Dva rdeča kartona in delitev točk #video

Nogometaši Celja in Domžal so se v tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z nedoločenim izidom 0:0.

Celjski nogometaši tudi po sedmem krogu državnega prvenstva ostajajo brez zmage. Svojo peto točko so tokrat osvojili proti Domžalčanom, ki pa so od 80. minute igrali z dvema igralcem manj, ob tem pa so danes ostali brez kapetana Zenija Husmanija, ki je prestopil v Turčijo v Girensunspor, s klopi pa jih zaradi kazni ni smel voditi trener Simon Rožman. Navkljub številčni prednosti so bili izbranci Dušana Kosića v napadu premalo konkretni in zbrani.

Celjani in Domžalčani so v prvem polčasu prikazali živahno tekmo, ki pa je večino časa potekala med obema kazenskima prostoroma. Napadalci na obeh straneh so dobili malo uporabnih žog, posebej nevarne priložnosti ni imela nobena ekipa, še najbolj nevaren je bil v 32. minuti Senijad Ibričić, ki pa je zadel le stranski del gola. Celjani so v zaključku polčasa dvakrat nevarno potegnili v protinapad, a resneje domžalske obrambe in vratarja Ajdina Mulalića niso postavili na preizkus.

Gaber Dobrovoljc deset minut pred koncem prejel drugi rumeni karton. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Uvod drugega polčasa je minil bolj mirno. Po petih minutah igre je Slobodan Vuk s kakšnih 20 metrov meril preveč po sredini, v 59. minuti je Matej Podlogar zatresel stranski del gola. V 65. minuti so gosti prišli do podaje iz kota, Jure Travner pa je želji po izbijanju zadel prečko svojega gola.

Kmalu zatem se je Domžalčanom začela tekma rušiti. V 72. minuti je drugi rumeni karton dobil Adam Gnezda Čerin, v 80. še Gaber Dobrovoljc. Celjski trener Dušan Kosić je medtem spremenil še postavitev in zaigral bolj odprto ter napadalno, a njegovi igralci prednosti niso znali unovčiti, Domžalčani pa so zadržali vse nalete domače zasedbe.

Celje v naslednjem krogu čaka derbi z velenjskim Rudarjem, tekma bo 15. septembra, dan kasneje bodo Domžale igrale s kranjskim Triglavom.