Nadarjeni napadalec Olimpije v iskanju priložnosti odšel drugam

Matevž Turkuš, izjemno nadarjeni napadalec Olimpije, ki pa v Stožicah ni dočakal prave priložnosti za igro, se seli v mestnega tekmeca državnega in pokalnega prvaka, ljubljanski Bravo.

Matevž Turkuš, ki je pred tremi meseci dopolnil 19 let, velja za enega od najbolj nadarjenih, če ne najbolj nadarjenega mladega nogometaša Olimpije, zato je bil že nekaj časa priključen članski ekipi. Toda 20 minut, ki jih je pod vodstvom nekdanjega trenerja Igorja Bišćana dobil na tekmi drugega kroga pokala proti Radomljam septembra lani, je bilo vse, kar je v majici članske ekipe odigral.

Pod vodstvom Ilije Stolice in zdajšnjega trenerja Aleksandra Linte ni odigral niti minute, nič pa ni kazalo, da se bo v prihodnosti kaj spremenilo, zato se je odločil, da srečo poišče drugje. Tako se zdaj kot posojen nogometaš Olimpije za eno leto seli k mestnemu tekmecu Bravu, ki nastopa v drugi ligi. Zanimivo je, da se bo z Bravom v osmini finala pomeril proti večnemu tekmecu Olimpije, Mariboru.

Odšel, ker želi igrati

''Želim si igrati. To je moj glavni razlog, zakaj sem prišel v NK Bravo. Fante sem že spoznal na prvem treningu in prvi vtis je zelo dober. Tudi klub je zelo urejen, prav tako se treningi izvajajo na visoki ravni. Mislim, da bom tukaj zadovoljen," je ob prihodu v Bravo povedal s 17 prvenstvenimi goli drugi najboljši strelec slovenske mladinske lige v prejšnji sezoni.

Bravo, ki ga s klopi vodi nekdanji nogometaš Olimpije Dejan Grabić, je v prvih treh prvenstvenih tekmah nove sezone trikrat zmagal in je z devetimi točkami skupaj s ptujsko Dravo in lendavsko Nafto na vrhu lestvice.

Odšel je še en mladenič

Ob Turkušu je Olimpija pred dnevi izgubila še enega zelo obetavnega nogometaša. Komaj 16-letni krilni napadalec Martin Pečar, ki je bil seveda daleč od članske ekipe Olimpije, je pa zato zelo uspešno zanjo nastopal v mlajših selekcijah in tudi redno igra za reprezentanco Slovenije do 17 let, je odšel v Nemčijo, kjer se je priključil mlajšim selekcijam tamkajšnjega prvoligaša Eintrachta Frankfurta.

