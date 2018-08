Aluminij na krilih Tahiraja razorožil nemočne knape #video

Nogometaši Aluminija so v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali velenjski Rudar s 3:0 (1:0) in se utrdili na visokem tretjem mestu.

Aluminij : Rudar 3:0 (1:0)



Športni park, sodniki: Kovačič (Grosuplje), Smej (Fokovci) in Topolnik (Ljutomer).

Strelca: 1:0 Tahiraj (27.), 2:0 Rogina (50.), 3:0 Tahiraj (76.).



Aluminij: Janžekovič, Krajnc, Grgić, Kontek, Gliha (od 83. Ploj), Horvat, Petrovič, Tahiraj (od 86. Trdina), Vrbanec, Rogina (od 79. Leko), Kidrič.

Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasilijević, Hrubik (od 16. Solomun, od 66. Šimunac), Bolha, Radić, Pišek (od 46. Šantek), Muić, Črnčič, Tučić.



Rumeni kartoni: Rogina, Grgić, Krajnc; Bolha.

Rdeči karton: /.

Kidričani, ki so sezono začeli z dvema zmagama, nato pa sta sledila poraza proti Mariboru in Domžalam, so se vrnili na zmagovalne tirnice. Junak tekme je bil Francesco Tahiraj z dvema goloma. Na drugi strani so Velenjčani po prvi zmagi sezone v prejšnjem krogu proti Muri doživeli tretji poraz.

Na veselje maloštevilnih domačih navijačev so igralci Aluminija dobili prvi polčas. Edini zadetek v tem delu igre je dosegel Francesco Tahiraj, potem ko je sam stekel proti Marku Pridigarju in ga premagal za 1:0. Tahiraj je imel še eno priložnost v 33. minuti, a je v zadnjem trenutku posredoval Josip Tomašević.

Gosti so sicer bili v posesti žoge enakovredni, imeli celo več strelov, toda še najbližje zadetku sta bila Dominik Radić v 14. minuti, ko je branil Luka Janžekovič, in Klemen Bolha v 43., ki je poskusil od daleč, a žogo poslal le malo mimo gola.

Že v 50. minuti pa so Kidričani podvojili prednost, potem ko je Anton Rogina pobegnil po levi strani, iz igre vrgel Roberta Pušaverja, nato pa z diagonalnim strelom premagal še Pridigarja.

V 53. minuti so vrata domačih ogrozili knapi, ko je Leon Črnčič sprožil s približno 15 metrov malce z desne strani, a zadel le zunanji del mreže.

V 76. minuti pa so domači še povečali prednost, potem ko je po protinapadu še drugič na tekmi zadel Tahiraj, ki se je odločil za udarec z roba kazenskega prostora.

Kidričani bodo v 6. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Murski Soboti, Velenjčani pa bodo dan prej gostili Gorico.

Dogajanje s tekme v Kidričevem v živo: Konec tekme! Aluminij je prizadejal Rudarju visok poraz (3:0) in se na lestvici povsem približal vrhu. Goool! 3:0! 76. minuta: Albanec Francesco Tahiraj je prvo ime srečanja. Dosegel je že drugi zadetek, hkrati pa na tekmi prispeval še podajo. Kidričani so pred zanesljivo zmago. Statistika tekme po 60 minutah: Aluminij vodi z 2:0 in se mu nasmiha tretja zmaga v tej sezoni: Statistika tekme #ALUvRUD do 60′ 👇#PLTS 🏆 | #ALUvRUD ⚽ pic.twitter.com/U9wMcCxvbh — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 18, 2018 Goool! 2:0! 50. minuta: Kidričani so podvojili prednost. Anton Rogina je z atraktivnim strelom premagala Marka Pridigarja, podajo za gol je prispeval Tahiraj. Le dve minuti pred tem je mimo vrat streljal Rok Kidrič, ki pa se je nahajal v prepovedanem položaju. Zadetek Antona Rogine: Konec prvega polčasa, Aluminij vodi z 1:0, Velenjčani pa so večkrat streljali na vrata. 📢 Konec prvega polčasa!

ALU 1:0 RUD #PLTS 🏆 | #ALUvRUD ⚽ pic.twitter.com/9IBp23yrV1 — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 18, 2018 43. minuta: Po napaki vratarja Aluminija se je priložnost ponudila Klemnu Bolhi, a je zgrešil cilj. 33. minuta: Tahiraj je zapravil lepo priložnost za vodstvo z 2:0. Goool! 27. minuta. 1:0! Kidričani vodijo. Zadetek za gostitelje je dosegel Albanec Francesco Tahiraj. Aluminij je bolj nevaren tekmec, pred tem je imel lepo priložnost Erik Gliha. Zadetek Francesca Tahiraja: 16. minuta: V vrstah Rudarja je prišlo do prve menjave. Poškodovanega Davida Hrubika je zamenjal Ante Solomun. Kakšna je igralna forma Aluminija in Rudarja v zadnjem času? Še nekaj minut do začetka #ALUvRUD. Preveri formo današnjih nasprotnikov 👇#PLTS 🏆 | Aluminij : Rudar začetek ob 20:00 pic.twitter.com/eZe1MzUxJ9 — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 18, 2018 Ob 20. uri se je začelo zares v Kidričevem. Kakšni postavi sta izbrala trenerja Aluminija in Rudarja, Oliver Bogatinov in Marijan Pušnik? Znani sta postavi Aluminij in Rudar 👇#PLTS 🏆 | #ALUvRUD ⚽ pic.twitter.com/75MXH1UlzD — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 18, 2018