Kapetan Olimpije: Škoda, Turke bi lahko še bolj kaznovali #video

Ko se je ljubljanski klub odpravil v Turčijo, ni veliko vedel o tekmecu. Malatyaspor je po koncu sezone 2018/19 prevetril zasedbo, zamenjal trenerja in igralni slog, v četrtkov dvoboj pa pred domačimi navijači krenil zelo motiviran, saj je bil to njegov evropski krst v klubski zgodovini. Končal se je z remijem.

Hadžić o manjvrednostnem kompleksu

Safet Hadžić po remiju v Turčiji ni kazal znakov evforije, ampak ostal previden. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski podprvak se ni ustrašil na papirju močnejših Turkov, ampak jim je že zelo zgodaj, ko je v 13. minuti popeljal goste v vodstvo Ante Vukušić, dal vedeti, da jih močno zanima napredovanje. Na koncu se je srečanje končalo brez zmagovalca (2:2), kar prinaša ugodno izhodišče ljubljanskemu klubu, saj mu nadaljevanje evropske sezone denimo omogočata že domača remija z majhnim številom zadetkov (0:0 ali 1:1). Zagotovili so si rezultat, ki bo prihodnji četrtek v Stožice privabil veliko ljubiteljev nogometa in poskrbel za zanimivo evropsko srečanje.

''Lahko rečem, da je 2:2 ugoden, a tudi nevaren rezultat. Težko bo v Ljubljani, morali bomo dati zadetek, saj imajo tekmeci kakovostne igralce, ki so zelo sposobni in lahko rešujejo tekme v prid svojega kluba,'' je po tekmi, na kateri je Olimpija v Turčiji prikazala dopadljivo predstavo in namučila favorita na papirju, razmišljal Safet Hadžić. Strateg Olimpije je mnenja, da bodo morali njegovi varovanci na domačih tleh zaigrati najbolje, kar znajo, pokazati po njegovih besedah 150 odstotkov, če bodo hoteli izločiti Turke.

Zmaji utišali glasne Turke! Po odlični akciji Suljića in Čekićija je @nkolimpija v vodstvo popeljal Vukušić @EuropaLeague pic.twitter.com/9njWqxdBhl — Damjan Medica (@DamjanMedica) July 25, 2019

Opozoril je tudi na težavo slovenskih nogometnih klubov. ''Manjše države mogoče vedno čutimo manjvrednost, ko vidimo več milijonov vredne igralce pri tekmecih. Vendarle pa je mogoče igrati proti njim, če imaš srce. Imamo svojo prepoznavno pas igro, ki se ji je težko postaviti po robu,'' je opozoril na glavno moč Olimpije, s katero so si v začetnem delu sezone priigrali vodilni položaj na lestvici Prve lige Telekom Slovenije, z nekaj sreče pa tudi napredovanje v uvodnem krogu kvalifikacij proti latvijskemu Rigasu.

Lahko bi iztržili še več

Ko je Olimpija nazadnje igrala v Stožicah, je s 4:2 premagala Domžale. Foto: Grega Valančič/Sportida Turški tekmec, ki je v prejšnji sezoni osvojil peto mesto in postavil najboljši rezultat v zgodovini kluba, je na začetno vodstvo Olimpije odgovoril z dvema zadetkoma. Po uspešno izvedenem strelu z bele točke Makedonca Adisa Jahovića je sredi drugega dela povedel z 2:1, a se zmaji niso predali. Še naprej so drzno napadali gostitelji, sejali nevarnost pred domačim kazenskim prostorom in v njem. Velika želja je obrodila sadove. Avstrijec srbskih korenin Stefan Savić je postavil končni rezultat 2:2 in osrečil navijače, ki so stiskali pesti za ljubljence prek različnih spletnih prenosov.

''Dosegli smo rezultat, ki bi ga z veseljem podpisali pred tekmo, po tekmi pa se mi zdi, da bi lahko iztržili še več. Malatyaspor je vendarle ekipa z nenavadno kakovostnimi posamezniki, a bi opozoril predvsem na njihovo neuigranost. Škoda, imeli smo še nekaj priložnosti za zadetek,'' se je kapetan Nejc Vidmar spominjal številnih položajev, po katerih je v kazenskem prostoru gostiteljev zadišalo po zadetku, a se mreža ni zatresla.

Kapetan Nejc Vidmar po srečanju v Turčiji:

Vidmarja veliko število priložnosti Olimpije ni presenetilo. ''Pričakovali smo njihovo igro po bokih. Njihovi krilni napadalci in branilci so igrali vedno visoko ter puščali veliko prostora v njihovi zadnji liniji. Zaradi njihove neuigranosti in napak, ki so se jim prikradle, smo se takoj znašli pred njihovimi vrati. Škoda, lahko bi jih še bolj kaznovali, a upam, da smo nekaj tega dinamita pustili še za povratno tekmo,'' izkušeni ljubljanski vratar verjame, da Olimpija še ni pokazala vsega, kar zna, in da bodo navijači prihodnji četrtek na povratni tekmi v Ljubljani prišli na svoj račun.

Olimpija raste kot ekipa

Stefan Savić je poskrbel, da Olimpija ni zapustila Turčije s porazom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpija je podobno kot na tekmi z Domžalami pokazala značaj, saj se je vrnila v igro po delnem preobratu gostiteljev. ''Rastemo kot ekipa. Vidi se, da smo že nekaj časa skupaj in z nekaj dodanimi igralci, ki so prišli na novo, kažemo lepe predstave. Igramo všečen nogomet. Lepo ga spremljati od zadaj. Se nam pa še prikradejo napakice. Treba jih bo čim prej odpraviti, omejiti. Vsaka taka napaka nas kaznuje. Prejeli smo že ne vem kateri gol po takem čudnem odbitku. Upam, da se to kmalu obrne v naš prid,'' je opomnil na strel Artura Mine, ko se je žoga odbila od njegovega soigralca in prelisičila Vidmarja. Takrat je Malatyaspor izenačil na 1:1, na koncu pa je bil rezultat 2:2, s katerim so zmaji dokazali, da se lahko s turškim klubom kosajo povsem enakovredno. Končali so niz treh zaporednih zmag, a tudi ohranili niz neporaženosti, ki se je tako pod Hadžićevo taktirko podaljšal na štiri tekme.

Če bodo v primerjavi s tekmo z Rigasom izkoristili še domače igrišče, bo Olimpija prihodnji teden proslavljala enega od večjih evropskih uspehov. Še pred njim čaka zmaje zelo odmeven izziv, vedno prestižen in atraktiven večni derbi v Ljudskem vrtu …

