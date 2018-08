Olimpiji že jutri velika okrepitev, jo bo res dočakal tudi Maribor?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pojavile so se informacije, da se je Olimpija s Celjem dogovorila o prestopu portugalskega napadalca Jucieja Lupete, ta pa prihaja v Stožice, in tudi o tem, da je Maribor s Celjem dogovoril za prestop slovenskega reprezentanta Rudija Požega Vancaša. Preverili smo jih.

Informacijo o prihodu Jucieja Lupete, o katerem pišejo pri Nogomanii, pojavila pa se je že pred časom, je potrdil tudi naš vir blizu vrha celjskega kluba in nam prišepnil, da je prestop med Olimpijo in Celjem že dogovorjen. Uradno in javno naj bi bil naznanjen že jutri.

Za koliko denarja bo 25-letni napadalec, ki je iz Južne Afrike v Slovenijo prišel februarja lani in v 46 prvenstvenih nastopih zabil sedem golov, prišel v Olimpijo, ni znano. S Celjem ima pogodbo do konca leta 2019, tako da bodo Ljubljančani nekaj denarja prav zagotovo morali odšteti.

Jucie Lupeta v Stožicah na tekmi proti Spartaku:

Na tribunah štadiona v Stožicah v družbi trenerja @NKCelje Dušana Kosića tudi Jucie Lupeta, ki naj bi bil že jutri uradno potrjen kot novi napadalec @nkolimpija #jucielupeta #nkolimpija #prvaliga #uel pic.twitter.com/dRylcG27uJ — Rok Viskovic (@Rok_Viskovic) August 23, 2018

Lupeta, ki si je s tribun ogledal tekmo proti Spartaku, v Stožice najverjetneje prihaja predvsem kot menjava za ganskega napadalca Issaha Abassa, ki se počasi poslavlja od Olimpije in bo njen član najverjetneje samo še do konca povratne tekme play-offa za ligo Europa proti Spartaku iz Trnave.

Rudi Požeg Vancaš naj bi še vedno vztrajal pri tem, da se preseli v tujino. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Požeg Vancaš naj bi še vedno vztrajal pri tujini

Nogomania piše tudi o tem, da Celjani ostajajo brez še enega pomembnega člana, Rudija Požega Vancaša, ki naj bi odšel v Maribor. Krilni napadalec, ki je v zadnjem času opozoril nase in prišel tudi do statusa reprezentanta, sicer odhaja že nekaj časa, zato na zadnjih treh tekmah ne igra.

Po naših informacijah se Celje in Maribor o prestopu 24-letnega nekdanjega nogometaša Domžal res dogovarjata, a naj prestop še zdaleč ne bi bil dokončen.

Kluba naj še ne bi dosegla dogovora, selitvi v Ljudski vrt pa ni naklonjen niti igralec sam. Požeg Vancaš naj bi namreč še vedno vztrajal pri tem, da se preseli v tujino in zapusti slovensko prvo ligo, v kateri nastopa od leta 2011.

Za prestop pa Požegu Vancašu počasi zmanjkuje časa. Konec poletne nogometne tržnice bo v Sloveniji namreč prihodnji petek.

