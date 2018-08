Green Dragons poskrbeli za višjo od Viol

Nedeljski večni derbi v Stožicah je razveselil navijače Maribor, ki so proslavljali zmago vijolic nad Olimpijo (3:0). Največja slovenska tekmeca je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev doletela finančna kazen. Njuni navijači so pridelali za več kot štiri tisoč evrov kazni, malce globlje v žep pa bodo morali seči Ljubljančani.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Roman Rogelj je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, v poročilu ga je obrazložil z žaljivim skandiranjem nasprotni ekipi in njenim navijačem, večkratnim prižiganjem bakel na tribuni in odvrženimi baklami v ograjeni del igrišča, kaznoval Olimpijo z 2.150 evrov, Maribor pa bo moral ob upoštevani predkaznovanosti plačati 1.900 evrov. Tudi njegovi navijači so se vedli nešportno in neprimerno. Večkratno so žaljivo skandirali nasprotni ekipi in njenim navijačem ter prižigali bakle na tribuni.

... navijači Maribora pa na južni tribuni štadiona v Stožicah. Foto: Grega Valančič / Sportida

V 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije je moral zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča Slavko Brekalo. Nogometaš Krškega je prejel drugi rumeni karton na gostovanju v Murski Soboti zaradi brezobzirne igre, prisilno pa bo moral počivati na eni tekmi.