Verbič razočaran iz Amsterdama, Stojanović zadovoljen iz Berna

Za nami so prve tekme play-offa za ligo Europa. V sredo sta bila na delu tudi oba kluba slovenskih reprezentantov. Benjamin Verbič je s kijevskim Dinamom izgubil v Amsterdamu pri Ajaxu. Petar Stojanović je z zagrebškim Dinamom prišel do ugodnega izida pri Young Boys v Švici.

Liga prvakov, kvalifikacije, play-off (prve tekme):

V Amsterdamu, kjer je bilo na tribunah in že tudi pred tekmo zelo pestro, saj so domači navijači pripravili pravcati pekel, je Ajax prišel do zmage s 3:1 in kijevskemu Dinamu prizadejal prvi poraz v tej sezoni. Benjamin Verbič je za goste tudi tokrat igral od prve do zadnje minute, a bolečega poraza ni mogel preprečiti.

Navijači Ajaxa pred začetkom tekme:

Ajax fans ahead of their Champions League play-off tie against Dynamo Kiev tonight 😳 pic.twitter.com/oLhzPvW2T4 — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) August 22, 2018

Z 1:1 je zagrebški Dinamo, tudi zanj je Petar Stojanović igral od prve do zadnje minute, remiziral pri švicarskemu prvaku, ekipi Young Boys, in si pred povratno tekmo, ki bo prihodnji teden v Maksimarju, priigral lep rezultat, s katerim bo lažje napadal novo uvrstitev v ligo prvakov.

Na tretji tekmi večera je atenski AEK prišel do lepe prednosti v dvoboju z Videotonom, ki ga s klopi vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, in na Madžarskem zmagal z 2:1.

Na štadionu Crvene zvezde brez gledalcev tudi brez zadetkov

V torek so bile odigrane tri tekme play-offa. V Belorusiji je nizozemski prvak PSV Eindhoven s 3:2 premagal Bate Borisov, Benfica ni upravičila vloge favorita proti solunskemu Paoku - bilo je 1:1 -, beograjska Crvena zvezda se je na praznem stadionu Rajka Mitića z avstrijskim prvakom Salzburgom razšla brez golov.

Trije Slovenci že v ligi prvakov

V tej sezoni bodo v ligi prvakov nastopili vsaj trije slovenski nogometaši. Jan Oblak se bo družil z evropsko elito na vratih madridskega Atletica, s katerim je v zadnjih mesecih osvojil dve evropski lovoriki (liga Europa in superpokal).

Samir Handanović je eden izmed treh Slovencev, ki že imajo zagotovljen nastop v skupinskem delu lige prvakov. Foto: Reuters

Samir Handanović bo uresničil sanje in se na lov za evropski naslov podal z milanskim Interjem, z ruskim podprvakom CSKA Moskva pa se bo med najboljšimi dokazoval tudi slovenski najstnik Jaka Bijol, ki se je poleti iz Velenja preselil v rusko prestolnico, kjer si je pri ruskem velikanu hitro izboril mesto v začetni postavi. Zvezni igralec iz Vuzenice je star šele 19 let.

Kdo ima že zagotovljen nastop v skupinskem delu lige prvakov (26)? Real Madrid, Atletico Madrid (Jan Oblak), Barcelona, Valencia (vsi Španija), Bayern München, Schalke, Hoffenheim, Borussia Dortmund (vsi Nemčija), Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool (vsi Anglija), Juventus, Napoli, Inter (Samir Handanović), Roma (vsi Italija), PSG, Monaco, Lyon (vsi Francija), CSKA Moskva (Jaka Bijol), Lokomotiv Moskva (oba Rusija), Porto (Portugalska), Šahtar Doneck (Ukrajina), Club Brügge (Belgija), Galatasaray (Turčija), Viktoria Plzen (Češka). Nastop v skupinskem delu lige prvakov prinaša bogato nagrado 15 milijonov evrov.