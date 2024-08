Olimpija doživela katastrofo na Reki, Vidovšek prejel šest zadetkov

Nogometaši Olimpije bodo ta četrtek zvečer iskali pot do uresničitve evropskih sanj na Reki. Ko so nazadnje gostovali v tem hrvaškem mestu, jim ni šlo na smeh. Doživeli so rezultatsko katastrofo, po kateri so kaj kmalu ostali brez trenerja. Zgodilo se je pred tremi leti, srečanja pa se še zelo dobro spominja Matevž Vidovšek, ki ga danes čaka najtežji evropski izziv v tej sezoni.

Ko sta se Olimpija in Rijeka še v prejšnji državi potegovali za prvoligaške točke, so bili Ljubljančani vajeni gostovati na Kantridi. Kultni stadion, vpet med Jadranskim morjem in skalnimi pečinami, je vrsto let predstavljal dom reškega kluba. Na njem so svojčas padali tudi takšni velikani, kot sta Real Madrid in Juventus. Ker pa se največji stadion v Kvarnerju ni razvijal v skladu s časom in potrebami modernega nogometa, pereče so bile tudi težave zaradi slabe travnate površine, se je rodila ideja o njegovi (dragi) prenovi. Začela naj bi se že pred davnimi leti.

Rijeka je nastopala na Kantridi vse do leta 2015, nato pa se preselila na Rujevico, kjer bo gostila Olimpijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zaradi tega so se nogometaši Rijeke, takrat jih je vodil ravno Matjaž Kek, pred devetimi leti preselili na Rujevico. Predstavljala naj bi začasni dom, bolj ali manj trenažno središče, a se je prenova Kantride krepko zamaknila, tako da Rečani že dalj časa nastopajo na Rujevici. Na manjšem, a bolj spodobnem objektu z bistveno boljšimi igralnimi pogoji.

Maribor izgubil z 0:4, Olimpija pa kar 1:6

Rijeka je pred šestimi leti pod vodstvom Matjaža Keka na prijateljski tekmi na Kantridi nadigrala Maribor s 4:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Občasno pa se nogometaši Rijeke vendarle vrnejo na Kantrido in odigrajo kakšno tekmo. Pred šestimi leti so tako na prijateljski tekmi gostili Maribor in ga pomendrali s 4:0. Viole so na tekmi ganile Matjaža Keka, takratnemu trenerju vijolic Darku Milaniču pa po tako visokem porazu ni bilo prijetno.

Še slabše pa jo je na Kantridi odnesel drugi slovenski klubski velikan. Olimpija se je pred slabimi tremi leti, bilo je ravno v času oktobrskega reprezentančnega premora, odpravila na Reko in odigrala prijateljsko tekmo z drugim najmočnejšim hrvaškim klubom. Zmaje je vodil Savo Milošević, srečanje na Kantridi si je ogledalo pet tisoč gledalcev, pred tekmo je zbrane pozdravil slavnostni ognjemet, obramba zmajev, ki so pogrešali nekaj (mladih) reprezentantov, pa je spominjala na švicarski sir.

Kako je Rijeka pred tremi leti napolnila mrežo Olimpiji?

Rijeka se je 8. oktobra 2021 poigrala z Olimpijo, zmagala s teniškim rezultatom (6:1), kmalu po vrnitvi pa je nekdanji zvezdnik srbskega nogometa ostal brez službe. Milošević je tako zapustil Olimpijo, zmaji pa so se prepričali o tem, kako neugodno gostovanje zna predstavljati Reka.

Mrežo Olimpije zatresel tudi Vučkić

Med strelce se je proti Olimpiji vpisal tudi nekdanji slovenski reprezentant Haris Vučkić. Foto: AP / Guliverimage Zanimivo je, da je takrat med vratnicama stal Matevž Vidovšek, ki ga je kar trikrat premagal nekdanji švicarski reprezentančni napadalec Josip Drmić, pri domačih pa so se med strelce vpisali tudi zdajšnji nogometaš Domžal in rekorder 1. SNL, nekdanji slovenski reprezentant Haris Vučkić, Kolumbijec Jorge Obregon in pa Hrvat Robert Mudražija, ki je pozneje nekaj časa prebil prav v Stožicah.

Častni zadetek za Olimpijo, v 52. minuti je znižal rezultat na takrat še spodobnih 1:2, je dosegel mladi Afričan Lamine Tall jr. Senegalec, ki se v Olimpiji pozneje ni naigral, zdaj pa nastopa v Bolgariji, je tako poskrbel za zadnji zadetek zmajev na Reki.

Kdo je nastopil za Olimpijo na Kantridi? Vidovšek, Fink (od 81. Fogec), Korun, Andrejašič, Kompan Breznik (od 81. Kosić), Boakye, Tomić (od 63. Kapun), Špehar (od 46. Kurež), Aldair (od 63. Bončina), Petrov (od 46. Tall Jr.), Nukić (od 63. Kujović)

Matevž Vidovšek je branil pred slabimi tremi leti na Kantridi in prejel kar šest zadetkov. Trikrat ga je premagal nekdanji švicarski reprezentant Josip Drmić. Foto: www.alesfevzer.com

Zanimivo je, da je Vidovšek edini nogometaš Olimpije, ki še danes vztraja v moštvu in bo nastopil tudi na četrtkovi evropski tekmi na Rujevici. Ekipa je vmes doživela korenite spremembe, zdajšnja zasedba, na katero prisega Victor Sanchez, pa v Evropi niza zgolj zmage in je prepričana, da bo v četrtek iztržila bistveno boljši rezultat od tistega, s katerim je Milošević neslavno končal svojo kratko trenersko izkušnjo v Sloveniji. Zmaje, ki so takrat na lestvici 1. SNL zasedali tretje mesto, je zapustil le dva dni po rezultatski katastrofi na Reki.

Prvi dvoboj play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo med Rijeko in Olimpijo se bo začel na Rujevici ob 20. uri.