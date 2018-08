Ker je Ljubljančan, ki nosi v srcu Maribor

Najprej Jan Mlakar, nato Amir Dervišević, za konec še Dino Hotić. Povrh vsega pa je še Jasmin Handanović ubranil 11-metrovko in znova zaklenil vijolična vrata. Kdo bi si mislil, da bo pot do visoke zmage Maribora v Stožicah tlakoval ravno poker rojenih Ljubljančanov, ki so prizadejali Olimpiji bolečo zaušnico (3:0) in ji pobegnili na lestvici za kar osem točk.

Na zadnjih tekmah NK Maribor se je ukoreninila navada, da se pred novinarji pojavi le en nogometaš iz vijoličnega tabora. V Ljubljani je izbor padel na enega najmlajših v mariborskih vrstah, ki se lahko pohvali z izvrstno strelsko formo. Na Jana Mlakarja, ki jo je v mestu, kjer je bil rojen pred slabimi 20 leti, v nedeljo zagodel Olimpiji.

V zadnjih tednih zadel tolikokrat kot pred tem celotno pomlad

Vratar Olimpije Aljaž Ivačič je moral danes po žogo v svojo mrežo kar trikrat. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vijolicam je pomagal do visoke zmage (3:0), s katero so prednost pred zmaji povišali na osem točk, hkrati pa še končali niz domače prvoligaške nepremagljivosti Olimpije, ki je pred tem nazadnje ostala praznih rok v Stožicah še v sezoni 2016/17. Razlogov za zadovoljstvo ni manjkalo, o čemer je pričal tudi nasmešek bradatega mladeniča, ko je proslavljal prvo zmago nad Olimpijo, odkar je napadalec Maribora. Pa tudi prvi zadetek, s katerim je zatresel zeleno-belo mrežo.

''Dokazali smo, da smo pač boljši od Olimpije,'' je po izdatni zmagi v Stožicah pripomnil nekdanji up Domžal in Fiorentine. Čeprav je še najstnik, je v Prvi ligi Telekom Slovenije v imenitni formi. V polno je zadel že tretjo zaporedno tekmo, s tremi zadetki pa si tudi deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. Za razliko od Evrope, kjer je v četrtek izpadel, mu gre v domačem prvenstvu vse kot po maslu.

Vrhunci večnega derbija v Ljubljani:

Zadel je že trikrat, tolikokrat, kot se je vpisal med strelce pri Mariborčanih v prejšnji sezoni, ko je v spomladanskem delu odigral 12 tekem. V prvi ligi je vsega skupaj odigral 17 tekem in dosegel šest golov. Med strelce se je torej vpisal na malodane vsaki tretji tekmi, kar je za igralca, ki je še vedno najstnik in bo 20 let dopolnil jeseni, imeniten dosežek, na katerega velja biti pozoren.

Do Olimpije ne goji posebnih čustev

Med strelce se je vpisal že tretjič zapored v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo so za Maribor dosegali zadetke le rojeni Ljubljančani. Je zaradi tega, ker je razžalostil ljubljansko občinstvo, njegove donedavne someščane, po tekmi občutil kaj nelagodja? ''Ne, gola proti Olimpiji sem vesel kot vsakega gola sicer. Iz te plati ni to nič posebnega. Sem pa lahko vesel, da zadevamo za Maribor različni strelci in smo lahko zaradi tega dobro razpoloženi.''

Čeprav igra v mariborskem klubu kar veliko rojenih Ljubljančanov, v vijoličnem taboru ne izstopajo kot posebna skupina, ki bi se pretirano družila med seboj.

''Ni potrebe, saj se dobro razumemo z vsemi, ki smo tukaj. Pač, v srcu nosimo Maribor, tako da nimamo s tem nobenih težav. V mojem primeru pa je tudi tako, da sem bil v mladosti bolj navezan na Domžale, do Olimpije pa ne gojim kakšnih posebnih čustev, zato mi ni težavno igrati proti njej,'' je pojasnil mladi reprezentant, ki je po letih še vedno najstnik. ''Nočem gledati na starost. Hočem le igrati tako, kot je treba. V tem, da sem mlad, ne iščem izgovorov za kakšne napake. Hočem biti le čim boljši.''

Gledajo le nase

Olimpijo je zabolel poraz, a niti približno toliko, kot bi jo, če bi se podobno kot Maribor že poslovila od Evrope. V četrtek jo namreč čaka zelo pomembna evropska tekma s Spartakom iz Trnave, ki bo nudila pomemben odgovor na vprašanje, ali so zmaji zmožni podaljšati evropsko sezono vsaj do zime.

Fotogalerija z večnega derbija, fotografa Urban Urbanc/Sportida in Grega Valančič/Sportida:

Je Olimpija zaradi tega zaigrala malce slabše in rezervirano proti Maribor, saj je v mislih že pogledovala proti prvemu dvoboju play-offa kvalifikacij za lig Europa? ''Morda da, morda pa ne. Mi gledamo le nase in smo zadovoljni, da smo zmagali s 3:0. V uvodnih 10, 15 minutah so nas pritisnili, a smo se kot ekipa dobro ubranili, nato pa smo izkoristili naše priložnosti in dokazali, da smo pač boljši.''

Handanović obrnil potek srečanja

Izkoristil je podajo Amirja Derviševića in se prvič, odkar igra večne derbije, vpisal med strelce proti Olimpiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida Potek srečanja so usmerjali Ljubljančanih v mariborskih vrstah. Po boljšemu začetku Olimpije je nalet zeleno-belih v 27. minuti prekinil Mlakar. Na mojstrski način. Prejel je filigransko natančno dolgo podajo Amirja Derviševića, nato pa spretno premagal Aljaža Ivačiča. Maribor je povedel z 1:0 in ponagajal gostiteljem. ''Prejel sem izvrstno podajo in se znašel na pravem mestu. Vse se je izkazalo ravno tako, kot sem nameraval. Seveda sem zaradi tega zelo vesel,'' je pohvalil podajalca Derviševića, tudi rojenega v Ljubljani, nato pa se je dotaknil še ubranjenega kazenskega udarca Jasmina Handanovića.

Ko je Ljubljančan ubranil strel Roka Kronavetra, Mariborčana v zeleno-belih vrstah, in navdušil navijače vijolic. ''Jasmin je s tem obrnil potek tekme. Če bi Olimpija takrat zadela, bi se lahko obrnilo drugače. Dokazal je, da se lahko izkaže, ko ga najbolj potrebujemo. Vesel sem, da smo odšli na polčas s prednostjo,'' je pojasnil po sladki zmagi nad Olimpijo, nato pa dodal, da so v drugem delu vedno zadeli v najbolj primernem trenutku. ''Po tem je bilo lažje pripeljati tekmo do konca, saj se nam je ponudilo več prostora kot sicer,'' je priznal, da je šla Mariboru v drugem polčasu na roku bolj tvegana igra tekmeca v napadu.

Ne vleče ga drugam, želi ostati v Mariboru

Čuti, da je bila odločitev, kako se v začetku leta vrne v domovino, povsem na mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na evropsko slovo proti Glasgow Rangers je že skoraj pozabil. ''To je nogomet. Včasih ti da, včasih pa tudi ne. Nima smisla, da se preveč obremenjujem z izpadom iz Evrope. Zdaj smo osredotočeni le na domače prvenstvo. Naprej gremo iz tekme v tekmo,'' verjame, da je Maribor na pravi poti, po kateri bi lahko naslov prvaka vrnil v mesto ob Dravi.

Zaradi evropskega izpada ne namerava do konca prestopnega roka iskati novega delodajalca, ampak ostati zvest Darku Milaniču. In to do konca sezone. To nam je v pogovoru po zmagi nad Olimpijo tudi potrdil. ''Res je, pri Mariboru ostajam do konca,'' ga najbolj zanima, kako v Ljudski vrt pripeljati dvojno slovensko krono.

Veliko raje igra večne derbije kot pa se iz tedna v teden spopada s pastmi, ki prežijo na mlade tujce v serie B. Tako, kot je bilo v njegovem primeru, ko se je dokazoval pri beneškem klubu. ''Igranje za Maribor je prava odločitev. Dobivam minute, priložnosti. Zdaj je na meni, da to čim bolje izkoristim in pomagam ekipi, da uresničimo naš cilj. Vesel sem, da je v naši ekipi veliko strelcev. To je še težava več za nasprotnike,'' je predstavil vrlino mariborskega kluba v tej sezoni, raznovrstnost strelcev. Statistični pregled je pokazal, da se je med strelce vpisalo že osem nogometašev Maribora. Več različnih strelcev je najti le v Kidričevem.

Strelci 1. SNL po klubih v tej sezoni: Aluminij (11 zadetkov) – 9 različnih strelcev

Maribor (18) – 8

Domžale (9) – 5

Olimpija (6) – 5

Mura (8) – 4

Celje (7) - 4

Triglav (6) – 4

Gorica (6) – 4

Rudar (5) – 4

Krško (3) - 2

Prekmalu za preračunavanje

Po nedeljski zmagi je prednost Maribora nad Olimpijo narasla na osem točk, vedno bolj oddaljene so tudi Domžale (-4). ''Prekmalu je, vendarle smo odigrali šele peti krog, da bi začeli preračunavati. Gremo raje iz tekmo v tekmo in ne gledamo na lestvice. To bomo počeli pozneje,'' razmišlja zelo zrelo za svoja leta.

Mariborčani imajo po petih krogih pred največjim tekmecem Olimpijo kar osem točk prednosti. Foto: Grega Valančič / Sportida

Med tednom se bo lahko po dolgem času odpočil, saj se je Maribor poslovil od Evrope. Nov izziv za vodilnega prvoligaša sledi šele prihodnjo nedeljo, ko bo v štajerskem derbiju gostil Celje. To bo dvoboj prvega proti zadnjemu na lestvici in priložnost, da Mlakar doseže zadetek še na četrti tekmi zapored.