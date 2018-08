Krško presenetilo Muro, Francoz osvojil Fazanerijo z mojstrovino #video

Mura : Krško 0:1 (0:0) Stadion Fazanerija, sodniki: Matković, Kordež (oba Ravne na Koroškem) in Friš (Sladki Vrh).



Strelec: 0:1 Da Silva (62.).



Mura: Šafarić, Bošković (od 80. Maroša), Karničnik, Kous, Kouter, Peričić, Šturm, Kozar, Maruško (od 70. Horvat), Bobičanec (od 71. Šušnjara), Sirk.

Krško: Zalokar, Brekalo, Hing-Glover, Kulinitš, Tomić, Zakrajšek, Da Silva, Ristovski (od 76. Sokler), Srečković, Volarič, Mandić (od 83. Božić).



Rumeni kartoni: Bobičanec, Kozar; Brekalo, Tomić.

Rdeči karton: Brekalo (74.).

Prvi uradni obračun Mure in Krškega so dobili Krčani. Za črno-bele je bil to drugi zaporedni poraz, za Krško pa sploh prva zmaga v sezoni. Junak tekme je bil Marco Da Silva z lepo izvedenim prostim strelom. To je bil njegov drugi zadetek v sezoni.

Prvi polčas v Fazaneriji ni ponudil prav veliko nevarnih akcij. V precej enakovredni predstavi v praktično vseh pogledih igre je bilo še najbolj nevarno v 19. minuti, ko je streljal Alen Kozar, a je gostujoča obramba pravočasno blokirala strel, in v 39. minuti, ko je na drugi strani od daleč meril Marco Da Silva, Dean Šafarić pa je bil na mestu.

Da Silva izvrstno izvedel prosti strel

Marco da Silva je dosegel že drugi zadetek s prostega strela v tej sezoni. Foto: zajem zaslona Precej živahnejši je bil uvod drugega dela, v katerem je prednjačila Mura, ko je zagrozila v 52. minuti prek Žana Karničnika, v 54. prek Luke Bobičanca, v 56. pa še prek Alena Kozarja (prva dva sta bila malce premalo natančna, Kozarju pa je strel obranil Marko Zalokar).

Toda v 62. minuti so gosti povedli, potem ko je Da Silva izvrstno izvedel prosti strel s 25 metrov malce z leve in žogo poslal v levi zgornji kot vrat tekmeca. A v 74. minuti so Krčani ostali le z deseterico na igrišču, saj je Slavko Brekalo dobil drugi rumeni karton in moral iz igre.

Toda Sobočanom številčne prednosti ni uspelo unovčiti, še najbližje izenačenju je bil Luka Šušnjara v tretji minuti sodniškega dodatka, ko je sprožil z glavo po podaji z leve strani, a je bil Zalokar na mestu.

Sobočani bodo v 6. krogu v nedeljo gostili Aluminij, Krčani pa dan prej Triglav.