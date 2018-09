Krst novega trenerja Olimpije, Maribor proti Keku, Gorica pri legendarnem Italijanu

Maribor na spektaklu na Reki

Vodilni slovenski prvoligaš bo danes brez štirih slovenskih reprezentantov - Amirja Derviševića, Luke Zahovića, Jana Mlakarja in Martina Kramariča - gostoval na Reki, a ne na štadionu Rujevica, kjer je v zadnjih treh letih dom nogometašev Reke, ampak na legendarni Kantridi.

Dvoboj med Kekovo Reko in vijolicami bo odigran pred polnimi tribunami, saj je bilo za srečanje prodanih 10 tisoč vstopnic. Z vlakom se je na Hrvaško odpravilo okrog 500 Viol, trener Maribora Darko Milanič pa napoveduje, da bodo na tekmi zaigrali tudi nekateri igralci, ki so v tej sezoni ostali brez večje minutaže. Mariborčane čaka v sredo pokalni spopad. V osmini finala bodo v Ljubljani gostovali pri drugoligašu Bravu.

Aluminij se je odločil le za treninge

Kidričani med reprezentančnim premorom ne bodo odigrali pripravljalne tekme. Na treningih se poskušajo čim bolje pripraviti na nove izzive, hrvaško-albanski novinec Elvir Maloku se poskuša čim hitreje uigrati z ekipo, enako velja za hrvaškega povratnika Sanjina Muminovića.

Gorica pri legendarnem branilcu Nesti

Vrtnice, ki jih je konec tedna okrepil mladi branilec Vladimir Oršulić (državljan Hrvaške ter Bosne in Hercegovine), bodo v nedeljo brez treh mladih reprezentantov (Grega Sorčan, Žiga Lipušček in Jan Humar) gostovale v Perugii. Pomerile se bodo s članom italijanske serie B, ki ga vodi nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa, karizmatični branilec Alessandro Nesta.

Pred odhodom v Perugio z novo kadrovsko novico. Vladimir Oršolić je postal naš novi branilec!



👉🏻 https://t.co/V0DuI9rOCa pic.twitter.com/pJTtgXpHNX — ND Gorica (@NDGorica) September 8, 2018

Srebrničeva četa bo poskušala pustiti na Apeninskem polotoku čim boljši vtis. Na pot v Italijo ni odpotoval vratar Uroš Likar, ki ga je Gorica do konca jesenskega dela posodila v vrste tretjeligaša Tolmina.

Olimpija prvič pod vodstvom Barišića

Zmaji so med tednom v okrnjeni zasedbi (manjkata članska reprezentanta Aljaž Ivačič in Vitalijs Maksimenko, mladinska reprezentanta Anej Mrežar in Haris Kadrić, na seznamu poškodovanih pa so Marko Gajić, Rijad Kobiljar in Aljaž Krefl) odpotovali na krajše priprave v Kranjsko Goro.

Avstrijec Zoran Barišić spoznava Olimpijo na pripravah na Gorenjskem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Novi trener Olimpije Zoran Barišić se bo danes prvič predstavil v novi vlogi. Branilci naslova se bodo v prijateljskem srečanju udarili z mestnim tekmecem Bravom, ki mu gre v tej sezoni odlično v drugi ligi.

Domžale remizirale s hrvaškim prvoligašem

Rumeni so v petek gostovali v predmestju Zagreba in remizirali z novopečenim hrvaškim prvoligašem Gorico, ki mu gre v tej sezoni imenitno. Med drugim je na Poljudu premagal tudi splitski Hajduk. Nasmihala se mu je tudi zmaga nad Domžalčani, a so izbranci Simona Rožmana 13 minut pred koncem z bele točke izenačili na končnih 2:2.

Vrhunci srečanja v Zagrebu:

Od prve minute so igrali Mulalić, Sikošek, Melnjak, Klemenčič, Rom, Hodžić, Ibraimi, Mujan, Ibričić, Žužek in Vuk, v nadaljevanju pa so zaigrali še Tetičković, Belima, Morris, Urh, Šipek, Dobrovoljc, Urbančič, Femec, Podlogar in Nicholson. Za Domžalčane sta zadela v polno povratnik Slobodan Vuk in Jamajčan Shamar Nicholson.

Andraž Kirm in Dejan Milić sta manjkala zaradi zdravstvenih razlogov, Amedej Vetrih še nima pravice nastopa, Adam Gnezda Čerin pa je imel obveznosti v mladi reprezentanci. Domžale čaka v sredo pokalna tekma proti Ivančni Gorici.

Slovesnost v Fazaneriji

Brez pripravljalne tekme bo v času reprezentančnega premora tudi drugoligaški prvak Mura, ki se pripravlja na sredino pokalno tekmo z Velenjčani. V Murski Soboti je bilo v četrtek zelo slovesno, saj je bil položen temeljni kamen za izgradnjo umetne razsvetljave v Fazaneriji. Črno-beli bodo poskušali poskrbeti, da bi reflektorji zasvetili še pred zaključkom jesenskega dela sezone.

Visok poraz Krčanov na Hrvaškem

Posavci so se v petek mudili pri sosedih v Zagrebu, kjer so gostovali pri Lokomotivi in na štadionu Kajzerca utrpeli visok poraz. Lokomotiva je, čeprav je pogrešala kopico mladih reprezentantov, varovance Alena Šćulca premagala s 4:0.

Triglav oplemenitil slovesen dogodek

Kranjčani bodo danes na Visokem zaznamovali slovesni dogodek ob 60-letnici tamkajšnjega športnega društva in 40-letnici nogometnega kluba. Najprej bodo nastopili veterani Visokega in Olimpije, ob 16. uri pa se bosta pomerili članski zasedbi NK Visoko in Triglav. Gorenjski Orli so v zadnjem prvoligaškem nastopu doma izgubili proti Mariboru z 1:5.

V soboto bodo Orli gostje na slavnostni prireditvi na Visokem. Tamkajšnje športno društvo praznuje 60 let obstoja, nogometni klub pa 40, zato se bosta ekipi pomerili na pripravljalni tekmi.

⬇⬇⬇https://t.co/GKA2xNKGCZ#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/u8aSACRs5X — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) September 7, 2018

Celjani so se izkazali proti Udineseju

Celjani so brez najboljšega igralca Rudija Požega Vancaša, ki je s člansko reprezentanco na Cipru, v petek remizirali pri Udineseju, desetouvrščenem klubu v italijanskem prvenstvu. V Gradišču ob Soči so se proti dolgoletnemu članu serie A razšli brez zadetkov (0:0).

Vrhunci srečanja v Gradišču ob Soči:

Celje je začelo tekmo v postavi Rozman, Andrejašič, Džinić, Zaletel, Travner, Pungaršek, Lotrič, Ibišević, Cvek, Novak in Pečnik, v nadaljevanju pa so zaigrali še Brecl, Flis, Benedičič, D. Štraus, Koritnik in Kerin. "Odigrali smo zanimivo tekmo z renomiranim nasprotnikom, to je bila dobra izkušnja za našo ekipo," je po remiju dejal strateg Dušan Kosić.

Rudar s petardo odpravil Šmartno

Zadnjeuvrščeni Velenjčani, ki so v rezultatski krizi in so na zadnji tekmi Prve lige Telekom Slovenije izgubili z Olimpijo kar z 0:5, so med tednom odigrali pripravljalno tekmo s Šmartnim in zmagali s 5:1. S tem so si vsaj malce utrdili samozavest po skromnem vstopu v 1. SNL, nato pa dočakali še nekaj kadrovskih sprememb. Iz Anderlechta je prišel mladi Kitajec Li Hao Ran, nato pa sta Adam Vošnjak in Gašper Jovan, predstavnika velenjskega klubskega podmladka, podpisala prvo profesionalno dolgoročno pogodbo z Rudarjem.