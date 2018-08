Kapetana Olimpije presenetil odziv navijačev #video

Mariborčani so v nedeljo napolnili mrežo ljubljanskega kluba in mu na lestvici ušli na velikih osem točk prednosti, vseeno pa niso mogli preprečiti glasnega navijanja domačih privržencev, ki je v Stožicah trajalo od prve do zadnje minute.

Ne ve, kdaj so jih nazadnje tako dobro spodbujali

Navijači zeleno-belih so v nedeljo navdušili kapetana Branka Ilića. Foto: Grega Valančič/Sportida S tem so poslali jasno sporočilo zmajem, da so z njimi zvesto tudi v trenutkih, ko jim ne gre vse po načrtih, nogometašem pa takšna podpora na tekmi, na kateri so v začetku srečanja povsem nadigrali tekmeca, a niso znali premagati Jasmina Handanovića, ogromno pomeni.

Zlasti zaradi tega, ker se nezadržano bliža trenutek resnice v Evropi, ko bo v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo v Ljubljani gostoval slovaški prvak Spartak Trnava.

''Ni lepo izgubiti doma z 0:3, še posebej proti Mariboru, bi pa rad pohvalil naše gledalce,'' je kapetan zmajev po velikem rezultatskem neuspehu v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije izluščil glavno pozitivno plat srečanja.

''Ne vem, kdaj so nas gledalci v Stožicah nazadnje tako dobro spodbujali. Bili so res naš 12. igralec. Po porazu z 0:3 si po mojem mnenju sploh nismo zaslužili, da bi nam gledalci zaploskali, a so nam. In to z vseh tribun. Zaradi njih se bomo v četrtek metali na glavo, če bo potrebno, in naredili vse, da odigramo zelo dobro tekmo proti Spartaku. Sta pa na sporedu vendarle dve tekmi, zato moramo biti disciplinirani in pametni,'' je pojasnil nekdanji reprezentančni branilec.

V četrtek se jim to ne sme ponoviti

Končni rezultat je postavil Dino Hotić. Foto: Grega Valančič/Sportida Po treh zaporednih zmagah z Olimpije je izkusil grenkobo poraza in za Mariborom zaostal kar osem točk. Dvoboj, ki ga je v Stožicah spremljalo 9.500 gledalcev, je postregel z dvema obrazoma zeleno-belih. ''Izjemen začetek, zelo slab konec,'' se glasi naslov na klubski spletni strani. Pritrjuje mu tudi kapetan.

''Začeli smo maksimalno angažirano, igrali našo igro, ki nas je krasila na zadnjih tekmah in od nje ne odstopamo, potem pa smo dobili gol po lastni napaki. Bili smo zelo odprti, imeli nato dobro priložnost za izenačenje z bele točke. Nismo zadeli. Če bi, bi šla tekma v drugo smer,'' je mnenja 35-letni branilec, ki se je po premoru vrnil na zelenico z namenom, da doseže Olimpija vsaj dva zadetka in premaga goste.

''Začeli smo napadalno, a nas je drugi gol presekal. Dobili smo ga iz prekinitve. Ponovno. Čeprav se na treningih pripravljamo na take stvari, se nam to ne sme dogajati. Zlasti v četrtek, ko nas čaka zelo težka tekma,'' je z mislimi počasi že preklopil na četrtkovo evropsko tekmo s Spartakom.

Spartak ima hitra krila Mariborčani so po zmagi v Stožicah ušli branilcem naslova za osem točk. Foto: Grega Valančič / Sportida ''Mogoče pa je dobro, da je prišla zaušnica že danes. Slovaki igrajo grobo. So zelo agresivni in čakajo na protinapade. Imajo hitra krila, tako kot Maribor, ki nas je iz naših izgubljenih žog na njihovi polovici igrišča vedno ogrozil in nas zasluženo premagal. V nogometu je pomembno, kdo da več zadetkov. Oni so dali tri, mi niti enega. Maribor je bil boljši, zato mu čestitam za zmago. Zdaj se bomo morali zelo dobro pripraviti na Slovake,'' je napovedal prvi dvoboj z moštvom iz Trnave. Začel se bo ob 20.30 in ne ob 20. uri, kot je bilo sprva mišljeno. Kluba sta se dogovorila za poznejši začetek in s tem poskrbela, da bo šel prenos v živo tudi na Slovaško.

Zarifović upa, da bo nared do četrtka

V paru z Ilićem je osrednji obrambni par v začetni enajsterici sestavljal Aris Zarifović. Primorec, ki igra pri Olimpiji že dolgo let, je na igrišču vztrajal le 41 minut, nato pa zaradi poškodbe mišice predčasno zapustil igro.

Aris Zarifović je na nedeljskem večnem derbiju staknil poškodbo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Upam, da bo z mišico do četrtka že bolje. Slovaki imajo dobro, čvrsto ekipo. Kakovostni so zlasti na desnem boku. Prejemajo malo zadetkov. So dobra ekipa, a tudi premagljiva. Pravzaprav so vsi premagljivi, a moramo biti mi veliko boljši, kot smo bili proti Mariboru,'' je poudaril Primorec, ki je v prvem polčasu nehote ob izbijanju žoge z igrišča zadel pomočnika sodnika tako močno v glavo, da se je ta zrušil na tla, a je lahko po zdravstveni oskrbi le nadaljeval opravljanje sodniškega dela. Ko se je to zgodilo, je bil rezultat še 0:0.

Kako je Zarifović nehote nastreljal stranskega sodnika:

''Maribor je iz protinapada dosegel gol za 1:0, potem bi se lahko vrnili z enajsmetrovko, a jo je vratar ubranil. Nato smo se razpadli, Maribor pa je zasluženo zmagal. V drugem delu smo bili premalo konkretni, Maribor pa je igral sproščeno. Vse, kar se je odbilo, se je odbilo njim na noge. Saj ste videli, kakšne gole smo prejeli. V takšnem primeru ne moreš storiti nič drugega, kot da čestitaš tekmecu za zmago,'' je športno čestital vijolicam za zmago, s katero so še okrepile vodstvo na prvoligaški lestvici.