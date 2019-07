Luknjasta obramba preprečila nov evropski podvig Domžal

Nogometaši Domžal so pred domačimi navijači v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa remizirali s švedskim prvoligašem Malmöjem z 2:2. Domžalčani so dvakrat vodili, a se morali na koncu sprijazniti z remijem, ki jim bo precej otežil lov na podvig, ki ga bodo čez teden dni iskali na Švedskem.

Domžalčani so po dveh zmagah proti skromnemu malteškemu Balzanu pot do tretje evropske zmage v nizu poletja 2019 iskali proti trenutno vodilnemu švedskemu prvoligašu Malmöju. Njegov najbližji zasledovalec na prvenstveni razpredelnici AIK Stockholm, ki po 17 odigranih krogih zaostaja za dve točki, je dan pred tem v Ljudskem vrtu proti Mariboru klonil z 1:2 in bi z nekaj manj sreče lahko izgubil še z višjim rezultatom.

Malmöju je iz Domžal, kjer je Švede spremljalo tudi kakšnih sto glasnih navijačev in razbilo gledališko vzdušje na štadionu ob Kamniški Bistrici, uspelo odnesti celo glavo. Prav tako s kopico sreče in predvsem po zaslugi precej luknjaste domžalske obrambe. Čeprav sta zadnjo vrsto Domžal poleti okrepila eden najboljših slovenskih vratarjev Gregor Sorčan in izkušeni nekdanji dolgoletni reprezentant Branko Ilić, ki je tokratno tekmo začel na klopi in na igrišče prišel tik pred koncem, trener Simon Rožman prav gotovo ne more biti zadovoljen s tem, kar je do zdaj videl na igrišču. Na petih tekmah so Domžalčani namreč prejeli kar enajst golov.

Shamar Nicholson je zadel za 1:0, a vodstvo ni trajalo dolgo ... Foto: Grega Valančič / Sportida

Jamajčan poskrbel za veselje, …

Domžale, ki so pred začetkom sezone potihoma napovedale naskok na vrh, a po uvodu sezone nič ne kaže, da jim bo uspelo, so sicer igrale precej dobro. Prvega polčasa rezultatsko sicer niso dobile, a na igrišču so pokazale precej več od gostov iz Skandinavije. Nevaren je bil predvsem Shamar Nicholson, ki je dobro formo z zlatega pokala v jamajškem dresu očitno prenesel tudi v domžalskega. Najprej že po treh minutah, ko je streljal malce mimo gola, potem v 17. minuti, ko je po lepi podaji prišel sam pred nasprotnikov gol, a bil preveč v kotu. Kljub temu je streljal precej dobro, a za las zgrešil cilj.

V 36. minuti je Jamajčan, ki je malce za tem zapravil še eno priložnost, le zadel. V sredini se je znašel precej dobro po podaji Senijada Ibričića iz kota in žogo s telesom nekako spravil v gol. Takoj po vodilnem zadetku je moral z igrišča zaradi poškodbe najboljši strelec Domžalčanov Slobodan Vuk. Strelca dveh evropskih golov v tej sezoni je zamenjal Matej Podlogar.

... gostje so do polčasa izenačili. Foto: Grega Valančič/Sportida

… ki ni trajalo dolgo

Pred tem so Domžalčani zapretili še nekajkrat, medtem ko so bili Švedi precej rezervirani. Le en strel, ki pa je bil lahko delo za domžalskega vratarja, so zmogli, to pa je tudi vse. Po prejetem golu so se gostje le prebudili. Le hipec nepazljivosti v domači obrambi je bil dovolj, da so se iz praktično prve priložnosti na tekmi tudi veselili zadetka. Za 1:1 je v 42. minuti zadel Rasmus Bengtsson, ki je v polno meril po kotu. Tik pred odhodom na polčas so gostje poizkusili še enkrat, a je strel Andersa Christiensa zletel čez gol.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Akcija za prste obliznit za še eno kratko veselje

Drugi del igre se je za Domžalčane začel sanjsko in z akcijo, ki se je ne bi sramovali niti največji nogometni mojstri, ki jih poznamo. Na levi strani je žogo v zraku z izjemnim dotikom, s katerim je le potrdil, da spada med tehnično najbolj podkovane nogometašev slovenski ligi, umiril Tonči Mujan, jo podal do Adama Gnezde Čerina, ta je odigral dvojno podajo z Nicholsonom, prišel sam pred gol Malmöja in rutinirano zadel. Na semaforju se je v 48. minuti izpisal izid 2:1. Zasluženo.

Toda tako kot pri prvem zadetku Domžalčanom tudi po drugem vodstva ni uspelo zadržati prav dolgo. Že v 52. minuti je bilo 2:2. Z leve je podal Oscar Lewicki, pred golom pa jo je v mrežo spretno preusmeril Christiensen. Prav ta napadalec Malmöja je bil v 61. minuti spet v akciji, a k sreči zapravil lepo priložnost za popoln preobrat. Potem se je igra umirila, v 73. minuti pa so spet udarile Domžale. Po podaji Mujana z leve strani je žogo do Podlogarja podaljšal Nicholson, rezervist Domžal je streljal z glavo in gledalci so že skočili v zrak, a žal zaman. Švedski vratar je žogo odbil z golove črte.

Varovanci Simona Rožmana bodo za pot v tretji krog kvalifikacij za ligo Europa morali močno popraviti igro v obrambi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čez teden dni spočiti po podvig na Švedsko

Do konca tekme so Domžalčani pritiskali za tretje vodstvo in zmago, a prav zelo nevarni niso bili. Na koncu so se morali sprijazniti z remijem z dvema goloma v svoji mreži, kar seveda pomeni, da bodo morali čez teden dni v Malmöju najverjetneje zmagati. Precej zahtevna naloga, a glede na prikazano, so tega vsekakor sposobni. Spočiti pred potjo v Skandinavijo bodo. Ta konec tedna so namreč prosti, potem ko so jim pri Muri šli na roko in se – za razliko od Maribora, ki podobni prošnji Olimpiji ni ugodil – dogovorili, da tekmo prestavijo na poznejši termin.

Tudi remi proti močnemu švedskemu prvoligašu z nekajkrat višjim klubskim proračunom, kot ga imajo Domžalčani, seveda ni slab rezultat, a novega evropskega podviga po zmagah nad West Ham Unitedom in Freiburgom, mednje pa lahko mirne duše uvrstimo tudi remi z nekdanjim evropskim prvakom Marseillom, v Domžalah tokrat nismo dočakali. Za kaj takega in za pot v tretji krog kvalifikacij za ligo Europa bo treba močno popraviti igro v obrambi. Prepričani smo, da bodo Rožman in sodelavci v domžalskem strokovnem štabu v naslednjih sedmih dneh delali predvsem na tem.

NK Domžale : Malmö 2:2 (1:1) Športni park, gledalcev 2043, sodniki: Fabbri, Peretti in Valeriani (vsi Italija).

Strelci: 1:0 Nicholson (36.), 1:1 Bengtsson (42.), 2:1 Gnezda Čerin (48.), 2:2 Antonsson (52.).

Domžale: Sorčan, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Ćorluka, Käit, Gnezda Čerin, Mujan (od 89. Šoštarič Karič), Ibričić (od 90. Ilić), Vuk (od 38. Podlogar), Nicholson.

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, L. Nielsen (od 80. Brorsson), Lewicki, Rieks (od 68. Knudsen), Christiansen, Bachirou, Berget, Rosenberg, Antonsson (od 77. Mollins).

Rumeni karton: Dobrovoljc.

Rdeči karton: /.



STA

