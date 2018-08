Oslabljeni slovaški nogometaši so v Ljubljano pripotovali kot predsedniki

Nogometaši Spartaka iz Trnave, ki bodo danes ob 20.30 v Stožicah proti Olimpiji odigrali prvo tekmo play-offa za ligo Europa, so v Ljubljano iz Bratislave pripotovali kar z letalom in zelo oslabljeni. Nastopili bodo brez kapetana in tudi brez najboljšega strelca.

Nogometaši Spartaka, ki so bili v časih Češkoslovaške velesila tamkajšnjega nogometa in osvojili pet naslovov državnega prvaka, so v obdobju samostojne Slovaške osvojili le en naslov. Letos jim ga je prinesel srbski trener z zanimivim imenom Nestor El Maestro, o katerem smo že pisali, ki pa je medtem odšel v Bolgarijo, kjer se zdaj meri z nekdanjim selektorjem Slovenije Slavišo Stojanović (Levski Sofija). Postal je namreč trener tamkajšnjega CSKA.

Usoda trenerja, ki je maja tako zelo razveselil navijače Spartaka, Slovake sicer niti najmanj ne zanima več, ampak pogledujejo predvsem proti tekmama, ki sta, podobno kot za Olimpijo, zgodovinska. Vsaj kar se tiče novejše zgodovine Spartak, podobno kot Olimpija, v skupinskem delu lige Europa še ni nastopil in ima možnost, da izkoristi tretjo priložnost, ki se mu je ponudila. Dvakrat, v letih 2011 in 2014 je ni, saj je izgubil proti moskovski Lokomotivi oziroma Zürichu, zdaj bo naredil vse, da mu uspe.

Brez najboljšega strelca in kapetana

Pri Spartaku, pred katerim je že 12. tekma v sezoni, pred tekmo v Stožicah ničesar niso prepustili naključju. Iz Trnave, kjer je septembra lani gostovala slovenska reprezentanca in pod vodstvom zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca izgubila, so do Bratislave pol ure potovali z avtobusom, prav toliko pa je trajala tudi nekaj več kot 400 kilometrov dolga pot do Ljubljane. V Slovenijo so namreč pripotovali kar s čarterskim letalom in se v njem namestili tako udobno, kot da bili predsedniki držav.

Spartak Trnava je v Ljubljano pripotoval precej oslabljen. Foto: Getty Images

Ne, od poti k nam zagotovo ne bodo utrujeni, bodo pa zato v Stožicah nastopili precej oslabljeni. Z njimi v Ljubljano ni pripotoval Avstrijec Marvin Egho, ki je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec moštva, kar je precej razjezilo navijače.

"Ni šlo drugače. Ko je lani prišel k nam, smo v pogodbo zapisali klavzulo, po kateri je lahko odšel, ko je prišla prava ponudba. Dogovorili smo se, da bo z nami v kvalifikacijah za ligo prvakov, potem pa drugače enostavno ni," je moral pristaše Spartaka miriti direktor Pavel Hoftych.

Ni pa 24-letni avstrijski napadalec, ki bo nogometno pot nadaljeval pri danskem Randersu, edini, brez katerega se bo moral v Ljubljani znajti trener Spartaka. Zraven ne bo niti kapetana moštva Borisa Godala. Izkušeni branilec je namreč v Evropi, kjer je Spartak odigral že šest tekem v kvalifikacijah za ligo prvakov in iz njih izpadel po hudem boju z beograjsko Crveno zvezdo, prejel že tri rumene kartone.

Radoslav Latal: Olimpija nam lahko zabije tri, štiri gole

Radoslav Latal Foto: Getty Images "Oslabljeni bomo, a to ne pomeni, da nimamo možnosti za uspeh," je pred tekmo povedal trener Spartaka Radoslav Latal. Legendarni nekdanji češki reprezentant, ki je bil leta 1996 član srebrne reprezentance Češke, ki je bila hit takratnega evropskega prvenstva v Angliji.

V nadaljevanju je navrgel precej komplimentov na račun Olimpije. "Gre za zelo dobro ekipo, ki ni nič slabša od Crvene zvezde, je pa precej bolj ofenzivna od nje. Olimpija lahko vsakemu zabije tri, štiri gole. Res je, da ob napadanju nasprotnikovega gola pušča precej prostora, a v obrambi bomo morali biti zelo pazljivi. Ne bo nam lahko," je o varovancih Aleksandra Linte povedal 51-letni češki trener.

"Dodobra smo preučili igro Olimpije, tako da smo pripravljeni. Videli smo tudi derbi, ki so ga Ljubljančani izgubili proti Mariboru z 0:3, a to ne pomeni, da so slaba ekipa. V play-offu lige Europa slabih ekip ni," je še povedal Latal in za konec dejal, da njegova ekipa ne bo odstopala od igre, ki jo goji že skozi celotno sezono.

"Držali se bomo svojega načrta in naredili vse, da napredujemo. To je šele prvi polčas dvoboja. Če bi ostali neporaženi in ob tem še zadeli, bi bilo super," je zaključil trener ekipe, ki v prvenstvu, podobno kot Olimpija, ne blesti.

Granitna obramba in sramežljiv napad

Spartak je v slovaški ligi, v kateri vodita nekdanja kapetana Olimpije Andraž Šporar in Kenan Bajrić s Slovanom iz Bratislave, po petih odigranih tekmah šele na šestem mestu. Dvakrat je zmagal, enkrat remiziral in dvakrat izgubil.

V Evropi je dvakrat izgubil, dvakrat remiziral in dvakrat zmagal. Izločil je bosanski Zrinjski in varšavsko Legijo, izpadel pa proti Crveni zvezdi.

V 12 odigranih tekmah v tej sezoni je zabil le deset golov in prejel le štiri gole. Ne preveč učinkovit napad in granitna obramba torej danes čakata nogometaše Olimpije.

