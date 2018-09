Velenjčani iz Ljubljane s krepko zaušnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Rudar Velenje s 5:0 (2:0).

Olimpija je odigrala zadnjo tekmo pod vodstvom začasnega trenerja Safeta Hadžića, ki se je od ljubljanske klopi poslovil z zmago. V ponedeljek bo moštvo prevzel Zoran Barišić. Zmaji, ki so se v četrtek v Trnavi poslovili od evropskih tekmovanj, so odigrali tudi prvo tekmo brez Issaha Abassa, na njegovem mestu pa je zaigral Jucie Lupeta. Prišlek iz Celja je bil v prvem polčasu najboljši posameznik domače zasedbe, izkazal se je s podajo za prvi gol in atraktivnim golom s škarjicami za 2:0, tekmo pa je končal v 44. minuti zaradi poškodbe kolena, ki jo je utrpel nekaj minut prej po dvoboju z Ivanom Vasiljevićem, ko je portugalski napadalec končal v betonskem zidu ob robu igrišča.

Olimpija je hitro zagospodarila na domači zelenici, pritisk je obrodil sadove v 16. minuti, ko je z leve strani podal Asmir Suljić, v kazenskem prostoru je bil ob enem od velenjskih branilcev prvi pri žogi Jucie Lupeta, podaljšal do Andresa Vombergarja, napadalec Olimpije pa je žogo neoviran poslal v gol.

Pet minut kasneje je lepo priložnost Rudarja zapravil Anže Pišek, ki je po žogi udaril z roba kazenskega prostora, meril pa mimo gola. V 23. minuti je novo priložnost domačih imel Lupeta, njegov strel z glavo je šel preveč po sredini, Matej Radan ni imel veliko dela.

Marijan Pušnik je v gosteh pri svojem nekdanjem klubu doživel boleč poraz. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V 35. minuti je za potezo tekmo poskrbel Lupeta, ki je v kazenskem prostoru prejel žogo po podaji Roka Kronavetra, okroglo usnje si je ob dveh branilcih nastavil in s škarjicami premagal Radana. Novi napadalec Olimpije je v 44. minuti moral zapustiti igrišče, po tem ko je nekaj minut pred po dvoboju z Ivanom Vasiljevićem pristal v betonski ograji ob robu igrišča.

V sodniškem dodatku prvega polčasa je s prostega strela z roba kazenskega prostora prečko stresel Kronaveter.

Olimpija je na uvodu drugega polčasa nadaljevala z napadalno igro, v 54. minuti pa dosegla že tretji gol. V vlogi podajalca s prostega strela je bil Kronaveter, skok v kazenskem prostoru je dobil Vitalijs Maksimenko in dosegel svoj prvi gol v dresu državnih in pokalnih prvakov.

Težave Velenja so v 61. minuti postale še večje, saj je debitant v Prvi ligi Telekom Slovenije Cene Kitek zaradi prekrška nad Vombergarjem dobil direkten rdeči karton.

Jucie Lupeta se je ob debiju v Stožicah izkazal s podajo in evrogolom, potem pa se je poškodoval. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Četrti gol domačih je v 63. minuti preprečil Radan, ki se je izkazal s parado po strelu Stefana Savića. V 74. minuti je atraktivno poskusil Kronaveter, gostujoča obramba je pravočasno razčistila nevarnost.

V 85. minuti se je na levi strani kazenskega prostora Velenja znašel rezervist Matic Črnic in v gol pospravil podajo Suljića. Dve minuti kasneje je Damjan Trifkovič v svojem kazenskem prostoru igral z roko, Kronaveter je imel z bele točke priložnost za gol, a je enajstmetrovko zapravil. Kar Kronavetru ni uspelo v 87. minuti, je uspelo Črnicu v 90. minuti. Znova se je pod podajo podpisal Suljić, Črnic je neoviran brez težav dosegel svoj drugi gol na tekmi.

Rudar bo v 8. krogu 15. septembra igral proti Celju, Olimpijo dan kasneje čaka Mura.

Olimpija : Rudar 5:0 (2:0)

Stadion Stožice, sodniki: Vinčić (Maribor), Vukan (Apače) in Benc (Rače).



Strelci: 1:0 Vombergar (16.), 2:0 Lupeta (35.), 3:0 Maksimenko (54.), 4:0 Črnic (85.), 5:0 Črnic (90.)



Olimpija: Ivačič, Bagnack, Zarifović, Maksimenko, Štiglec, Tomić, Kapun (od 66. Brkić), Lupeta (od 45. Savić), Kronaveter, Suljić, Vombergar (od 78. Črnic).

Rudar Velenje: Radan, Pušaver, Vasiljević, Kašnik, Pišek, Pušnik (od 75. Solomun), Tomašević (od 60. Bolha), Kitek, Trifković, Radić (od 64. Šantek), Tučić.



Rumeni kartoni: Tomić; Vasiljević, Pušaver, Šantek, Trifković.* Rdeč karton: Kitek (61.).

Spremljanje tekme v živo: