Petardi večnih tekmecev in evrogola, ki ju morate videti #video

V zadnji tekmi kroga je Olimpija, ki se je med tednom poslovila od Evrope, gostila velenjski Rudar in zmagala s 5:0. Junak je bil novinec Jucie Lupeta, ki je v majici Ljubljančanov debitiral v Stožicah in najprej podal za gol povratnika Andresa Vombergarja, potem pa poskrbel za mojstrski gol, kot jih ne vidimo prav pogosto.

Mojstrski gol Jucieja Lupete:



Portugalec je malo po prvencu v dresu novega kluba moral z igrišča zaradi poškodbe, ki jo je staknil ob padcu v betonsko ogrado, ki bi se lahko končal še veliko slabše.

Tretji gol je, tudi on je za Olimpijo zadel prvič, zabil branilec Vitalijs Maksimenko, ob koncu tekme pa je dva gola prispeval še rezervist Matic Črnic. Zmaga Ljubljančanov bi bila lahko še višja, a je vmes enajstmetrovko zapravil Rok Kronaveter.

Olimpija bo imela novega trenerja v torek

Tekma proti Rudarju je bila tretja in zadnja začasnega trenerja Safeta Hadžića na klopi Olimpije. Avstrijec Zoran Barišić bo triletno pogodbo z Ljubljančani podpisal v ponedeljek, v torek pa naj bi bil uradno predstavljen kot novi trener slovenskih državnih in pokalnih prvakov.

Luka Zahović je v Kranju dosegel dva gola in je zdaj s petimi goli na vrhu lestvice strelcev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Maribor navdušil v Kranju, mojstrovina Dina Hotića

Maribor je v prvi nedeljski tekmi gostoval v Kranju pri Triglavu, ki je bil brez možnosti. Že na samem začetku tekme je zadel Jan Mlakar, potem pa so se do konca tekme zvrstili še zadetki Blaža Vrhovca, Dina Hotića, ki je poskrbel za pravcato mojstrovino, in Luke Zahovića, ki je zabil zadnja dva gola gostov in je zdaj s petimi goli skupaj z napadalcem Mure Rokom Sirkom najboljši strelec lige. Vmes je tolažilni gol za Kranjčane zabil David Tijanić.

Mojstrski gol Dina Hotića v Kranju:



Mura v Novi Gorici zapravila vodstvo z 2:0

Mura je po golih Alena Kozarja in Žana Karničnika v Novi Gorici po dobri uri igre vodila že z 2:0, a ostala brez zmage.

Gorica je v zadnjih 15 minutah zabila dva gola – najprej je v polno meril Andrija Filipović, potem pa še Žiga Lipušček – in prišla do točke, bila pa celo blizu vsem trem, saj je v zadnjih minutah napadala za zmago, a še tretjič ni uspela zadeti.

Domžale z devetimi do točke v Celju

Na prvi petkovi tekmi kroga je Aluminij premagal Krško in se veselil še četrte zmage v sezoni, ki ga trenutno uvršča kar na drugo mesto. Pred njim je le še Maribor. Edini zadetek so si Krčani zabili kar sami, ostro podajo Erika Glihe je v prvem delu v lastno mrežo z glavo preusmeril Tomaž Zakrajšek.

V petek zvečer je bilo živahno v Celju. Zadetkov sicer ni bilo, smo pa videli zelo moško igro in kar 12 rumenih kartonov ter dva rdeča. Oba na strani Domžal (Adam Gnezda Čerin in Gaber Dobrovoljc), lepe številčne prednosti pa domačim, ki so ponovno lahko računali na Rudija Požega Vancaša, ni uspelo izkoristiti.

Najboljši strelci: 5 - Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

4 - Jan Mlakar (Maribor), Dino Hotić (Maribor),

3 - Luka Majcen (Triglav), Jasmin Mešanović (Maribor), Tonći Mujan (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Andrija Filipović (Gorica), Žiga Lipušček (Gorica)

...

Vrhunci s tekem:

Gorica : Mura:



Triglav : Maribor



Celje : Domžale

Aluminij : Krško

Poročila s tekem:

Fotogalerije s tekem:

Triglav : Maribor (foto Vid Ponikvar/Sportida):