Vrtnicam se smeji, Domžale objokujejo smolo #video

Izbranci Mirana Srebrniča so se po visokem porazu v prejšnjem krogu v Mariboru hitro pobrali in na kolena spravili še enega težkega tekmeca. Domžale so si priigrale številne priložnosti, a je zatajila realizacija, vmes je bilo še nekaj smole, na drugi strani pa so imeli tudi Novogoričani kar nekaj priložnosti, izkoristili pa so eno - enajstmetrovko.

Gledalci v Novi Gorici so v prvem polčasu videli živahno predstavo, v kateri so bili nekoliko konkretnejši Domžalčani, nekoliko bolj zadovoljni pa Novogoričani. Ti so namreč povedli v 35. minuti, ko je Bede Osuji zanesljivo izvedel enajstmetrovko. To je zakrivil Shamar Nicholson, ki je ob izvedbi kota nekoliko preveč objemal Uroša Lipuščka.

Sicer pa je bil Osuji nevaren še v 45. minuti, ko je prodrl po levi strani v kazenski prostor, a na koncu preslabo streljal. Novogoričani so bili blizu zadetka tudi v sodniškem dodatku, ko je iz bližine dvakrat poskusil Andrija Filipović, a mu žoge ni uspelo spraviti v mrežo.

Številne priložnosti, a je ostalo 1:0

Gosti, ki so terensko prevladovali, so v šesti minuti za malo zgrešili po poskusu Tilna Klemenčiča z glavo, v sedmi je Senijad Ibričić z 20 metrov zadel vratnico, v 11. je bil premalo natančen Zeni Husmani od daleč, v 20. pa Agim Ibraimi, žoga je po strelu zadela Matea Tomička in toliko spremenila smer, da je zletela ob desni vratnici. V 23. in 27. minuti sta do strelov prišla še Husmani in Ibričić, a je prvega Sorčan obranila, drugega pa blokirala obramba.

Simon Rožman je ostal brez načrtovanih točk na Primorskem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V uvodu drugega polčasa sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti, pri domačih so jih zapravili Filipović, Andrej Kotnik in Amel Džuzdanović v 51., 54. in 61. minuti, pri gostih pa Nermin Haljeta v 51. minuti. V 71. pa so spet nevarno zagrozili Novogoričani, ko je po odbiti žogi streljal Adis Hodžić iz bližine, izvrstno pa je posredoval Ajdin Mulalić.

Sedem minut pozneje so bili zelo blizu izenačenja izbranci Simona Rožmana, ko je po levi strani prodrl Tonči Mujan, že premagal Sorčana, toda žoga je zadela le vratnico. Zatem pa je Ibričić zgrešil prazna vrata. V 90. minuti je neoviran streljal še Mujan s približno desetih metrov, a je bil Sorčan na mestu.

Kako sta Mujan in Ibričić zapravila izenačenje:

Ta je zatem toliko preusmeril strel Ibričića, da je žoga le oplazila prečko, Ibraimi pa je nekaj trenutkov pozneje žogo poslal čez gol. V zadnji minuti sodniškega dodatka je male izven kazenskega prostora dobro streljal še Nermin Hodžić, izkazal pa se je Sorčan.

Novogoričani bodo v 6. krogu v soboto gostovali v Velenju, Domžalčani pa bodo dan pozneje gostili Olimpijo.