nekoč opozarjal nase pri Hajduku. Pravi, da je z zdravjem zdaj vse v najlepšem redu. Pljuča so spet zdrava, znova lahko zadiha s polno močjo. Poleg zdravja mu je v obdobju, odkar je legionar, največ težav povzročala prav hitra selitev v Italijo. Imel je le 21 let.

''Imel sem nesrečo, da sem odšel kot mladi igralec v veliko ligo (serie A), a majhen klub (Pescara). Nisem tip napadalca, ki predvsem skače in igra povsem v sredini, ampak imam raje igro, kot jo neguje Olimpija. Hvala bogu, da lahko prvič po Hajduku igram za klub, ki se bori za naslov prvaka. To mi odgovarja. Pred tem sem igral le za ekipe, ki so se borile za obstanek. Takšne okoliščine pa niso v prid napadalcem, saj ni veliko priložnosti. Zdaj sem našel pravo ekipo, ki igra nogomet, teži k zmagam in želi naslov prvaka. Zdaj spet uživam. Če bom ostal zdrav, verjamem, da bom pokazal še bistveno več, kar sem do zdaj,'' je zadovoljen Dalmatinec, ki je doslej za zeleno-bele odigral štiri tekme.

V dresu Olimpije uživa na igrišču. Zadovoljen je prav z vsem. V nedeljo je tako v slabo voljo spravil nekdanjega soigralca iz Splita Senijada Ibričića (Domžale). Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako pa doživlja Prvo ligo Telekom Slovenije? ''V Sloveniji je kot na Hrvaškem. Ljudje, kultura … Vse je podobno. Je pa tudi res, da je v ekipi več nas Hrvatov, Bosancev in Srbov kot pa Slovencev, tako da se počutim, kot da sem na Hrvaškem,'' se je zasmejal napadalec Olimpije, ko smo ga povabili pred mikrofon pred petkovim treningom na Kodeljevem.

Veseli se nedeljskega dvoboja proti someščanu

Špiro Peričić je padel v oči Mariboru kot branilec Mure. Foto: Mario Horvat/Sportida V nedeljo bi lahko imel v Ljudskem vrtu opravka s prav posebnim znancem. To je Špiro Peričić, donedavni branilec Mure, ki je letos prestopil k Mariboru in se hitro ustalil v prvi enajsterici. Tudi on se je pred leti dokazoval pri Hajduku. ''Dobro ga poznam. Žal mi je, da ni dobil večje priložnosti v Splitu, se je pa dokazal pozneje. Kakovost na koncu vedno priplava na površje in jo ljudje prepoznajo. Veselim se najinega dvoboja, če se bo zgodil. Prihajava iz istega mesta. Oba sva iz Sinja, tako da bi bilo lahko zelo zanimivo,'' je napovedal prav poseben obračun dveh sosedov, ki sta nogometno srečo našla na sončni strani Alp.

V slovenskem prvenstvu ne manjka nekdanjih nogometašev Hajduka. Imajo jih prav vsi najboljši klubi, največ pa Domžale, kjer nosi Senijad Ibričić kapetanski trak, Tonći Mujan pa igra pomembno vlogo v napadalnih vlogah. ''V nedeljo (ko je Olimpija ugnala Domžale s 4:2) se nismo veliko pogovarjali. Bolj smo se prej, ko sem igral še v Krškem.''

Hajduku se vedno zgodi kakšen kiks

Hajduk je v tej evropski sezoni doživel ogromen šok, ki je navijače spravil v zelo slabo voljo. Foto: Reuters Na isti dan, ko je Olimpija v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa po hudih mukah izločila Rigas, Luka Menalo je odločilen zadetek za napredovanje v sodnikovem podaljšku dosegel prav po Vukušićevem strelu v vratnico, je splitski Hajduk doživel pravcato sramoto. Izpadel je proti malteškemu predstavniku Gzira United, čeprav je imel v žepu že prednost 3:0.

''Šok? Hajduk je pač takšen klub, da se mu vedno zgodi kakšen nenavaden kiks. Nazadnje smo v skupinskem delu evropske lige igrali leta 2010. Nato so se vedno dogajali neuspehi, spodrsljaji. To je zahtevno okolje, vedno so zelo visoka pričakovanja, novi igralci, ki so morda kakovostni, pa zaradi pritiska izgorijo in pokažejo bistveno manj. To se dogaja že leta. A Hajduk bo vedno ostal moj prvi klub, želim mu vse najboljše,'' upa, da se bodo splitski ''bili'' hitro pobrali po odmevni evropski zaušnici.

Tako uživa v Ljubljani, da o Hajduku ne razmišlja

V nedeljo želi nadaljevati niz neporaženosti z Olimpijo, o vrnitvi v Split pa ne razmišlja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Je bolj stresno igrati v Splitu ali Ljubljani? ''V Splitu, vsekakor. Hajduk je izpadel proti Maltežanom, pa ga je tri dni pozneje v prvem krogu hrvaškega prvenstva proti Istri na Poljudu vseeno gledalo devet tisoč gledalcev. Navijači so fanatiki, sanjajo o velikih podvigih. Če bi Hajduk spet kaj osvojil, bi Split zagotovo gorel od slavja,'' je predstavil vročekrvno plat največjega dalmatinskega mesta.

Pa razmišlja kaj o vrnitvi na Poljud, kjer je kot mladenič okusil najlepše sezone kariere? ''Ne. O Hajduku trenutno ne razmišljam. Razmišljam le o tem, da pomagam Olimpiji in pokažem vse, kar znam,'' je dal odločno vedeti, kako ga v tem trenutku zanimajo le uspehi v Sloveniji, kjer uživa in je na dobri poti, da obnovi status napadalca, ki so ga radi v svojih beležnicah podčrtali tudi močnejši klubi. V nedeljo ga čaka prvi večni derbi v Sloveniji. Začel se bo ob 20.30 v Ljudskem vrtu, neposredni prenos s studijskim delom pa se bo na Planet TV začel že ob 20. uri. Vabljeni!

