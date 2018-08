Darko Milanič zbodel Olimpijo, ki ji (ne) privošči uspeh(a) v Evropi

"Po tako visoki zmagi v Ljubljani smo zelo zadovoljni. Razen prvih 15 minut smo odigrali res odlično tekmo, v kateri smo se v pravih trenutkih branili in v pravih trenutkih napadali. Uživali smo," je po novi zmagi na derbiju povedal Darko Milanič in pojasnil, zakaj je Maribor po slabšem začetku zaigral veliko bolje.

"Tekmo smo začeli z dvema osrednjima vezistoma, a nikakor nismo mogli pritisniti visoko, kot smo si želeli. Potem smo spremenili sistem igre, proti sredini se je premaknil tudi Dino Hotić in začeli smo igrati veliko bolje. Igra je bila bolj povezana, začeli smo si ustvarjati priložnosti in tudi prišli do zadetkov. Začeli smo delati pritisk na zadnjo vrsto Olimpije in postajali nevarni," je pojasnil trener Maribora in priznal, da je prednost osmih točk po prvih petih prvenstvenih tekmah visoka, a nikakor ne neulovljiva.

Prvenstvo je še dolgo, šli bodo iz tekme v tekmo

Z igro je zelo zadovoljen. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Prvenstvo je dolgo, zato gremo iz tekme v tekmo. Želimo si zadržati oziroma še povečati prednost, a ne bomo prehitevali. Sicer pa ni nevarna samo Olimpija. Vseskozi moramo imeti v mislih, da je naša liga zelo izenačena. Poglejte, kaj se v njej dogaja. To je tekmovanje, v katerem je treba biti pazljiv," je govoril trener slovenskega podprvaka.

"Do zdaj smo odigrali en slab polčas proti Rangersu, ki nas je stal izpada iz Evrope. En polčas, v katerem smo bili slabši, kot bi morali biti in bili hitro kaznovani. Sicer pa fantje igrajo zelo dober nogomet, ob tem pa zabijamo veliko golov. Tudi prejeli jih nismo veliko. Toda to je šele začetek. Tekem je še ogromno. Potrebnega bo še veliko dela," je povedal Milanič o začetku sezone 2018/19, ki je prinesel vrh prvenstvene razpredelnice in izpad iz kvalifikacij za ligo Europa po šestih tekmah.

Olimpiji privošči uspeh, ampak ...

Potem je sledil najzanimivejši novinarske konference v eni od sob v štadionu Stožice takoj po koncu derbija, ki se je za njegovo ekipo končal z zmago nad klubom, ki ji je v prejšnji sezoni pred nosom vzel naslov prvaka. Tako državnega kot pokalnega.

"Odgovorili ste si sami. Vaše vprašanje je bil odgovor," je Milanič najprej odgovoril na vprašanje, kako to, da je v Stožicah s 3:0 zmagala ekipa, ki je izpadla iz Evrope proti moštvu, ki v njej še vztraja, in ali se je to zgodilo zaradi tega, ker je imela Olimpija lažje nasprotnike.

Primorec misli, da je Maribor iz Evrope izpadel zaradi tega, ker je imel lažjega tekmeca. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za konec je najuspešnejšega trenerja v slovenski ligi doletelo še vprašanje, ali bo v četrtek, ko Olimpijo čaka nova evropska tekma, v kateri se bo potegovala za zgodovinsko uvrstitev v ligo Europa, stiskal pesti za njo.

Ob tem je Primorec na klopi štajerskega nogometnega ponosa malce dramatiziral. Nekaj trenutkov je bil tiho, potem je globoko vdihnil in začel govoriti.

"Kot predstavnik slovenskega nogometa je popolnoma jasno, da navijaš. Po drugi strani pa je rivalstvo tako veliko, da so občutki zelo, zelo mešani in to, kar sem na začetku naredil (dramaturški vložek pred začetkom odgovora, op.p.), je to. Oziroma lahko bi rekel tudi tako, da bom gledal svoj posel in se ne bom preveč obremenjeval z Olimpijo," je za konec povedal trener Mariborčanov in odgovor na vprašanje pustil viseti v zraku.