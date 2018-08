Maribor v Stožicah odpihnil Olimpijo! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V velikem derbiju petega kroga Prve Lige Telekom Slovenije je Maribor v Stožicah s kar 3:0 premagal večnega rivala Olimpijo, pred katero ima zdaj že velikanskih osem točk prednosti. Domžale so nepričakovano klonile v Novi Gorici (0:1), Krško pa je na Fazaneriji razžalostilo Muro (1:0).

Nogometaši Maribora so zmagovalci prvega letošnjega velikega derbija v državnem prvenstvu. Po zmagi s 3:0 proti Olimpiji so povečali svojo prednost pred najbližjimi zasledovalci v prvenstvu na štiri točke, pred branilci naslova iz Ljubljane pa imajo zdaj že osem točk prednosti.

Za goste so na tekmi v Stožicah pred okoli 10 tisoč gledalci mrežo zatresli Jan Mlakar v 29. minuti, Amir Dervišević v 49. in Dino Hotić v 70. minuti. Olimpija ni zadela, čeprav je imela v prvem polčasu na voljo tudi enajstmetrovko. To je Roku Kronavetru ubranil ponovno izjemni Jasmin Handanović.

Domžale objokujejo zamujene priložnosti

Bede Aamarachi Osuji je poskrbe, da so točke ostale v Novi Gorici. Foto: Vid Ponikvar Gorica je na domačem igrišču v nedeljo premagala Domžale z 1:0. Gostje so dvakrat zatresli okvir vrat, a kljub številnim priložnostim niso našli poti, kako zatresti mrežo Grege Sorčana. Vrtnice so zadele v polno z bele točke, zmago je z drugim zadetkom v tej sezoni priigral Bede Amarechi Osuji.

Krško je v uvodni nedeljski tekmi prekrižalo načrte Muri in jo prehitelo na lestvici. V Fazaneriji je zmagalo z 1:0 in se razveselilo uvodne zmage v tej sezoni, črno-beli pa so prvič v tej sezoni klonili pred domačim občinstvom. Zmagoviti zadetek je v 63. minuti z mojstrsko izvedbo prostega strela dosegel Francoz Marco da Silva. Francoz portugalskih korenin je še drugič v tej sezoni zatresel mrežo tekmeca s prostega strela.

Že v soboto je Triglav sredi Celja premagal domačine in jih pahnil na zadnje mesto, Aluminij pa je v Kidričevem nadigral Rudar.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog:

Najboljši strelci: 3 - Dino Hotić (Maribor), Luka Majcen (Triglav), Jasmin Mešanović (Maribor), Jan Mlakar (Maribor), Tonći Mujan (Domžale), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Luka Zahović (Maribor)

2 - Marco da Silva (Krško), Amir Dervišević (Maribor), Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Saša Ivković (Maribor), Nino Kouter (Mura), Jucie Lupeta (Celje), Bede Amarechi Osuji (Gorica), Stefan Savić (Olimpija), Rok Sirk (Mura), Luka Šušnjara (Mura), Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar), Matic Vrbanec (Aluminij)

Videopovzetki s tekem:

Gorica : Domžale 1:0





Mura : Krško 0:1

Celje : Triglav 1:3

Aluminij : Rudar 3:0

Fotogalerije s tekem:

Olimpija : Maribor 0:3, fotograf Urban Urbanc/Sportida:

Olimpija : Maribor 0:3, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Mura : Krško 0:1, fotograf Mario Horvat/Sportida

Poročila s tekem: