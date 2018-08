Maribor vsaj malce zacelil evropske rane in krepko pobegnil Olimpiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so z zmago proti Olimpiji in ob porazu Domžal krepko pobegnili konkurenci. Foto: Grega Valančič / Sportida

Nogometaši Olimpije so v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije na Stadionu Stožice izgubili proti Mariboru s 0:3 (0:1).

Nogometaši Maribora so zmagovalci prvega letošnjega velikega derbija v državnem prvenstvu. Po zmagi s 3:0 proti Olimpiji so povečali svojo prednost pred najbližjimi zasledovalci (Aluminijem in Domžalami) v prvenstvu na štiri točke, pred branilci naslova iz Ljubljane pa imajo zdaj že osem točk prednosti.

Maribor je po izpadu iz evropske lige ta teden, ko mu proti Rangersom iz Glasgowa doma ni uspelo doseči gola, na gostovanju v Ljubljani znova dokazal, da je trenutno najboljša ekipa v državnem prvenstvu tako v napadu kot v obrambi. Za goste so mrežo zatresli Jan Mlakar v 26. minuti, Amir Dervišević v 49. in Dino Hotić v 70. minuti.

Kljub veliki rezultatski premoči pa slika na igrišču za moštvo iz prestolnice, ki je z le eno zmago zdaj na sedmem mestu lestvice državnega prvenstva, vendarle ni bila tako črna. Olimpija je imela terensko premoč velik del prvega polčasa in ustvarila številne priložnosti, v zadnji minuti prvega polčasa pa je imela tudi priložnost, da izenači z 11 metrov.

Kot mnogokrat letos pa je Olimpiji zmanjkal pravi zaključek in tudi nekaj sreče, da bi se žoga znašla v mreži. Tako je Maribor do vodstva prišel v 26. minuti po veliki terenski premoči domačinov. Jan Mlakar je po lepi podaji v prostor pretekel Olimpijino obrambo po desni strani in zaključil mimo vratarja Olimpije Aljaža Ivačiča.

S tem so gosti kronali nekajminutno obdobje, ko jim je končno uspelo priti do priložnosti, saj pred tem do 18. minute sploh niso prišli pred Olimpijin gol, šele v 20. pa so sprožili prvi strel proti vratom Olimpije.

Tudi po zadetku je imela domača ekipa nekaj izvrstnih priložnosti za izenačenje, najboljšo v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je sodnik Matej Jug dosodil prekršek nad Stefanom Savićem v kazenskem prostoru. Vendar je strel Roka Kronavetra z bele točke obranil mariborski vratar Jasmin Handanović.

V začetku drugega polčasa je Olimpija hitro prišla do priložnosti, a je bil znova na mestu Handanović, ki je odbil žogo po strelu Savića. Na drugi strani je nato Maribor prišel do svojega drugega gola, ko je Dervišević izkoristil prosti strel z desne strani in žogo s približno 22 metrov poslal v mrežo.

V nadaljevanju se je igra preselila predvsem v sredino. Olimpija je sicer še prišla do priložnosti, da bi zmanjšala zaostanek, ko je v 55. minuti z roba kazenskega prostora streljal Matic Črnic, a se je znova izkazal Handanović.

Maribor je v nadaljevanju predvsem s prodori Hotića in podajami Derviševića nadziral potek tekme. V 70. minuti pa je Hotić dobro igro kronal tudi z zadetkom z roba kazenskega prostora, s čimer je postavil končni izid srečanja.