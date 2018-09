Ganjeni Kek se je zahvalil Violam, Milaniču ni bilo prijetno #video

Na spektakularni prijateljski tekmi med Rijeko in Mariborom, ki je po treh letih napolnila speči, zapostavljeni štadion pod reškimi stenami, se je najbolj razpredalo o Kantridi in Matjažu Keku. Mariborčan je z Rijeko prizadejal vijolicam visok poraz (4:0) in se zahvalil Violam za ganljiv transparent, njegov stanovski kolega Darko Milanič pa je priznal, da mu zaradi slabše igre varovancev ni preveč prijetno.

Nogometni praznik v prestolnici Kvarnerja je ponudil pravljični večer za nostalgične navijače Rijeke. Po treh letih, odkar se je zaradi pomanjkanja udobja, kakovosti igrišča in staromodne funkcionalnosti objekta reški klub preselil v moderno trenažno središče Rujevica, se je dogajanje vrnilo na kultno Kantrido.

Hvala navijačem Maribora za spodbudo in spomin

Navijaška skupina Armada, ki stiska pesti za Rijeko in zelo spoštuje nekdanjega slovenskega selektorja, se je lotila organizacije sosedskega obračuna, na katerem je Matjažu Keku poskakovalo srce na obe strani. ''Videlo smo sijajno vzdušje, ki je enostavno dobro za nogomet. Hvala Mariboru, da je prišel na to tekmo, hvala navijačem Maribora za spodbudo in spomin na vse tisto, kar je bilo lepega v Mariboru,'' je po dvoboju, na katerem je bila Rijeka za razred boljša od Maribora in zmagala s 4:0, dejal Kek.

Dokaz, kako zelo je priljubljen trener @NKRijeka Matjaž Kek. Navijači na Reki so ga poklicali k sebi, sledil je veliiiiiik aplavz. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/1dqPmwqZ9u — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 8, 2018

Slovenski trener na klopi Rijeke ruši rekorde kot po tekočem traku. Na vročem stolčku sedi že pet let in pol, kar je za dogajanja v tako stresnem in zahtevnem tekmovanju, kot je hrvaško prvenstvo, redek fenomen, vreden priklona. Prvič, odkar je trener reškega kluba, se je na Hrvaškem pomeril s klubom njegove mladosti. Usoda je hotela, da bo ostalo zapisano, kako so se nogometaši Rijeke znesli nad zdesetkanim Mariborom, ki je zaradi reprezentančnih obvez in poškodb pogrešal kopico prvokategornikom, in ga premagali s 4:0.

Matjaž Kek po tekmi proti Mariboru:

Morali bi se držati drugega načrta

Darko Milanč je z zdesetkanim Mariborom izkusil najvišji poraz v tej sezoni. Foto: Reuters Stanovskemu kolegu Darku Milaniču, ki si je na sobotnem treningu vijolic privoščil dolg klepet s trenerjem Rijeke, po visokem porazu ni bilo prijetno. ''Tekma je prišla v trenutku, ko nismo v najmočnejši postavi. Želeli smo dati priložnost fantom, ki ne igrajo in imajo manj tekmovalnega ritma. Priložnost, da se izkažejo. Potem, ko visoko izgubiš, ti ni prijetno. Zdaj moramo iz tega povleči prave zaključke ter popraviti to, kar ni bilo dobro,'' je dejal Izolan, ki na Reki kljub prevetreni postavi ni pričakoval tako prepričljivega poraza.

Njegovi izbranci so v prvem polčasu plačali davek napačni taktični usmeritvi. Tekmeca so želeli pritisniti na njegovi polovici, a so se tega lotili preveč neučakano, tako da je imela Rijeka na voljo veliko prostora za razvoj napadalne igre. ''Morali bi se držati načrta, ki bi prinesel drugačno tekmo, v kateri Rijeka ne bi imela toliko prostora,'' je potožil Milanič. To velja zlasti za prvi polčas, ki so ga Mariborčani izgubili z 0:3.

Kapetan se je opravičil navijačem Maribora

Mitja Viler bi si želel, da bi Rijeka v bližnji prihodnosti gostovala v Ljudskem vrtu. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Treba je razumeti fante, da ne igrajo veliko. Tudi Rijeke ne poznajo tako dobro kot jez. Ne da bi podcenjevali Rijeko, a menili so, da vendarle tekma ne bo tako težka. Opravičil bi se navijačem za predstavo, premalo smo bili borbeni,'' je po dvoboju razpredal Mitja Viler, ki je v odsotnosti poškodovanega Marcosa Tavaresa, zaradi poškodbe mišice je močno vprašljiv za sredin nastop na pokalni tekmi v Ljubljani, nosil kapetanski trak.

So Mariborčani zaradi sosedske tekmovalnosti, saj se ne igra vsak dan proti hrvaškemu klubu, vstopili v dvoboj z dodatno motivacijo? ''Zagotovo. Vedeli smo, da se bo veliko pisalo o tej tekmi, zato smo se pred tekmo zmenili, da ne bi bilo lepo, če bi nas 'nakantali'. Da ne bodo zdaj govorili, da so boljši od nas. Na neki dolgi rok, če bi igrali več tekem, bi bil drugače. Glede na našo postavo je bilo za pričakovati, da bomo boljši, a smo doživeli dobro šolo za naprej,'' je ponudil svoje videnje Primorec, ki bi bil vesel, če bi se sodelovanje med Rijeko in Mariborom, druži ju tudi isti sponzor, nadaljevalo s ''povratno'' tekmo na Štajerskem.

''Naj pridejo še oni k nam. Da pridejo na dolgo pot, bodo malce utrujeni, nato pa jih mi premagamo v Ljudskem vrtu,'' si je zaželel levi bočni branilec Maribora. Eden redkih prvokategornikov, ki je bil na svečanem dvoboju na Reki na voljo trenerju Milaniču.

Imel je težave z Violami, ker je bil prepameten

Največji aplavz na tekmi je prejel Matjaž Kek. Tako pred, kot tudi po srečanju, ko se je najprej zahvalil Violam za velik transparent (Spoštovanje tuje in domače, veliko si ime za nogomet in navijače), nato pa ga je bučna Armada poklicala še pred navijaško tribuno in mu dala vedeti, kako zelo ga spoštuje.

Navijači @nkmaribor so se na gostovanju pri @NKRijeka poklonili Mariborčanu Matjažu Keku s transparentom "Spoštovanje tuje in domače, veliko si ime za nogonet in navijače." Rečani vodijo s 4:0. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/hsvvRs0TC1 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 8, 2018

''Prebral sem tisti transparent. Vsi vemo, da sem imel v določenem trenutku tudi težave z Violami, ker sem bil prepameten. Ampak to je nogomet. To je tisto, na koncu koncev se moraš iz tega kaj naučiti. Danes me kot Mariborčana ta gesta izredno veseli. Vesel in ponosen sem, da je prišlo do dogovora o tej tekmi,'' je bil Kek ganjen, ko je doživljal ovacije tako pri navijačih Maribora, ki so prišli na Reko z navijaškim vijoličnim vlakom, kot tudi pri domači Armadi.

Veselje nogometašev Rijeke po tekmi:

Ono kad Alexander Gorgon uzme stvari u svoje ruke 😂🤟🔵⚪⚽️👏#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/jyDNoFS3dl — NK Rijeka (@NKRijeka) September 8, 2018

Ni dobro, če postaneš domišljav

Domači privrženci so bili navdušeni nad visoko zmago nad Mariborom. Čudili so se, kako boljši so bili od lanskoletnega udeleženca lige prvakov, Kek pa na tekmo s klubom, kjer je preživel nogometno mladost, gledal povsem drugače. ''Pripravljalna tekma nas v nobenem trenutku ne sme zavesti. Upam, da naši igralci ne bodo postali prepametni. Ni dobro, če postaneš domišljav. Moraš ostati skromen,'' je poudaril po spektaklu, ki se ga je na Kantridi z veseljem udeležilo 10 tisoč evforičnih in nostalgičnih gledalcev.

Kako raje imajo Kantrido od sicer udobnejše in bolj razkošne Rujevice, pričajo že prizori, ko smo o tem pred srečanjem spraševali domače ljubitelje nogometa. Skoraj vsi so pokazali, kako čutijo mravljince ob ponovnem snidenju s štadionom, ki je predstavljal dobršen del klubske identitete reškega kluba. Objekta, kjer je svojčas proti Rijeki izgubil tudi madridski Real.

Milanič opazil pomembno razliko med slovenskim in hrvaškim prvenstvom

Matjaž Kek je kot trener Rijeke začel svojo pot prav na Kantridi. Pisalo se je leto 2013. Foto: Matej Leskovšek ''Atmosfera je bila fantastična. Tu sem nekajkrat gostoval kot igralec, vidim pa, da so domačini izredno povezani s Kantrido,'' je dejal Milanič in ponudil rešitev na vprašanje, zakaj je Maribor na Reki izgubil s tako visoko razliko.

''Naša liga je bistveno manj agresivna. Tako agresivnih tekmecev nimamo velikokrat. V tem vidim razlog. Ni bilo naše prave agresivnosti v fazi branjenja in v fazi napada z žogo. Na tem delamo vsak dan, želimo biti boljši, vendar nas tekmeci v naši ligi premalokrat primorajo, da bi bili boljši. To srečanje je pokazalo, da se moramo takrat, ko nimamo žoge, taktično obnašati drugače,'' je trofejni trener Maribora mnenja, kako se na Hrvaškem igra veliko bolj agresivno kot v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Ni mu všeč, ko pogleda na osebno izkaznico

Vsi akterji sobotnega spektakla si želijo, da to ne bi bila zadnja tekma med Rijeko in Mariborom. ''Imamo tudi skupnega sponzorja, ki je prepoznal vrednost Rijeke. Morda to pomeni še začetek tesnejšega sodelovanja. Maribor je veliko ime v tej regiji. Tega tekma z Rijeko ne more spremeniti. Vedno je dobro, da odigraš tekmo v pravem nogometnem vzdušju. Vem, kako je igrati v polnem Ljudskem vrtu. Dovolj je prostora, da si na nek način pomagamo drug drugemu. Maribor je vedno dobrodošel nasprotnik,'' poudarja Kek, ki se bo danes popoldan vrnil v rojstno mesto.

Matjaž Kek u nedjelju slavi 57. rođendan, nogometaši Rijeke u subotu su mu darovali pobjedu pod stijenama Kantride. Matjažu želimo još puno uspjeha i trofeja na klupi Rijeke 🤗🎂🎁🥂#ZajednosmoRijeka #Sretanrođendan pic.twitter.com/wgnKf0P0gP — NK Rijeka (@NKRijeka) September 9, 2018

V Maribor bo prišel s posebnim razlogom, saj danes praznuje 57. rojstni dan. Dopoldan ga je oddelal v družbi nogometašev, ki so imeli regeneracijski trening, nato pa se bo odpravil k domačim. Kakšnega večjega praznovanja si ne obeta. ''So pač taka leta. Ko pogledaš na osebno izkaznico in vidiš, kaj piše, je življenje samo težje,'' se je nasmehnil najbolj priljubljen Slovenec na Hrvaškem. Vse najboljše, Matjaž!