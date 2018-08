Svet se posmehuje Ronaldu in mu očita, da je sebičen

Ponedeljek je in čas za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj prinaša tokrat in kdo vse je dvigoval prah ta teden?

Mlademu navijaču Marseilla so izpolnili sanje, pa ne samo to

Na štadionu Velodrome je bilo pred včerajšnjo tekmo tamkajšnje francoske lige med domačim Marseillom in Rennesom ganljivo. Domači prvoligaš, edini francoski klub, ki se lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka, se je izkazal z lepo gesto za svojega navijača.

Mlademu fantu, ljubezen do Marseilla je nanj prenesel oče, ki je pred leti umrl v prometni nesreči, medtem ko se je vračal z ene izmed tekem svojega ljubljenega kluba, so pri Marseillu izpolnili sanje. Pred začetkom tekme je lahko izvedel začetni udarec s sredine.

Pa ne samo to. Mlademu navijaču so nogometaši obeh ekip dopustili, da je z žogo stekel proti nasprotnikovim vratom in pred več kot 53 tisoč navijači, kolikor se jih je zbralo na včerajšnji tekmi, ki se je končala z remijem 2:2, zabil tudi gol. Lepa gesta, ni kaj.

This young Marseille fan was just supposed to kick it once...

(📹: @MetzrothESPN )pic.twitter.com/V4t0EfTf1t — Troll Football Media (@Troll__Footbal) August 27, 2018

Zvezdnik Man Cityja je bolnega fanta povabil kar k sebi domov

Desetletni Callum Foy je hudo bolan, zaradi česar bo čez dva tedna odpotoval v Nemčijo, kjer ga čaka desettedensko zdravljenje. Je pa ta simpatičen fant tudi velik navijač Manchester Cityja in kot tak seveda oboževalec Sergia Agüera, najboljšega strelca v zgodovini aktualnega angleškega prvaka.

Zato ni treba izgubljati besed o tem, kako zelo srečen je bil prejšnji teden, ko ga je Argentinec skupaj z njegovo družino gostil kar pri sebi doma.

"Callum si je želel, da bi se spoznala, zato sva se. Pri meni doma sva skupaj z njegovo družino preživela nekaj časa, zelo sem užival. Upam, da si se imel lepo tudi ti, Callum, in upam, da so ti všeč nogometni čevlji s posvetilom, ki sem ti jih podaril," je srečanje s svojim velikim oboževalcem opisal tudi argentinski zvezdnik.

Takole je srečanje z mladim navijačem opisal Sergio Agüero:

Callum wanted for us to meet and so did I. We spent some time together over at my place with his family and it was really enjoyable. I hope you had a great time too, Callum. And I hope you liked the specially dedicated pair of boots as well. pic.twitter.com/I8ZCibnKQb — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 24, 2018

43 minut čiste tišine na tekmi v Genovi, potem pa tole ...

Navijači italijanskega prvoligaša Genoe so bili na nedeljski tekmi proti Empoliju slovenskega reprezentanta Mihe Zajca v prvih 43 minutah tekme povsem tiho in so tako počastili spomin na žrtve tragične nesreče, ki se je zgodila 14. avgusta, ko se je v času nevihte zrušil avtocestni viadukt nad reko Polcevera.

Po 43 minutah nemega spremljanja tekme so navijači Genoe združno začeli skandirati ime svojega mesta in kluba "Genoa, Genoa", nogometaši na zelenici pa si nosili majice z napisom "Genoa v srcu".

Za zasedbo iz tega italijanskega pristaniškega mesta je bila nedeljska tekma proti Empoliju prva v tej sezoni, na njej pa je zmagala z 2:1. Sampdoria, druga ekipa iz Genoe, je na svoji uvodni tekmi v serie A v Vidmu izgubila z 0:1.

Takole je bilo v Genovi pred začetkom tekme:

Takole pa je bilo po 43 minutah igre:

Neverjetno predrzna poteza najdražjega vratarja, navijači so ponoreli

Brazilski vratar Alisson, za katerega je Liverpool Romi julija letos odštel 62 milijonov evrov in poskrbel, da je za nekaj časa postal najdražji vratar v zgodovini nogometa (nekaj tednov za tem je to postal Španec Kepa, za katerega je Chelsea odštel kar 80 milijonov evrov), je odlično začel svojo pot na Anfieldu.

Na prvih treh tekmah ni prejel gola, na vseh treh pa je Liverpool osvojil tri točke in je z maksimalnim izkupičkom po prvih treh krogih angleške premier lige na vrhu lestvice. Zadnjo zmago je zabeležil v soboto, ko je doma z 1:0 odpravil Brighton&Hove, 25-letni vratar pa je na tej tekmi poskrbel za predrzno preigravanje, ob katerem je marsikateremu navijaču Liverpoola za trenutek zastal dih, pozneje pa je od navdušenja ponorel.

Predrzno preigravanje Allisona:

Svet se norčuje Ronaldu in mu očita, da je sebičen

Tudi po drugi tekmi v majici Juventusa je petkratni najboljši nogometaš leta na svetu Cristiano Ronaldo ostal brez zadetka. Po zmagi s 3:2 v Veroni pri Chievu v prvem krogu italijanskega prvenstva je brez gola ostal tudi na sobotni prvi domači tekmi v majici Juventusa, ko se je navijačem v Torinu predstavil pri zmagi z 2:0 nad Laziom, v 90 minutah ni zadel niti tokrat. Pa čeprav je imel veliko priložnost.

Pri izidu 1:0 je imel v 75. minuti izjemno priložnost, do žoge je pred prazno mrežo prišel po podaji z desne strani, a jo zadel tako slabo, da je povsem zgrešil. Žoga se je odbila do Maria Mandžukića, ki jo je učinkovito pospravil v mrežo in poskrbel za končni izid, Portugalcu pa so pripisali asistenco, ki je tudi Ronaldo verjetno najraje ne bi videl.

Najprej zaradi tega, ker je akcija malo za tem zaokrožila po spletu in poskrbela, da je postal predmet norčevanja, pa tudi zaradi Portugalčeve reakcije takoj po golu soigralca. Ko je žoga končala v mreži, je jezno mahal z rokama, namesto da bi se veselil povišanja vodstva in potrditve zmage na derbiju proti velikemu tekmecu iz Rima.

Seveda grešijo tudi najboljši in seveda si lahko mahanje z rokama razlagamo tudi drugače in je lahko tudi posledica razočaranja, ker je tik pred Mandžukićevim golom zapravil veliko priložnost, ampak tisti, ki se jim Portugalec ne zdi simpatičen, so dočakali svoj trenutek …

Zapravljena priložnost in reakcija Cristiana Ronalda:

🎥 Ronaldo's first reaction to that goal. A true leader. Certified GOAT. pic.twitter.com/Lv91sw3nCK — Denis ❁ (@Deninstagram) August 25, 2018

Tole naj bi bil Cristiano Ronaldo po zadnjem golu soigralca:

Foto: Twitter

Cristiano Ronaldo, ko ob sebi nima nekdanjih soigralcev iz Reala:

Ronaldo without Modric and Marcelo pic.twitter.com/wyt1odAkJx — Chief (@Ultrademiks) August 25, 2018

Navijači Ajaxa so pred tekmo z Verbićevim Dinamom navdušili

V sredo je Ajax, nekdanji evropski prvak in velikan svetovnega nogometa, ki je zdaj že dolgo časa daleč od stare slave, igral prvo tekmo play-offa za ligo prvakov proti kijevskemu Dinamu slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča. Na tekmi v Amsterdamu je bilo na tribunah zelo pestro, navijači Ajaxa pa so poskrbeli, da se je o njih govorilo že pred samo tekmo. Poglejte, zakaj.

Navijači Ajaxa na ulicah Amsterdama pred začetkom tekme:

Kevin Kampl v slovenskem jeziku lobira za Nemčijo

Ne samo zaradi tega, ker naj bi se zanj zanimala slovita Barcelona, slovenski reprezentant Kevin Kampl je prejšnji teden nase opozoril tudi z videom, ki ga je posnel v kampanji, s katero Nemci lobirajo za organizacijo za evropsko prvenstvo 2024, za katerega se Nemci ob do zdaj edinem protikandidatu, Turčiji, potegujejo.

V Nemčiji rojeni nogometaš tamkajšnjega prvoligaša RB Leipziga je za Nemce spregovoril kar v slovenskem jeziku in pojasnil, zakaj bi si spektakel, ki ga bomo spremljali čez šest let, zaslužijo prav Nemci.

Takole je za Nemce lobiral Kevin Kampl:

Oprostite, je to dres ali perzijska preproga?

Pri FC Rostovu, članu ruske premier lige, pri katerem sta na plačilnem seznamu tudi slovenska nogometaša Žan Majer in Matija Boben, so predstavili četrto garnituro dresov za novo sezono in poskrbeli, da so postali spletna senzacija. Verjetno ni treba poudarjati, zakaj.

In kakšna je zgodba, ki stoji za tem nevsakdanjim dresom? Na eni izmed tekem Rostova je eden izmed njegovih navijačev s tribun mahal s preprogo in bil prepričan, da bo njegovim nogometašem prinesel srečo. Naključno ali ne, Rostov je na tisti tekmi zmagal s 4:0, nastala je zgodba in po novem tudi nov dres, ki ga lahko navijači kupijo za 2.500 rubljev (približno 30 evrov). Prodaja pa gre menda odlično …

Dres Rostova, ki zbuja pozornost:

FC Rostov are releasing a 'lucky' fourth shirt. What do you think? 👍👎



More: https://t.co/afxSFvma3s pic.twitter.com/hJlDZ3SpPc — BBC Sport (@BBCSport) August 22, 2018

Vse skupaj se je začelo s temle navijačem:

Russia. 19.08.2018

An interesting new flag among the Rostov supporters.😀

FK Rostov vs. Yenisey pic.twitter.com/WEG69cxp3I — HooligansTV (@HooligansTV1) August 20, 2018

Mo Salah na Twitterju nad egiptovsko nogometno zvezo

"Normalno je, da nogometna zveza skuša rešiti težave in poskuša narediti vse, da se njeni reprezentanti počutijo dobro, a pri nas se v resnici dogaja ravno obratno. Ni normalno, da ignorirate moja sporočila in sporočila mojega agenta," je na Twitterju, na katerem mu sledi skoraj sedem milijonov uporabnikov, v arabskem jeziku zapisal Mo Salah.

Zvezdnik Liverpoola in egiptovske reprezentance je nad svojo zvezo razočaran zaradi zapletov okoli denarja za njegove prodajne pravice v času, ko je z reprezentanco. Zaradi tega se nesoglasja z egiptovsko nogometno zvezo pojavljajo že nekaj časa, a jih očitno še niso razrešili, zato bo prav zanimivo videti, ali se bo Salah v času reprezentančnega premora, ki je pred nami, pojavil v Egiptu. Egipčane 8. septembra čaka tekma kvalifikacij za afriški pokal narodov proti Nigerju.

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

Navijače Milana je razveselila vsaj tale lepotička

Če jim že ne gre na nogometnih zelenicah in se po prihodu novih lastnikov, ameriške investicijske družbe Elliott Advisors, bojijo, kaj bo v prihodnosti z njihovim klubom, pa so se pri A.C. Milanu, sedemkratnem evropskem prvaku, razveselili vsaj dejstva, da so dobili lepo okrepitev.

Pogodbo s klubsko televizijo je namreč podpisala znana in lepa italijanska televizijska voditeljica Giorgia Palmas. Poglejte, zakaj so navijači Milana navdušeni.

Tole je lepa Giorgia Palmas: