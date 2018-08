Dončić dočakal prvo v 1. SNL #video

V boju ekip, ki v tej sezoni še nista zmagali, so se uspeha veselili Gorenjci, ki so predvsem v drugem polčasu pokazali dobro realizacijo in kar trikrat premagali celjskega vratarja. Na drugi strani so Celjani imeli celo več konkretnih akcij, a so tudi po zaslugi Jalna Arka ostali brez tako želenih točk.

Celjani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, imeli nekaj priložnosti, toda pobude niso kronali z zadetkom. Eno resnejših priložnosti v prvem polčasu je zapravil Jucie Lupeta, ki je v 12. minuti meril malce mimo vrat.

V 23. minuti je dvoboj z Lupeto dobil vratar Arko, v 41. minuti je Rok Štraus zgrešil cilj, ob koncu polčasa pa je še dvakrat poskusil Jakob Novak, a tudi on neuspešno. Na drugi strani Gorenjci niso niti enkrat resno ogrozili celjskih vrat.

Festival zadetkov v drugem delu

Luka Majcen je poskrbel za prvi zadetek na tekmi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida So pa zato povedli že na začetku drugega polčasa, ko se je med strelce vpisal Luka Majcen, potem ko se je žoga tudi nekoliko srečno odbila do njega v kazenskem prostoru. Tudi v nadaljevanju so bili gosti z Gorenjske zelo natančni in so znali izkoristiti redke priložnosti.

V 60. minuti so povedli z 2:0, ko je Dickson Afoakwa prišel v kazenski prostor in premagal Metoda Jurharja, na 3:0 pa je povišal Egzon Kryeziu, ki je zadel s strelom z roba kazenskega prostora malce z desne strani.

Svoje priložnosti so imeli tudi Celjani, eno lepših v 57. minuti, ko je Ermin Alić v kazenskem prostoru podrl Lupeto, sledila je enajstmetrovka, po strelu Janeza Piška pa se je izkazal vratar gostov Jalen Arko, ki je obranil strel v svojo levo stran.

Zadetek Triglava za 3:0:

V 75. minuti je lepo priložnost zapravil še Jure Travner, ko je z dobrih desetih metrov zadel prečko, končni izid pa je v 81. minuti postavil Tadej Vidmajer z bele točke, potem ko je Drilon Kryeziu storil prekršek nad Lupeto.

Celjani bodo v 6. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Mariboru, Triglav pa dan prej v Krškem.