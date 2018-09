Gorica od 0:2 v zadnjih 15 minutah do točke

Nogometaši Mure so v prvenstvenih obračunih do zdaj le enkrat zmagali v Novi Gorici, tokrat so bili na dobri poti, da to storijo drugič. Skoraj tri četrtine tekme so držali ugoden rezultat, vodili tudi z 2:0, a v zadnjem delu dvakrat zamudili v obrambi, dvakrat sta bila za njih usodna predložka z desne strani in visoka skoka goriških nogometašev. Ti bi na koncu celo lahko prišli do polnega izkupička, toda Andrej Kotnik vso tekmo ni bil pri strelu, zapravil je tudi zadnjo priložnost na tekmi, čeprav je tudi on dobil skakalni dvoboj s svojim čuvajem.

Tekma se je začela z ofenzivo gostiteljev, ki so v peti minuti prišli do prve priložnosti, Andrija Filipović je v kazenskem prostoru storil vse tako, kot napadalec, ki je s hrbtom obrnjen proti vratarju, mora, toda streljal visoko čez gol.

Sobočani pa so domače hitro umirili, saj so z nekaj sreče v deveti minuti povedli. Alen Kozar se je od daleč odločil za strel, žoga je na poti do gola zadela Mattea Tomička in presenetila Sorčana.

Varovanci Mirana Srebrniča se niso predali. Foto: Vid Ponikvar

V 17. minuti se je po kotu Kotniku ponudila priložnost za izenačenje, na drugi vratnici je ostal neoviran, vendar je streljal čez gol. V 21. minuti je imel Sorčan spet veliko dela, ko je od daleč poskušal s strelom Luka Bobičanec, podoben položaj kot pri prijetem golu pa je domači vratar tokrat rešil v svojo korist. V protinapadu bi lahko bil zato tudi nagrajen, toda Kotnik je bil po preigravanju na levi strani kazenskega prostora pri strelu spet nenatančen.

Priložnosti za izenačenje sta imela do konca prvega dela še Uroš Celcer in Rok Grudina, še ena se je ponudila tudi Kotniku, toda mreža je ostala nedotaknjena.

V 58. minuti Grudina ni izkoristil lepe podaje Celcerja, pet minut pozneje je sledila kazen. Po številnih poskusih Prekmurcev od daleč je bilo le vprašanje časa, kdaj bo moral Sorčan spet po žogo v mrežo, to se je zgodilo v 63. minuti, ko je bil s približno 20 metrov natančen Žan Karničnik.

Glede na potek dogodkov je bilo na stadionu malo tistih, ki so verjeli, da bi domači še lahko vstali od mrtvih, a zgodilo se je ravno to. V 73. minuti je Filipović izkoristil natančno podajo Janija Curka z leve strani, nato pa je bil z glavo natančen še Žiga Lipušček, ki je postavil končni izid.

Gorica : Mura 2:2 (0:1)

Stadion v športnem parku, gledalcev 400, sodniki: Borošak (Spodnji Duplek), Klančnik (Slovenj Gradec), Karmel (Maribor).



Strelci: 0:1 Kozar (9.), 0:2 Karničnik (65.), 1:2 Filipović (74.), 2:2 Lipušček (83.).



Gorica: Sorčan, Curk, Tomiček, Lipušček, Celcer, Kolenc, Grudina (od 83. Smailagić), Đuzdanović (od 64. Jermol), Kotnik, Osuji (od 90. Humar), Filipović.

Mura: Šafarič, Kous, Maruško, Peričić, Šturm, Kozar, Lorbek, Šušnjara, Kouter (od 88. Maroša), Bobičanec (od 84. Horvat), Sirk (od 61. Karničnik).



Rumeni kartoni: Filipović, Curk; Kouter.

