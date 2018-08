Beli angeli, ki hočejo Olimpiji iztrgati iz rok tri milijone evrov

S kom se bo Olimpija 23. in 30. avgusta spoprijela za mikavno nagrado? Evropska nogometna zveza (Uefa) bo vsakemu udeležencu skupinskega dela evropske lige nakazala skoraj tri milijone evrov. Če bo med srečneži tudi slovenski prvak Olimpija, bodo morali Ljubljančani v odločilnem krogu kvalifikacij preskočiti slovaško oviro in izločiti Spartak Trnava. Kdo je sploh slovaški prvak?

Kako je Crvena zvezda v Trnavi v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločila Spartak?

To je klub, ki bo čez pet let praznoval okrogel jubilej, stoletnico obstoja, in ki prisega na rdeče-črni dres, njegov vzdevek pa je beli angeli. Prihaja z območja, kjer je nogomet vajen pisanja veličastnih zgodb. Češkoslovaška, ki je leta 1993 brez kakršnihkoli razprtij razpadla na Češko in Slovaško, je ena od zgolj 13 držav, ki se lahko pohvali z nastopom v finalu svetovnega prvenstva. Dočakala ga je dvakrat: leta 1934 v Italiji (poraz proti Italiji 1:2) in leta 1962 v Čilu (poraz proti Braziliji 1:3).

Zlata doba Spartaka se je začela leta 1966

Štiri leta pozneje se je začela zlata doba Spartaka iz Trnave na Slovaškem. Postal je najboljši klub na Češkoslovaškem, kar petkrat v šestih letih (od 1967 do 1973) osvojil državni naslov, nase pa je opozoril tudi v Evropi. Osvojil je mednarodni pokal Mitropa, v sezoni 1968/69 pa se je uvrstil med štiri najboljše v pokalu državnih prvakov, predhodniku današnje lige prvakov. Na poti do polfinala je izločil romunskega (Steauo iz Bukarešte s skupnim rezultatom 5:3), finskega (Reipas iz Lahtija kar s 16:2) in grškega prvaka (AEK iz Aten s 3:2).

Transparenti navijačev Spartaka iz leta 1969, kako bo Ajax jokal in kako želi klub iz Trnave v finale v Madridu:

Spartak Trnava fans hold up a banner saying they will make Ajax cry. European Cup, 1969 pic.twitter.com/33ZUbZFv1R — Beyond The Last Man (@BeyondTLM) June 18, 2016

V polfinalu se je pomeril s slovitim Ajaxom, ki je bil premočan tekmec. Nizozemski velikan je v Amsterdamu zmagal s 3:0, prvi pa je mrežo Slovakov zatresel legendarni Johan Cruyff. Spartak je na povratni tekmi na krilih dvakratnega strelca Ladislava Kune zmagal z 2:0, to pa je bil tudi njegov končni domet. Za podaljšek je zmanjkal zadetek, tako da je Ajax napredoval in nato v finalu na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu priznal premoč AC Milanu (1:4). To je bil največji uspeh Spartaka v Evropi, ki se je v prihodnjih sezonah še dvakrat uvrstil v četrtfinale (1972/73 in 1973/74).

Kdo se bo uvrstil v skupinski del evropske nogometne lige? Olimpija Ljubljana (Slovenija). 69,23% +

Spartak Trnava (Slovaška). 30,77% +

Leta 1973 se je končala zlata doba Spartaka, ki se je tri leta pozneje lahko pohvalil s tem, da ima v svojih vrstah evropskega prvaka. Njegov nogometaš Karol Dobiaš je pomagal Češkoslovaški do evropskega naslova, ki ga je leta 1976 osvojil v tedanji Jugoslaviji.

Lovorike Spartaka: Češkoslovaški prvak: 1968, 1969, 1971, 1972, 1973

Češkoslovaški pokal: 1951, 1967, 1971, 1975, 1986 Slovaški prvak: 2018

Slovaški pokal: 1998

Slovaški superpokal: 1998

Srbsko-britanskega posebneža zamenjal legendarni Čeh

Nekdanji zvezdnik Schalkeja Radoslav Latal je Češki leta 1996 pomagal do naslova evropskega podprvaka. Foto: Reuters Spartak Trnava ni več igral tako dominantne vloge v češkoslovaškem nogometu. V zadnji sezoni češkoslovaškega prvenstva (1992/93) je pristal na zadnjem mestu, v samostojni slovaški deželi pa se je iz obdobja povprečnosti zdramil leta 1996. Osvojil je tretje mesto in močno dvignil zanimanje za nogomet v mestu, oddaljenem 49 kilometrov od Bratislave.

Klub je rasel iz sezone v sezono, se pridružil slovaškemu vrhu, v prejšnji sezoni 2017/18 pa pod vodstvom trenerja z nenavadnim imenom Nestorja El Maestra postal slovaški prvak. Navijačem je podaril veselje ob naslovu prvaka po kar 45 letih čakanja. Zadovoljstvo je bilo ogromno.

Srbski strateg z britanskim potnim listom je po velikem dosežku zapustil Slovaško in se odpravil v Bolgarijo, kjer v tej sezoni vodi CSKA Sofija, na trenerski položaj pa je sedel Radoslav Latal. Prihaja iz Češke in je dobro znan nogometnim poznavalcem, saj je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na največjih tekmovanjih nosil češki dres. Leta 1996 je na evropskem prvenstvu na Otoku osvojil drugo mesto.

Slovakom pomagata dobra poznavalca 1. SNL

Filip Dangubić (v sredini) je Olimpiji že pokvaril načrte v Stožicah. Tako se je veselil zadetka v dresu Krškega. Foto: Vid Ponikvar Latal vodi moštvo, ki nima veliko tujcev. Dva izmed njih dobro poznata Olimpijo, saj sta se z njo v zadnjih letih večkrat pomerila ali pa jo podrobneje spremljala na delu. Odlično jo pozna mladi Hrvat Filip Dangubić, ki je v 1. SNL kot posojen napadalec Rijeke igral za Krko, Krško in Celje.

Barve Spartaka pa brani tudi 20-letni Bosanec z nemškim potnim listom Senad Jarović, ki je igral za Domžale, kjer pa si ni izboril mesta v začetni postavi, tako da je v prejšnji sezoni nabiral izkušnje pri drugoligašu v Dobu. Nato mu je uspel odmeven prestop, saj je odšel k slovaškemu prvaku, s katerim mu je šlo v kvalifikacijah za ligo prvakov odlično.

Najprej je izločil rojake, prvaka BiH Zrinjski Mostar (1:0 in 1:1), nato pa še najboljši poljski klub Legia Varšava (0:1 in 2:0). V 3. krogu kvalifikacij ga je žreb nameril na Crveno zvezdo, s katero se je spustil v tako enakovreden boj, da se je o zmagovalcu skupnega obračuna na povratni tekmi na Slovaškem odločalo v podaljšku. Srbski prvak je pokazal več znanja, zmagal z 2:1, Spartak pa se je moral zadovoljiti s tolažilno nagrado, možnostjo preboja v ligo Europa prek ljubljanske Olimpije.

Kako so nogometaši Spartaka odpotovali v Ljubljano?

Spartak v svojih vrstah trenutno nima reprezentantov. Levi bočni branilec Matus Čonka je državni dres nazadnje oblekel lani, 35-letni veteran v napadu Marek Bakoš, ki ga je Spartaku posodil češki prvak Viktoria Plzen, v tej sezoni tudi udeleženec lige prvakov, pa je nazadnje zaigral za reprezentanco še leto prej.

Šesti v prvenstvu, kjer blesti Šporar

Andraž Šporar je najboljši strelec slovaškega prvenstva. V prejšnji sezoni je v pokalu v polfinalu izločil prav Spartak iz Trnave. Foto: Vid Ponikvar Najvišjo ceno na trgu od igralcev Spartaka dosega Čeh Jakub Rada, 31-letni zadnji zvezni igralec, ekipo pa najbolj odlikuje čvrsta obramba. Trnava ne prejema veliko zadetkov, a jih po drugi strani tudi ne daje. V zadnjem času zmaguje zelo poredko. Na zadnjih šestih tekmah je zmagala le enkrat, pa še to v dvoboju slovaškega prvenstva proti najslabšemu Zemplinu (3:0).

V prvenstvu, kjer je napadalec Slovana Andraž Šporar (nekdanji as Olimpije) s petimi zadetki najboljši strelec, je kot branilec naslova šele na šestem mestu. Spartak je nazadnje remiziral pri skromni Nitri, pred tem izgubil s Podbrezovo, tako da navijači zaradi neprepričljivih rezultatov ne morejo biti zadovoljni s potekom sezone, v katerem manjkajo zadetki napadalcev. Očitno poudarek v uvodnih mesecih sezone sloni na nastopih v Evropi, kjer Spartak letos sploh še ni izgubil na gostovanju. Nepremagan je ostal v Mostarju (1:1), Varšavi (2:0) in Beogradu (0:0), zdaj pa bo skušal nadaljevati niz še v Ljubljani.

Začetna postava Spartaka proti Crveni zvezdi (deset Slovakov in en Čeh): Chudy; Čonka (od 106. Hladik), Godal, Toth, Kadlec; Rada (od 100. Dangubić), Grešak, Sloboda, Grendel, Jirka; Bakoš

Slovaki bodo imeli v Ljubljani glasno podporo

Navijači Spartaka slovijo po bučnih navijačih. Njihov največji tekmec je Šporarjev in Bajrićev Slovan iz Bratislave, v Ljubljano pa se jih odpravlja okrog 800. Spartak ima v zadnjih sezonah največji obisk domačih tekem v prvenstvu.

Na štadionu Antona Malatinskega, legendarnega trenerja, ki je popeljal ekipo do prvega naslova češkoslovaškega prvaka, pa tudi do polfinala največjega evropskega pokala, se bo na povratni tekmi z Olimpijo trlo gledalcev. Na voljo je 19.200 sedežev, tako da bo obisk srečanja na Slovaškem zagotovo višji od tistega, ki ga gre v četrtek pričakovati v Stožicah.