Norost in pol: mi ne najdemo logične razlage, jo boste vi? #video

Ponedeljek je in čas za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj prinaša tokrat in kdo vse je dvigoval prah ta teden?

Človek ne ve, ali bi se smejali ali jokal: vsi videli zadetek, samo sodniki ne

Neverjetna zgodba prihaja iz druge škotske lige, zgodila pa se je na tekmi med ekipama Patrick Thistle in Morton. Domači so pri vodstvu z 1:0 dosegli zadetek, ki so ga videli prav vsi, samo sodniki ne. K sreči so vodstvo ohranili do konca in norost sodnikov ni pustila posledic. O čem govorimo, si poglejte sami.

🤔 Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md — Partick Thistle FC (@PartickThistle) September 1, 2018

Suarez, si to ti?

Na derbiju druge španske lige med madridskima rivaloma Realom B in Atleticom B, ki se je končal brez zmagovalca (2:2), smo bili priča dogodkom, ki ne spadajo na nogometna igrišča. V enem izmed vročih dvobojev je kapetan Atletica Tachi v glavo ugriznil mlado, 18-letno drago okrepitev Reala (Flamengu so nakazali 45 milijonov evrov), Brazilca Viniciusa Juniorja, in spomnil na poteze, s katerimi je v preteklosti za zgražanje skrbel zdajšnji zvezdnik Barcelone Luis Suarez.

Urugvajec je do zdaj nasprotnike ugriznil že trikrat, kapetan Atletica prvič. Ljubitelji nogometa so neomajni in za mladeniča zahtevajo dosmrtno prepoved igranja nogometa. To se seveda ne bo zgodilo. Suarez si je ne nazadnje z zadnjim ugrizom - nastradala je italijanska branilska legenda Giorgo Chiellini - prislužil sanjski prestop iz Liverpoola v Barcelono.

Tachi jugador del Atlético B le muerde la cabeza de Vinicius. 😂😂😂 pic.twitter.com/fQAgUZyaZD — Danielsam (@Daniel_malvin) September 2, 2018

Romun ponagajal Avstrijcem

Že večkrat smo videli trenerje posameznih moštev pri nogometu, ko so na igrišče poslali listek z navodili. Pri nogometu ni minute odmora, listek z navodili prihrani veliko dretja, ob tem pa nasprotnik ne ve, kaj je nova taktika nasprotne ekipe.

Za takšno taktiko se je na povratni tekmi lige Europa odločil tudi dunajski Rapid. Listič je že v rokah držal kapetan Dunajčanov Stefan Schawab, ko mu ga je iz rok iztrgal Romun Raul Rusescu. Poteza izkušenega 30-letnega Romuna je nasmejala nogometni svet, vseeno pa se je na koncu napredovanja veselil Rapid.

This deserves the Puskas Award!!! It doesn't need to be a goal, it just needs to be brilliant. And Raul Rusescu's wonderful way of stopping Rapid Wien from communicating with their manager is just... AMAZING. A true legend. Probably a target for Mourinho right now. pic.twitter.com/P3bhwejLG0 — Emanuel Roşu (@Emishor) August 31, 2018

Španec poskrbel za smeh na novinarski konferenci

Španski strokovnjak Unai Emery, ki je na klopi Arsenala zamenjal Arsena Wengerja, je na novinarski konferenci pred tekmo premier league v Cardiffu poskrbel za smeh.

Med odgovarjanjem na eno izmed vprašanj je pred njim začel zvoniti eden izmed novinarjevih telefonov. Emery se je javil in poskrbel za komično situacijo.

Nekdanji trener Seville in PSG je sezono v Londonu odprl z dvema porazoma, sledili pa sta dve zmagi, s čimer je vsaj malce utišal svoje kritike, ki so že glasno "lajali".

Nigerijec zapel slovensko pesem in navdušil Slovenijo

Napadalec Gorice, Nigerijec Bede Osuji, je v zelo izvirnem povabilu na nedeljsko tekmo Prve lige Telekom Slovenije proti Muri zapel slovensko uspešnico Mlinar na Muri skupine Chateau in navdušil Slovenijo. Posnetek, v katerem nastopa tudi goriški podmladek, si morate ogledati.

Maradona in bradavička

Za mnoge najboljši nogometaš vseh časov, Argentinec Diego Armando Maradona, je za šov skrbel že med tekmami gavčev na preteklem svetovnem prvenstvu v Rusiji, zabavanje občinstva pa nadaljuje tudi v Belorusiji, kjer po novem predsednikuje ekipi Dinama iz Bresta.

Član tega beloruskega prvoligaša je tudi nekdanji član Maribora Željko Filipović. Maradona je pred tedni navdušil s svojim prihodom na predsedniški stolček kar z vojaškim oklepnim vozilo, ki je očitno njegovo prevozno sredstvo še zdaj. Maradona se na spodnjem posnetku na strehi vojaškega vozila vidno opit ziba v napevih navijačev in ob tem pokaže tudi bradavičko, navijači pa potezo Argentinca z navdušenjem pozdravijo.

Maradona GOAT



No footballer is loved like maradona is loved



The perfect footballer



pic.twitter.com/e03kHXaI4j — SCARFACE (@LFC_LION) August 30, 2018

Ima napadalec Arsenala novo službo?

Napadalcu Arsenala Pierre-Emericku Aubameyangu na prvih treh tekmah nove sezone premier league ni uspelo zatresti mreže nasprotnika, zato si je na enem izmed treningov topničarjev nadel vratarske rokavice in stopil na golovo črto.

"Tri tekme brez danega zadetka. Našli so mi novo službo," je v šali zapisal Gabonec in dodal video, na podlagi katerega lahko rečemo, da je odlično opravil svoje delo. V tem trenutku bi bil resna konkurenca Petru Čechu, ki mu ne gre vse po načrtih.

Posnetek je nastal še pred tekmo s Cardiffom, ki jo je Arsenal dobil s 3:2. Med strelci je bil tudi Aubameyang, ki je zabil za vodstvo Londončanov z 2:1.

3 games without scoring!! they found me a new job 😆😂😂💪🏽 pic.twitter.com/NHKs2V0hca — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) August 29, 2018

Je to storil namerno?

Vsi se še kako dobro spomnimo zadnjega finala lige prvakov med Liverpoolom in Realom, ki ga je na koncu gladko dobil španski velikan. Če bi vas vprašali, po čem ste si ga najbolj zapomnili, bi najbrž odgovorili, da po nesrečnem vratarju Lorisu Kariusu. Na drugem mestu bi bil dvoboj med Sergiem Ramosom in Mohamedom Salahom, ki naj bi mu španski branilec po rokoborsko poškodoval levo ramo.

Ali to drži ali ne, niti ni pomembno, a po tem, ko so na ta nesrečni dogodek mnogi že pozabili, je usoda na podelitvi nagrad za najboljše igralce v pretekli sezoni lige prvakov poskrbela, da sta se poti Ramosa in Salaha spet prekrižali. Španec je Egipčana po prejetju nagrade potrepljal ravno po ne dolgo nazaj poškodovani rami, zvezdniku Liverpoola pa poteza vodje galaktikov ni bila niti malo všeč. Je Ramos to storil namerno? Ne bi se čudili, če je.

Izključitev, kot je še ni bilo

Thamsanqa Gabuza je kandidiat za igralca, ki je bil izključen na način, kakršnega do zdaj nogometni svet ni videl. Na dvoboju južnoafriške lige med ekipama Orlando Pirates in Black Leopard je zgoraj omenjeni napadalec po predložku poskrbel za prvi zadetek Orlanda.

Čeprav je njegovo podajo v mrežo preusmeril nasprotni branilec in je šlo za avtogol, se je zadetka tako razveselil, da je slekel majico in jo vrgel proti navijačem.

Njegovemu trenerju Milutinu Sredojeviću – Miču poteza Afričana ni bila všeč. Močno je nadrl Gabuzo, ta pa je meni nič, tebi nič odšel v slačilnico.

V drugem polčasu se je vrnil s povito nogo, češ da se je poškodoval, a sodnik mu ni verjel in napadalcu Orlanda v 51. minuti pokazal dva rumena kartona. Prvega zaradi norega slavja ob vodilnem zadetku, drugega pa zato, ker je brez dovoljenja zapustil igralno površino.

Nihče ne ve, zakaj je sploh odšel v slačilnico, najbrž niti sam. Orlando je skratka ves drugi polčas igral z igralcem manj, vseeno pa na koncu zmagal z 2:1.

MUST WATCH: Pirates' Thamsanqa Gabuza was sent off in bizarre circumstances last night. 🤔 pic.twitter.com/NipFwjfXn9 — SuperSport (@SuperSportTV) August 29, 2018

Ko po košenju trave nastane mojstrovina

Trener PSG Thomas Tuchel je v sredo praznoval 45. rojstni dan, Parižani pa so mu pripravili prav posebno presenečenje. Možakar, ki skrbi za travo na Parku princev, je na zelenico vgraviral grb PSG in pod njim v nemščini dodal zapis: "Vse najboljše, Thomas." Vsekakor mu je treba za mojstrovino čestitati.

Unbelievable work by the groundsman at PSG's Camp des Loges training centre: "Happy Birthday Thomas!" - Mr Tuchel turns 45 today. pic.twitter.com/VXGK2lvsZM — Get French Football News (@GFFN) August 29, 2018

Neymar pokazal, da ima veliko srce

Neymar velja za nogometaša, ki ima ob vseh oboževalcih tudi veliko nasprotnikov. Mnogim gre na živce zaradi svojega obnašanja, pa tudi prehitrega padanja in simuliranja prekrškov. A poteza, ki se je kot kuga razširila po spletu, vas ne bo pustila ravnodušnih.

Brazilski superzvezdnik je fantička, ki je v veliki želji, da bi spoznal svojega idola, stekel na igrišče, stisnil k sebi, ga vzel v naročje in mu na koncu, ko je fant že pošteno – skoraj zagotovo od navdušenja – točil solze, podaril tudi dres. Za tem ga je namesto varnostnikom, ki so že čakali kot sokoli, izročil na varno staršem.