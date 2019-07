Dobili so vse, samo najpomembnejšega ne

Pred dvema letoma je v Domžalah premagal nemškega prvoligaša Freiburg, potem prav tako doma, a takrat v Stožicah, remiziral z nekdanjim evropskim prvakom in enim velikanom francoskega nogometa Marseillom, lani je z 1:1 remiziral proti nekajkrat bogatejšim ruskim prvoligašem Ufo, kar je po remiju z 0:0 v Rusiji pomenilo izpad. "Po tej tekmi sem ponosen, da prihajam iz slovenskega nogometa," je takrat govoril kapetan Rusov in tudi kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić, a na koncu so bili, pa če to priznajo ali ne, Domžalčani močno razočarani. Dober vtis gor ali dol, od Evrope so se poslovili.

Tokrat se še niso in po prikazanem prav gotovo lahko pridejo do podviga v Skandinaviji, a končni razplet močno spominja na tistega izpred leta dni. Ponos, a razočaranje. Nekako v tem tonu je po tekmi govoril tudi domžalski trener in ob tem večkrat ponovil, da verjame v napredovanje. Tudi zaradi tega, ker bo imel za gostovanje v Malmöju cel teden dni priprav. Domžale ta konec tedna v prvenstvu namreč ne bodo aktivne, saj so se z Muro dogovorile, da medsebojni prvenstveni obračun prestavita na september.

Trener Domžal je svojim nogometašem po tekmi, čeprav so ostali brez zmage, zaploskal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vse je bilo super, samo končni rezultat ni bil

"Ostaja grenak priokus zaradi končnega rezultata, a lahko smo ponosni, da smo proti ekipi, ki je trenutno vodilna v švedskem prvenstvu, pokazali to, kar smo. Na žalost na Švedsko ne odhajamo s prednostjo, a smo lahko zadovoljni. Videli smo evropske Domžale in odličen nogomet. Dokaj napadalen. Dinamika je bila z obeh strani. Gledalci so lahko prišli na svoj račun. Tako kot za njih je bilo tudi za nas vse super, samo končni rezultat ne," je govoril Simon Rožman in obžaloval predvsem priložnost Adama Gnezde Čerina, ki bi lahko pri vodstvu z 2:1 zadel še drugič in Domžalčani bi imeli plus dva. Tako pa je Malmö v naslednjem napadu izenačil na 2:2.

Domžale so v Evropi v gosteh večkrat zmagale kot izgubile

Lani so Domžale po domačem remiju nesrečno izpadle z Ufo. Foto: Urban Urbanc/Sportida



Kako pa je Domžalam do zdaj šlo v Evropi na gostovanjih? Odigrale so 22 tekem in devetkrat zmagale, a nikoli proti tako močnemu nasprotniku, kot je Malmö. Izgubile so osemkrat in petkrat remizirale.



Do tekme z Malmöjem se je štirikrat zgodilo, da so Domžale na domači evropski tekmi remizirale. Dvakrat so v tem primeru izpadle in dvakrat napredovale. Kako bo v peto? Domžale bodo v Malmöju za napredovanje najverjetneje potrebovale zmago ali pa remi z vsaj dvema, če nameravajo napredovati po enajstmetrovkah, oziroma tremi zadetki, če mislijo napredovati zaradi zadetka več v gosteh.Kako pa je Domžalam do zdaj šlo v Evropi na gostovanjih? Odigrale so 22 tekem in devetkrat zmagale, a nikoli proti tako močnemu nasprotniku, kot je Malmö. Izgubile so osemkrat in petkrat remizirale.Do tekme z Malmöjem se je štirikrat zgodilo, da so Domžale na domači evropski tekmi remizirale. Dvakrat so v tem primeru izpadle in dvakrat napredovale. Kako bo v peto?

Velika težava: pet tekem in 11 prejetih golov. Kako jo odpraviti?

"To je nogomet. Na eni strani bi bilo lahko 3:1, potem pa je bilo 2:2. Pri avt liniji smo naredili majhno napako. Namesto, da bi žogo izbili, so do nje prišli Švedi, pokazali kakovost v tranziciji in izkoristili najmanjšo napako. Tudi ob zadetku v prvem polčasu smo naredili manjšo taktično napako v obrambi in bili za njo takoj kaznovani. To je Evropa. Fantom ne gledam pod prste, ampak Evropa kaznuje vsako napako. Jim je pa treba čestitati. Dokazali smo, da lahko igramo na res visoki ravni," je še povedal 36-letni trener, ki z začetkom nove sezone ne more biti najbolj zadovoljen. Vsaj rezultatsko ne. Domžale so namreč v novo prvenstveno sezono krenile z zgolj točko z dveh tekem.

Do naslednjega četrtka bo lahko koval načrt, kako presenetiti v Skandinaviji. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Moramo se še uigrati, potrebujemo še nekaj časa, a mislim, da smo danes pokazali, česa smo sposobni. Koliko časa še potrebujemo, težko povem, to je nehvaležno vprašanje. Ne bi napovedoval, a verjamem, da lahko ta ekipa, ko bo prišla v serijo dobrih rezultatov, naredi ogromno," je dejal mladi trener Domžal, ki prav gotovo ne more biti zadovoljen predvsem z obrambo. Na petih tekmah, ki so jih Domžalčani odigrali, so prejeli 11 golov.

"Delamo individualne napake in smo za njih kaznovani. Hočemo dominirati, na drugi strani pa to odpira luknje. Res je škoda, da danes nismo malce dlje zadržali prednosti. Potem verjamem, da bi bilo drugače. Te napake, to neko paniko, je treba odpraviti in potem bo super," je razkril načrt, kako poskrbeti za bolj trdno obrambo in s tem tudi boljše rezultate.

Na Švedskem v lov na osmo zmago in šesto napredovanje

Pred dvema letoma je mladi trener Domžal v Stožicah šokiral Freiburg. Foto: Urban Urbanc/Sportida



V sezoni 2017/18 je z Domžalami odigral kar osem evropskih tekem. Najprej je v prvem in drugem krogu kvalifikacij s štirimi zmagami s štirih tekem izločil estonsko Floro in islandski Valur. Potem je v tretjem krogu šokiral Freiburg. V Nemčiji je izgubil z 0:1, doma pa zmagal z 2:0 in napredoval. V play-offu, stopničko pred skupinskim delom lige Europa, so se Domžalčani merili z velikim Marseillom. Doma so remizirali z 1:1, v gosteh pa klonili z 0:3.



V prejšnji sezoni so Domžale pod Rožmanovim vodstvom najprej izločile bosanski Široki brijeg, a to storile s precej sreče. Zaradi zadetka več v gosteh po dveh remijih. V drugem krogu so Domžalčani proti Ufi remizirali z 0:0 v Rusiji, potem pa doma vse do zadnjih minut tekme vodili z 1:0, a nato prejeli gol in se poslovili od Evrope. Sreča tokrat ni bila na njihovi strani.



V tej sezoni so v prvem krogu kvalifikacij preskočili malteški Balzan. Na Malti so zmagali s 4:3, doma pa z 1:0. Z Malmöjem so Domžale remizirale z 2:2, tako da je Rožmanov trenutni evropski izkupiček sledeč: sedem zmag, šest remijev in štirje porazi ob pozitivni razliki v zadetkih 25:23. Če bi ta čez teden dni poskočila še bolj na njegovo stran, bi bilo jasno. Domžale bodo slavile nov evropski podvig! Za Rožmanom je 17. evropska tekma. Vse so bile kvalifikacijske za ligo Europa. Na klopi Domžal jih je zbral 15, s Celjem je v tem tekmovanju zaigral dvakrat. V sezoni 2015/16 je v prvem krogu kvalifikacij s poljskim Slaskom Vroclavom dvakrat izgubil.V sezoni 2017/18 je z Domžalami odigral kar osem evropskih tekem. Najprej je v prvem in drugem krogu kvalifikacij s štirimi zmagami s štirih tekem izločil estonsko Floro in islandski Valur. Potem je v tretjem krogu šokiral Freiburg. V Nemčiji je izgubil z 0:1, doma pa zmagal z 2:0 in napredoval. V play-offu, stopničko pred skupinskim delom lige Europa, so se Domžalčani merili z velikim Marseillom. Doma so remizirali z 1:1, v gosteh pa klonili z 0:3.V prejšnji sezoni so Domžale pod Rožmanovim vodstvom najprej izločile bosanski Široki brijeg, a to storile s precej sreče. Zaradi zadetka več v gosteh po dveh remijih. V drugem krogu so Domžalčani proti Ufi remizirali z 0:0 v Rusiji, potem pa doma vse do zadnjih minut tekme vodili z 1:0, a nato prejeli gol in se poslovili od Evrope. Sreča tokrat ni bila na njihovi strani.V tej sezoni so v prvem krogu kvalifikacij preskočili malteški Balzan. Na Malti so zmagali s 4:3, doma pa z 1:0. Z Malmöjem so Domžale remizirale z 2:2, tako da je Rožmanov trenutni evropski izkupiček sledeč: sedem zmag, šest remijev in štirje porazi ob pozitivni razliki v zadetkih 25:23. Če bi ta čez teden dni poskočila še bolj na njegovo stran, bi bilo jasno. Domžale bodo slavile nov evropski podvig!

Na Švedskem morajo preživeti prvih 20 minut, potem bo nemirno

Čez teden dni Domžalčane čaka povratna tekma v Malmöju, na kateri bodo skušali priti do napredovanja in še vsaj dveh evropskih tekem. Kako do uspeha? "Prvih 20 minut moramo preživeti. Čaka nas izjemna kulisa navijačev in dinamična igra Malmöja, ki bo na krilih spodbude s tribun krenil silovito. Pričakujem, da zdržimo ta pritisk, potem pa skušamo poskrbeti, da bo tekma vroča. Rezultat se potem lahko obrne v eno ali drugo smer. Malmö je ekipa, ki igra doma veliko bolje, tam so v prvih minutah trpele že veliko boljše ekipe od nas, a če to preživimo, nas čaka nemirna tekma. Pričakujem našo samozavestno predstavo in sem optimističen," je še povedal Rožman, ki se je zelo razveselil dejstva, da bo imel zdaj teden dni časa za priprave na naslednjo evropsko tekmo.

Zelo se je razveselil, da bo imel skupaj z ekipo teden dni časa za priprave na naslednjo tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je lepa poteza Nogometne zveze Slovenije, ki je v duhu tega, da bi slovenski klubi dosegali čim boljše rezultate, dopustila klubom, da se dogovorijo med sabo. To je vsekakor dobrodošlo," je dejal Rožman o dobrodušnosti Mure.

Kaj si misli o tem, da Maribor Olimpiji, ki je v četrtek gostovala v 2500 kilometrov oddaljeni Malatyi in tam prišla do zelo spodbudnega remija z 2:2, že v nedeljo pa jo čaka derbi v Ljudskem vrtu in potem v četrtek nova evropska tekma, ni govoril. Je bil pa nas uspehom Ljubljančanov, tako kot na zmago Maribora nad AIK Stockholmom večer pred tem, navdušen. "Vsi moramo delati v dobro slovenskega nogometa in biti veseli eden za drugega," je zaključil trener, ki bo septembra letos proslavil tretjo obletnico, odkar je sedel na klop Domžal.