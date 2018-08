Mandarić brzda čustva, Cime ve, kdaj so vsi najbolj pametni #video

Nogometni spopad med Olimpijo in Mariborom spada med največje športne dogodke, kar jih lahko ponudi Slovenija. V nedeljo se je na častni tribuni v Stožicah trlo znanih in manj znanih imen. ''Derbi je derbi, to je neka zgodba zase,'' poudarja nekdanji napadalec Olimpije Sebastjan Cimirotič, ki pomaga pri delu predsedniku Milanu Mandariću.

Ekipa Planet TV je na nedeljskem večnem derbiju, ki ga je v Stožicah spremljalo blizu 10 tisoč gledalcev, obiskala častno tribuno. Predsednik Olimpije Milan Mandarić, ki ima velike izkušnje z derbiji, saj je več desetletij deloval v angleškem klubskem nogometu, je presrečen, da navijači v Ljubljani živijo za takšne tekme.

Prispevek Planet TV:

''Zame kot predsednika je to nekaj fantastičnega. Ko sem pred tekmo pil kavo ob Ljubljanici, so ljudje v skupinah prihajali do mene in mi dejali, da imajo vstopnice ter da gre Olimpija naprej,'' je dejal 79-letni ameriški poslovnež srbskih korenin, ki se med dvobojem na častni tribuni, kjer sedi v prvi vrsti v družbi Sebastjana Cimirotiča, trudi, da ga čustva ne bi popeljala predaleč. ''Poskušam ostati miren. Vse dajem od sebe, da bi deloval umirjen, ampak verjemite, da vsako žogo tudi jaz brcnem pod svojim sedežem.''

Kako pa spremljanje dvoboja doživlja Cime? ''Ko gre Olimpiji dobro, je hec in sproščeno, ko pa gre zares in se lomi rezultat, pa je toliko bolj napeto,'' je pojasnil 43-letni Ljubljančan, ki se trudi, da bi med tekmo kar najbolj uravnotežil čustva in adrenalin, ki je prisoten na največjem slovenskem derbiju. ''Po tekmi pa je 1001 komentar. Takrat smo vsi najbolj pametni,'' je še dodal.

Maribor želi biti vedno znova uspešen

Dvoboj v Stožicah si je ogledal tudi slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić, ki obožuje nogomet. Foto: Instagram/Getty Images Nedeljski derbi se ni končal rezultatsko uspešno za Olimpijo, za katero je v družbi ljubljanskega župana Zorana Jankovića stiskal pesti tudi slovenski košarkarski as Goran Dragić.

Mariborčani so zmagali s 3:0, njihov poslovni direktor kluba Bojan Ban pa priznava, da je, čeprav je bilo v preteklosti odigranih že skoraj 80 večnih derbijev v 1. SNL, še vedno na vsakem ljubljansko-mariborskem obračunu prisotno dovolj adrenalina.

''Vedno znova želimo biti uspešni,'' se zaveda, da prinaša zmago nad največjim tekmecem veliko zadovoljstvo. Vijolice so v tem primeru poskušale kar najhitreje pozabiti na evropsko bolečino, ko so prejšnji četrtek izpadle iz Evrope proti škotskemu Glasgow Rangers.

Olimpija še vztraja v Evropi. V četrtek se bo ob 20.30 v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo pomerila s slovaškim prvakom Spartakom iz Trnave. Tudi na tej tekmi bo zanimivo in pestro na častni tribuni, predsednik Mandarić, ki se še ni odločil o trenerski usodi Aleksandra Linte, kateri nima potrebne trenerske licence PRO, pa bo znova brcal žogo pod stolom.