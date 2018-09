Maribor je navdušil tudi v Kranju

Maribor je v gorenjski prestolnici dosegel peto zmago in se utrdil na prvem mestu prvenstvene lestvice. Pred današnjim zmagoslavjem v Kranju je zanesljivo ukanil še velenjski Rudar, Aluminij, Gorico in Olimpijo ter igral neodločeno z Muro in Celjem. Po nepopolnem sedmem krogu ima pet točk prednosti pred drugouvrščenim Aluminijem ter šest pred tretjeuvrščeno Gorico, ki bo drevi gostila Muro. Kranjska zasedba ostaja v spodnjem delu prvenstvene lestvice, s šestimi zbranimi točkami je na osmem mestu v 10-članski ligi.

Mariborčani so takoj zagospodarili na igrišču in že iz svoje prve priložnosti povedli z 1:0. V sedmi minuti so izpeljali kombinirano akcijo, vodilni gol pa je dosegel Jan Mlakar. Triglavani so že v naslednji minuti izpeljali obetavno akcijo, po lepi podaji Dicksona Afoakwe se je v sijajni priložnosti znašel Luka Majcen, a je s petih metrov streljal visoko prek vrat.

Mariborčani so se v Kranju kar petkrat veselili zadetka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Izbranci gostujočega trenerja Darka Milanića so tudi v nadaljevanju imeli niti igre v svojih nogah. V 16. minuti so znova zagrozili, po lepem predložku Mitje Vilerja je Jasmin Mešanović zadel vratnico. Napadalec iz BiH se je v 28. minuti znova znašel v lepi priložnosti, obrambna vrsta Kranjčanov pa je v zadnjem hipu blokirala njegov strel.

Le tri minute kasneje so Mariborčani povišali vodstvo, po prostem strelu z desne strani je bil v domačem kazenskem prostoru najvišji Blaž Vrhovec in po strelu z glavo zadel za 2:0. V 34. minuti so zagrozili tudi Kranjčani, žoga pa je po strelu Majcna z roba kazenskega prostora zadela okvir vrat.

Mariborčani v drugi polovici tekme niso popustili niti za ped, že v drugi minuti nadaljevanja pa je Dino Hotić po pravem "evrogolu" ter po izjemno natančnem in močnem strelu s 23 metrov povišal na 3:0. V 56. minuti so Mariborčani znova "pičili" prek Luke Zahovića, ki je lepo spodkopal žogo prek domačega vratarja Darjana Curanovića in povišal na 4:0.

Triglav ni bil kos razpoloženim gostom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Le dve minuti kasneje se je v lepi priložnosti znašel Mešanović, a je bil pri zaključnem strelu premalo zbran, prav tako Mlakar v 62. minuti. Gostitelji so v 70. minuti vendarle dosegli gol, po močnem strelu z roba kazenskega prostora je na 1:4 znižal "rezervist" David Tijanić. V končnici tekme so imeli nogometaši iz štajerske prestolnice imeli še nekaj priložnosti: v 77. minuti je Viler zadel vratnico, v sodnikovem podaljšku pa je Zahović dosegel svoj drugi gol na tekmi za končno zmago s 5:1.

Mariborska ekipa bo v naslednjem krogu v soboto, 15. septembra, gostovala v Krškem, kranjska pa dan kasneje v Domžalah.

Triglav : Maribor 1:5 (0:2)

Športni center, sodniki: Balažič, Praprotnik, Kasapović (vsi Ljubljana).



Strelci: 0:1 Mlakar (7.), 0:2 Vrhovec (31.), 0:3 Hotić (47.), 0:4 Zahović (56.), 1:4 Tijanić (70.), 1:5 Zahović (90.).



Triglav: Curanović, Kuhar (od 61. D. Kryeziu), Bojić (od 52. Tijanić), Alić, Kumer, Mlakar, Elsner, Udovič, E. Kryeziu (od 52. Gajić), Afoakwa, Majcen.

Maribor: Handanović, Klinar (od 40. Pihler), Ivković, Uskoković, Viler, Dervišević, Vrhovec, Hotić, Mešanović, Mlakar (od 67. Tavares), Zahović.



Rumena kartona: Afoakwa; Hotić.

Spremljanje tekme v živo:

KONEC TEKME! Maribor je pričakovano, zanesljivo in tudi zasluženo prišel do novih točk v Kranju in jih ima zdaj že 17, medtem ko Triglav ostaja pri eni zmagi in šestih točkah.



VIDEO: drugi gol Luke Zahovića:





GOOOL! V 91. minuti je še drugič na tekmi zadel Luka Zahović in postavil končni izid. 77. minuta: tokrat je okvir vrat stresel Mitja Viler, a ostaja pri izidu 1:4.



VIDEO: gol Davida Tijanića:



GOOOL! Triglav je prišel do častnega zadetka, potem ko je v polno meril David Tijanić.



68. minuta: Maribor še naprej pritiska. Zdaj je po kotu z glavo poizkusil Saša Ivković, a je žoga po strelu srbskega branilca zletela čez gol.



58. minuta: ni manjkalo veliko in gostje bi zadeli še petič. Po strelu znotraj kazenskega prostora Jasmina Mešanovića je žoga zletela malce mimo kranjskih vrat.



VIDEO: gol Luke Zahovića:





GOOOL! No, pa je četrti prvenstveni gol sezone zabil še Luka Zahović, ki je rutinirano zadel po podaji Jasmina Mešanovića. Maribor zdaj vodi že s 4:0.



VIDEO: mojstrski gol Dina Hotića:



GOOOL! Samo dve minuti sta minili v drugem delu igre, pa smo videli še tretji gol Maribora. Mojstrsko je pajčevino iz desnega zgornjega vratarjevega kota po strelu z več kot 20 metrov snel Dino Hotić. Tudi on je dosegel že četrti prvenstveni gol sezone. Vijoličasti vodijo s 3:0.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Lahko Triglav še pride do vsaj točke ali pa bo Maribor še povišal vodstvo? Bomo videli, kaj bo ponudilo drugih 45 minut.



POLČAS! Maribor po prvih 45 minutah zasluženo vodi, čeprav so imeli tudi domačini dve priložnosti. Nič ne kaže, da bodo vijoličasti v Kranju izgubili kakšno točko. Seveda pa je pred nami še preostalih 45 minut. Počakajmo, kaj sledi.



39. minuta: Denis Klinar, ki je izpustil zadnjih nekaj tekem zaradi poškodbe, je očitno obnovil poškodbo mišice. Na igrišču ga je nasledil Aleks Pihler.



VIDEO: kako je Luka Majcen zatresel okvir vrat Maribora:





34. minuta: kakšen strel Luke Majcna, ki je po strelu z 18 metrov zatresel prečko vratarja Maribora Jasmina Handanovića. To bi bil pravcati evrogol.



VIDEO: Gol Blaža Vrhovca za 0:2:





GOOOL! V 31. minuti je po podaji Amirja Derviševića s prostega strela z desne strani s svojim prvim golom sezone z glavo vodstvo gostov povišal Blaž Vrhovec. To je bila že šesta asistenca v tej sezoni ljubljanskega vezista, ki se je v zadnjem času prebil v reprezentanco in ga jutri pričakujemo tudi na zboru na Bledu, kjer bodo najboljši slovenski nogometaši začeli s pripravami na začetek lige narodov.



28. minuta: Jasmin Mešanović je preigraval v nasprotnikovem kazenskem prostoru in prišel do strela, a ni streljal dovolj močno, tako da se izid ni spremenil.



VIDEO: kako je Jan Mlakar zadel vratnico:



16. minuta: po podaji Mitje Vilerja bi Jan Mlakar skoraj zadel še drugič, a je z nekaj metrov zadel vratnico.



10. minuta: Maribor še naprej napada. Tokrat je s strelom poizkusil Dino Hotić, a je bil domači vratar Darjan Curanović na mestu.



VIDEO: gol Jana Mlakarja za 0:1:





GOOOL! Mariborčani so za vodilni gol potrebovali manj kot sedem minut. Po podaji Dina Hotića se je pred nasprotnikovimi vrati najbolje znašel Jan Mlakar. To je že četrti prvenstveni gol mladega napadalca vijoličastih.



Začetek tekme! S sredine igrišča so krenili nogometaši Triglava.



15.50: Še deset minut do začetka tekme. Danes Planetov derbi #plts @PrvaLigaSi že zdaj! V Kranju gostuje vodilni @nkmaribor. Glejte nas na @PlanetTV. pic.twitter.com/8yk3q4VxyU — Matej Podgoršek (@MatejPod) September 2, 2018 15.30: Kakšni sta postavi obeh ekip? Znani sta postavi NK Triglav Kranj in Maribor 👇#PLTS 🏆 | #NK Triglav KranjvMAR ⚽ pic.twitter.com/ugFOLojV7u — #PLTS (@PrvaLigaSi) September 2, 2018

