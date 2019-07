Tekme prve lige ogledalo si je ogledalo 11 milijonov TV gledalcev

Slovenski nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je vedno eden bolj gledanih nogometnih dogodkov v Sloveniji. Kot pa so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, je dobro gledana celotna Prva liga Telekom Slovenije. V dveh sezonah si je po podatkih NZS tekme tega tekmovanja pred televizijskimi sprejemniki ogledalo več kot 11 milijonov gledalcev.

"V sezoni 2017/18, ko si je bilo tekme najmočnejše slovenske lige moč ogledati na Kanalu A in Šport TV ter v sezoni 2018/2019, ko so bili prenosi na TV Slovenija in Planet TV, smo s podatki meritev AGB Nielsen zabeležili več kot 11 milijonov gledalcev, večkrat pa je gledanost posameznega kroga presegla 200.000 gledalcev na krog," so v sporočilu za javnost zapisali pri NZS.

Najbolj gledan krog v zadnjih dveh sezonah je bil 7. krog sezone 2017/18, ko si je tekme ogledalo skoraj 270.000 gledalcev. Takrat so igrali Olimpija - Maribor (0:0), Krško - Domžale (4:2), Aluminij - Triglav (2:0), Gorica - Rudar (1:0) in Celje - Ankaran Hrvatini (4:1).

Dodali so, da sta prva kroga te sezone pred male zaslone zvabila že skoraj 300.000 gledalcev. Eden vrhunec pa bo na sporedu v nedeljo, ko bo v Ljudskem vrtu nov večni derbi med Mariborom in Olimpijo.

Kot so dodali pri NZS, si bodo ta mariborsko-ljubljanski obračun lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi ljubitelji nogometa in slovenske nogometne lige na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Severni Makedoniji.

