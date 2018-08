Trener Olimpije še upa, predsednik naj bi ga že prečrtal

Nogometaši Olimpije so, čeprav so debelo uro igrali z igralcem več in precejkrat streljali proti nasprotnikovim vratom, na prvi tekmi za Ljubljančane zgodovinskega play-offa za ligo Europa proti Spartaku iz Trnave doživeli boleč poraz z 0:2. Po njem njihov začasni trener Aleksandar Linta, ki je po naših informacijah na izhodnih vratih, ni jamral, ampak je iskal rešitve, če si sposodimo besede nekdanjega predsednika slovenske vlade Mira Cerarja.

"Nisem zadovoljen z rezultatom, to je jasno. Do neke mere nisem zadovoljen niti s prvim polčasom in tem, kako smo v njem igrali. Imel sem občutek, da so se moji fantje malce ustrašili. Praktično sami smo si dali dva gola. V drugem polčasu smo popravili vtis. Priigrali smo si kopico priložnosti za gol, a žoga ni hotela v gol. Tudi to je nogomet. Na žalost v njem ne zmaga vedno tisti, ki je boljši. Tudi zaradi tega je nogomet tako zanimiv in priljubljen," je bil prvi komentar Aleksandra Linte, za katerim je sedma tekma na klopi Olimpije. Doživel je drugi poraz zapored, potem ko je v nedeljo na istem prizorišču izgubil prvenstveni derbi proti Mariboru z 0:3.

"Ne vem, mogoče zaradi pomembnosti tekme in pritiska," je povedal Srb, ki je v Stožicah nasledil svojega rojaka in tudi sodelavca Ilijo Stolico, ko ga je eden izmed novinarjev vprašal, česa so se nogometaši Olimpije proti Spartaku ustrašili.

"Mislim, da je jih je bilo kar precej in so bili zelo glasni," pa je povedal o tem, ali je razočaran nad obiskom Stožic, v katerih se je zbralo 7500 gledalcev.

Če je sodnik piskal, potem je enajstmetrovka bila

O sporno dosojeni enajstmetrovki, ki je Spartaku omogočila, da že na začetku tekme pride do zlata vrednega zadetka in vodstva, ni želel preveč polemizirati.

Olimpija je zbrala kar 19 strelov, od tega 10 mimo in 5 v okvir vrat, a ni uspela zadeti. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne vem. Bilo je čudno, ampak nisem videl dobro. Situacije si še nisem ogledal, sem pa slišal od drugih, da enajstmetrovke ni bilo. Tako ali tako pa je vseeno, ali je bila ali ne. Če jo je sodnik piskal, potem je bila," je mirno odgovoril 42-letni trener in v podobnem slogu odgovarjal tudi, ko ga je doletelo vprašanje o tem, ali so ga Slovaki s čim presenetili.

"Ne. Igrali so podobno, kot smo od njih pričakovali. Iz malo priložnosti so zadevali, tako kot do zdaj. Skušali smo jih ustaviti, a se ni izšlo. Ni nam uspelo. Zaradi tega ne moremo okriviti nikogar drugega kot samo sebe," je dejal in pojasnil, da nad napredovanjem še ni obupal.

Ga je predsednik prečrtal že po derbiju?

"Lahko se še vse obrne. Morda pa se zgodi, da bomo v Trnavi mi po dveh strelih vodili z 2:0. Jasno je, da ne bo lahko, a je možno. Ne rečem, da nam bo uspelo, ampak potrudili se zagotovo bomo," je še obljubil začasni trener Olimpije, čigar usoda je nedorečena, a po informacijah, ki smo jih ravno na dan tekme dobili, prihodnosti zanj v Stožici naj ne bi bilo več, v ozadju pa naj bi bil že pripravljen kandidat, ki ga bo nasledil.

Milan Mandarić naj bi se že pred tekmo s Spartakom odločil, da bo pripeljal novega trenerja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Ne, nisva se videla," je za konec odgovoril na vprašanje, ali sta se po porazu s Spartakom že pogovarjala z Milanom Mandarićem.

Predsednik Olimpije je bil zelo nezadovoljen že po porazu na derbiju in se bojda že takrat odločil, da bo pripeljal novega trenerja. Zdaj, ko se je pred njegovimi očmi odvil še evropski debakel, je jasno, da si ne bo premislil.

Legendarni Čeh je pohvalil Olimpijo

Radoslav Latal Foto: Urban Urbanc/Sportida Navzven podobno miren kot Linta je bil tudi trener Spartaka, ki je imel veliko razlogov za zadovoljstvo.



"Zelo sem zadovoljen s tem, kako smo odigrali in prišli do res lepe zmage. Malce nam je načrte pokvaril rdeč karton, zaradi katerega smo morali spremeniti vse, a nam je drugi zadetek zelo pomagal. Potem smo v drugem polčasu odigrali obrambno in pazili predvsem, da nismo prejeli gola. Proti ekipi, kot je Olimpija, je zelo težko igrati, zato me toliko bolj veseli, da nam je uspelo," je po tekmi govoril Radoslav Latal, ki je na klop Spartaka prišel pred začetkom te sezone, sicer pa gre za legendarnega češkega nekdanjega nogometaša, ki je tudi član legendarnega rodu tamkajšnjega reprezentančnega nogometa izpred več kot dveh desetletij.



Leta 1996 je namreč s Češko šokiral na evropskem prvenstvu v Angliji in osvojil srebro.