Derbi brez zmagovalca, konec izjemnega niza Brava

V tej sezoni so v 2. SNL brez poraza še štirje klubi. To so vodilni Bravo, drugouvrščena Nafta 1903, tretjeuvrščeni Roltek Dob in novomeška Krka, ki jo še čaka izziv 5. kroga, kjer bo na Portovalu v nedeljo pričakala Beltince.

Da je Bravo kljub prvemu remiju v tej sezoni ostal na vrhu drugoligaške razpredelnice, je poskrbel nekdanji reprezentant Luka Žinko. Na gostovanju v Rogaški Slatini je izenačil na 1:1 in postavil končni rezultat. Derbi kroga je potekal v Lendavi, kjer sta oba zadetka padla v prvem polčasu. Najprej je Nafto popeljal v vodstvo Vedran Vinko, nato pa je v zadnjih minutah prvega dela izenačil Mitja Rešek.

Roltek Dob je na krilih dvakratnega strelca Gabra Petrica, ki si na lestvici najboljših strelcev druge lige deli četrto mesto, na domačem igrišču nadigral Ankaran Postojno (4:1).

Najboljši strelci: 6 - Matthias Olubori Ayodluwa Fanimo (Drava)

5 - Jaka Bizjak (Drava), Mustafa Nukić (Bravo)

4 - Gaber Petric (Dob), Erwin Tiganj (Ilirija 1911), Vedran Vinko (Nafta 1903)

...