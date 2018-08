Olimpija po porazu v Stožicah v izgubljenem položaju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na prvi tekmi play-off lige Europa močno otežili delo pri uvrstitvi v skupinski del, ki bi zmajčkom prinesla tudi tri milijone evrov nagrade. Slovaški Spartak iz Trnave je že v Ljubljani zmagal z 2:0, čeprav je do 30. minute naprej igral z igralcem manj.

Olimpija je tekmo pogumno odprla, a so prvi mrežo zatresli gostje iz Trnave. Iz enajstmetrovke je Aljaža Ivačiča premagal Marek Bakoš. Le sedem minut kasneje so Slovaki ostali brez enega igralca. Kot zadnji v obrambi je Issaha Abassa podrl Martin Toth in moral z igrišča.

Ko smo vsi mislili, da bo zmaji izenačili, se je na semaforju izpisalo 2:0 v prid Spartaka. V lastno mrežo je žogo poslal kapetan Olimpije, Branko Ilić.

Konec tekme v Stožicah. @FCSpartakTrnava je premagal @nkolimpija z 2:0, navijači slovenskih prvakov pa so zmajem po porazu vseeno namenili aplavz. Aplavz za dvig morale pred povratno tekmo in srečanjem pri @NKDomzale. @SiolSPORTAL @EuropaLeague pic.twitter.com/thlRhy3O5s — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 23, 2018

V drugem polčasu so Ljubljančani veliko poskušali, a žoga ni hotela v slovaško mrežo. Nekaj lepih priložnosti vsaj za znižanje izida je zapravil rezervist Kingsley Boateng, kar pomeni, da slovenske prvake čaka na Slovaškem težko delo.

Fotogalerija (Grega Valenčič in Urban Urbanc/oba Sportida):

V Stožicah je bilo tudi lepo število slovaških navijačev:

Na jugu Stožic odmevajo slovaške navijaške pesmi. Navijači @FCSpartakTrnava so prispeli v Ljubljano optimistično razpoloženi. Bodo tako veselo peli tudi po 90 minutah? @SiolSPORTAL @EuropaLeague pic.twitter.com/xLZehKhZtx — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 23, 2018

Jokićevi izgubili v Glasgowu, Mevlja med strelci

Bojan Jokić in Ufa kljub porazu še vedno upata na napredovanje. Foto: Getty Images Bojan Jokić, kapetan slovenske reprezentance, se je z Ufo odpravil v Glasgow in na kultnem štadionu Ibrox izgubil z 0:1. Jokić je igral celotno srečanje, drugi slovenski predstavnik pri Ufi, Lovro Bizjak, še ne more zastopati barv Ufe v kvalifikacijah za tekmovanje, lahko pa bi oblekel dres v skupinskem delu, če bi njegovi soigralci izločili Rangers.

RB Leipzig je brez Kevina Kampla le remiziral pri Zorji v Lugansku. Zenit Mihe Mevlje se po epskem preobratu, ko je doma po podaljšku nadoknadnil poraz v Minsku proti Dinamu z 0:4 in ga v Sankt Peterburgu ponižal z 8:1, za preboj v skupinski del meri z Moldejem. Slovenski branilec je igral celotno srečanje. Naredil je napako za vodilni zadetek gostov, v 90. minuti pa se je Mevlja svojim navijačem odkupil z zadetkom za končno zmago ruskega predstavnika s 3:1.

Atalanta Josipa Iličića, ki se še vedno otepa zdravstvenih težav, je pred domačimi gledalci remizirala z nekdanjo ekipo Benjamina Verbiča, Köbenhavnom.

Danski Bröndby je visoko izgubil v Belgiji pri Genku. Na seznamu nogometašev, ki kandidirajo za tekmo, spet ni bilo Gregorja Sikoška. V tej sezoni še nastopil za dansko ekipo.

Red Bull Leipzig se iz Ukrajine vrača z remijem (0:0). Kevina Kampla ni bilo tudi na klopi rdečih bikov.

Kdo je že uvrščen v skupinski del lige Europa? (21 od 48 klubov) Chelsea, Arsenal (oba Anglija), Lazio, AC Milan (oba Italija), Villarreal, Betis Sevilla (oba Španija), Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen (oba Nemčija), Marseille, Rennes (oba Francija), Krasnodar, Spartak Moskva (oba Rusija), Sporting Lizbona (Portugalska), Vorskla Poltava (Ukrajina), Anderlecht, Standard Liege (oba Belgija), Akhisarspor, Fenerbahče (oba Turčija), Jablonec, Slavia Praga (Češka), Zürich (Švica)

