Trener Olimpije po hudem porazu: Zdaj smo bližje velikemu podvigu

"Čestitke Mariboru za zmago. Z rezultatom seveda nisem zadovoljen. Izgubiti z 0:3 pred domačimi navijači je dokaj boleče, ampak tudi to je življenje in to je nogomet. Brez skrbi, nekako bomo še šli čez to in se vrnili še močnejši," so bile prve besede, ki jih je po derbiju izgovoril Aleksandar Linta.

"Tekmo smo dobro začeli, a nato prejeli gol. Potem smo se spet vrnili in igrali dokaj dobro, nakar smo zapravili enajstmetrovko, medtem ko so gostje drugi gol zabili po prostem strelu s precej sreče. Ko je podaja končala v golu. To so te momenti, ki lahko tekmo odpeljejo v eno ali drugo smer. Mislim, da bi si predvsem v prvem polčasu zaslužili kak zadetek," je še povedal trener Olimpije, ki zdaj za Mariborom v prvenstvu zaostaja že za osem točk.

Nič še ni odločenega

"Res je, zaostanek je velik, ampak nič še ni odločenega. Pred nami je še veliko tekem, med njimi tudi še trije derbiji. Prepričan sem, da bo Maribor še izgubljal točke," je dejal trener Ljubljančanov, ki jih že v četrtek čaka nov pomemben izpit. Prva tekma play-offa za ligo Europa, ko bo v Stožicah gostoval Spartak iz Trnave. Generalka za obračun s slovaškim prvoligašem ni bila najboljša, a srbski trener Ljubljančanov je prepričan, da jim bo celo koristila.

Olimpija je prvič izgubila pod vodstvom svojega zdajšnjega trenerja. Foto: Grega Valančič / Sportida

Bližje podvigu, kot so bili pred začetkom derbija

"Dejal bi, da ta poraz ne sme in niti ne bo vplival na nas. Mislim, da smo zdaj celo bližje skupinskemu delu Europa, kot smo bili pred dvema urama," je povedal Linta in razložil, zakaj misli tako. "Zaradi tega, ker bomo zdaj še toliko bolj motivirani in kljubovalni," je povedal začasni trener Olimpije, ki pravzaprav sploh še ne ve, ali bo v četrtek sedel na njeni klopi.

S svojim statusom se ne obremenjuje

Predsednik Milan Mandarić je namreč pred dnevi povedal, da se bo o njegovi usodi odločil v ponedeljek, dan po derbiju. Ta pa se za Olimpijo ni izšel najbolje … "O mojem statusu ne vem nič več, kot sem vedel včeraj. Po tekmi se s predsednikom še nisem videl. S tem se ne obremenjujem. Opravljam svoj posel in se trudim po najboljših močeh," je vse, kar je na to temo povedal trener Olimpije.