Enajstmetrovka, avtogol in slaba realizacija: Olimpija na robu izpada

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na prvi tekmi 4. kroga evropske lige v Stožicah izgubili proti Spartaku iz Trnave z 0:2 (0:2). Povratna tekma bo prihodnji četrtek na Slovaškem.

Zeleno-beli so stežka in z optimizmom čakali dvoboj s Spartakom. A za razliko od Olimpije je slednji dosegel svoje in se v domovino vrača z zajetno prednostjo pred povratno tekmo.

Olimpija, ki je igrala brez poškodovanega Arisa Zarifovića, je bila sicer praktično celo tekmo boljši tekmec, toda igralci, zadolženi za ogrožanje tekmečevih vrat, niso bili razpoloženi. Tekmo sta tako odločila enajstmetrovka in avtogol, kar za povratno tekmo pomeni velike težave za slovenske državne prvake.

Olimpija je bila v prvem polčasu boljši tekmec v polju, a na glavni odmor odšla z zaostankom kar dveh zadetkov. Prvega ji je v 23. minuti zabil Marek Bakoš. Ta je unovčil najstrožjo kazen, ki jo je priigral Martin Toth.

Slovaki so več kot eno uro igrali z igralcem manj. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za drugi slovaški zadetek so v 35. minuti poskrbeli kar Ljubljančani sami, saj je po podaji z desne strani Branko Ilić nespretno posredoval in v padcu kar z roko premagal lastnega vratarja Aljaža Ivačiča.

Sicer pa Spartak Olimpiji razen terenske premoči ni pustil prav veliko priložnosti (oziroma si jih Olimpija ni znala pripraviti), še največkrat je poskusil Rok Kronaveter s prostih strelov, v deseti in 34. minuti je bil le malce premalo natančen.

Takrat pa so imeli gostitelji že igralca več, saj je v 29. minuti dobil rdeči karton Ivan Hladik, potem ko je kot zadnji mož obrambe nepravilno zaustavil Abassa Issaha.

V uvodu drugega polčasa se je nadaljevala slika iz prvega polčasa. Številčno močnejša Olimpija je imela pobudo, Slovaki pa so se z lepo prednostjo in igralcem manj osredotočili na strnjeno branjenje.

Aleksandar Linta je bil ob polčasu jezen na izbrance, po tekmi pa je bil zadovoljen. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Aleksandar Linta je pol ure pred koncem ekipo osvežil s Kingsleyjem Boatengom in Asmirjem Suljićem, Olimpija pa je kmalu zatem prišla do ugodnega položaja za strel, z roba kazenskega prostora je meril Dino Štiglec, a žogo tudi on poslal mimo vrat.

Ljubljančani so še naprej pritiskali, poskušali s podajami v kazenski prostor, a česa več kot nekaj udarcev iz kota niso izvlekli. V 72. minuti je malce zunaj kazenskega prostora streljal znova Kronaveter, a takrat preveč po sredini, da bi lahko ukanil Martina Chudyja.

V 75. minuti je malce z desne sprožil Stefan Savić, a prešibko, dobro minuto pozneje pa je imel Boateng dve lepi priložnosti, najprej je prišel sam pred vratarja, a je bil ta uspešnejši, nato pa je poskusil še s "škarjicami", ki pa se mu niso posrečile.

Fotogalerija (Grega Valenčič in Urban Urbanc/oba Sportida):

V 81. minuti je znova prišel pred vratarja Boateng, a tudi takrat mu ga ni uspelo premagati. V 89. minuti je s prostega strela z dobrih 20 metrov poskusil še Goran Brkić, toda tudi on je žogo poslal mimo vrat.

Že v 90. minuti je Boateng poskusil še z glavo po kotu z desne strani, a znova neuspešno, tako kot tudi Brkić s strelom od daleč v sodniškem dodatku.

Tik pred koncem pa so imeli gosti celo priložnost za 3:0, a je bil v obrambi priseben Vitaljis Maksimenko in blokiral strel.