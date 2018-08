Lov na Dravo, kraljico zadetkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 4. krogu druge nogometne lige bo največje pozornosti deležen vodilni trojček. Drava, Nafta in Bravo so do zdaj zbrali maksimalnih devet točk, ta konec tedna pa jih čakajo različne težavne naloge. Vodilni Ptujčani bodo v najstarejšem slovenskem mestu pričakali Dob, Bravo, bodoči tekmec NK Maribor v pokalu, bo v Ljubljani gostil Bilje, Lendavčani pa se bodo odpravili na prekmurski spopad v Beltince.