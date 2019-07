Mariboru je dovolj

Ko je Maribor v sredo premagal AIK in se kot edini izmed slovenskih udeležencev v evropskih tekmovanjih veselil zmage (2:1), je po dvoboju hitro preklopil glave na izziv, ki ga prinaša nedeljski spopad z Olimpijo. Navijači Maribora so kmalu po koncu tekme s skandiranjem, ki ga na večnih derbijev ne gre preslišati, že začeli opominjati ljubljence, kako se bliža nov vrhunec.

Milanič: Zmagati skupaj z navijači

Darko Milanič je moral letošnjega maja dvakrat priznati premoč Olimpiji. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Na zadnjih tekmah so v Ljudskem vrtu kot po nepisanem pravilu ostali razočarani. Ljubljančani so v Mariboru zmagali trikrat zapored, vijolice pa lahko pošteno skrbi, kaj bi se pripetilo, če bi se tradicija nadaljevala. Zmaji bi se največjemu tekmecu oddaljili kar na osem točk prednosti, kar bi Maribor, čeprav ne igra slabo, hkrati pa premaguje tekmece v Evropi, pahnilo v nezavidljiv položaj.

Zato so izbranci Darka Milaniča še toliko bolj odločeni, da končno doma premagajo Ljubljančane in se jim na lestvici približajo na dve točki zaostanka. "Igramo dobro, želimo zadržati pozitiven naboj. Fantje vidijo, da so dobri in tako želimo nastopiti tudi v večnem derbiju. Prisotnih bo seveda veliko emocij, skupaj z navijači pa si jasno želimo zmagati," ne skriva Darko Milanič. Nazadnje, ko se je v Ljudskem vrtu spoprijel s Safetom Hadžićem (11. maja), je doživel velik udarec. Olimpija je zmagala s 3:0, občutek nemoči pa je vendarle hitro popravil naslov državnega prvaka.

Rok Kronaveter je v zadnjih sezonah večkrat zatresel mrežo NK Maribor, tokrat pa ne bo mogel pomagati vijolicam proti nekdanjemu klubu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko sta se nato večna tekmeca pomerila še v Celju v finalu pokala, je ponovno ostal praznih rok (1:2). Takrat je brez pomoči Roka Kronavetra ostal Hadžić, tokrat pa na razigranega izkušenega Štajerca ne bo mogel računati Milanič. Kronavetra ne bo zaradi kazni, podobno velja za prisotnost športnega direktorja Zlatka Zahovića na klopi, v konici napada pa bo tudi tokrat pogrešal najboljšega strelca Luko Zahovića. Vseeno vidi pot do zmage nad Ljubljančani. Predstava proti Aiku je nakazala, da se Mariborčani dvigujejo v formi in bi jo lahko v nedeljo zagodli Nejcu Vidmarju in druščini.

Dan počitka več ne bo odločal

Martin Milec bi se rad približal Olimpiji na dve točki razlike. Foto: Vid Ponikvar "Jasno je, kaj nas zanima. Zmaga. Čas je, da zmagamo v derbiju, nimam kaj drugega za reči," sporoča Martin Milec. "Na zadnjih derbijih doma nismo bili pravi in čas je, da tri točke ostanejo doma," je desnemu bočnemu branilcu dovolj domačih porazov na največjih tekmah, kar jih lahko podari klubski nogomet v Sloveniji. Mariborčani bodo skušali izkoristiti še prednost, saj so imeli za razliko od Olimpije na voljo dan več za regeneracijo in počitek.

"Čeprav je imela tudi Olimpija vmesno evropsko preizkušnjo (in navdušila z remijem 2:2 v Turčiji proti Malatyisporju), verjamem, da se bodo tudi oni optimalno pripravili," občasni slovenski reprezentant ne verjame, da bi dan počitka odločilno vplival na nedeljski rezultat.

Hotiću bo sodil "stari znanec"

Dino Hotić je lani na večnem derbiju z Olimpijo prejel rdeči karton. Foto: Morgan Kristan / Sportida Podobno razmišlja tudi Dino Hotić. "Vsaka tekma je nekaj novega. Naša želja je, da zmaga ostane doma. V slovenski ligi v tej sezoni še nismo zmagali. Če bomo nadaljevali z igro kot proti Aiku, bomo kmalu zmagali," je prepričan zvezni igralec, ki je na predzadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu zaradi odrivanja sodnika Mateja Juga prejel hudo kazen in moral pozneje v prvenstvu počivati kar na šestih tekmah.

Po tem incidentu je zaobljubil javnosti, da tega na zelenicah več ne bo počel. V nedeljo ima priložnost, da to pokaže prav sodniku Jugu, ki bo vodil veliki derbi. Začel se bo ob 20.30, studijski del neposrednega prenosa na Planet TV pa se bo začel že ob 20. uri. Vabljeni!

