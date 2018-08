Trener Olimpije pred zgodovinsko tekmo prekipeva od optimizma

"Že na splošno sem optimist. Bil bi tudi, če bi igrali proti bolj atraktivnemu tekmecu. Lahko pridemo do evropske lige," je dan pred tekmo samozavestno odvrnil trener Olimpije Aleksandar Linta. Zaveda se, da lahko zmaje popelje do zgodovinskega dosežka. Če bo Olimpija izločila Spartak iz Trnave, se bo njena evropska sezona podaljšala vsaj do zime, Stožice pa bodo priča vsaj še trem spektaklom.

Nogometno dogajanje v Ljubljani dosega vrelišče. Za četrtkov dvoboj je bilo že prodanih 4.500 vstopnic, iz Slovaške pa prihaja 800 navijačev Spartaka. Stožice bodo še drugo leto zapored gostile dvoboj play-offa kvalifikacij za evropsko ligo. Lani so odprle vrata Domžalam, ki so remizirale s poznejšim finalistom Marseillom, tokrat pa bo na delu Olimpija. Udarila se bo s slovaškim prvakom Spartakom iz Trnave in ga skušala spraviti na kolena.

Kdo se bo uvrstil v skupinski del evropske nogometne lige? Olimpija Ljubljana (Slovenija). 61,11% +

Spartak Trnava (Slovaška). 38,89% +

Lahko si odprejo vrata do evropske lige

Lani so v Stožicah vstop v skupinski del lige Europa naskakovale Domžale, a so naletele na močnega tekmeca. Foto: Morgan Kristan / Sportida Če bo v play-offu kvalifikacij preskočila oviro, bo postala ena izmed 48 udeležencev skupinskega dela evropske lige, ki bodo upravičeni do bogate nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa). Olimpija bi postala bogatejša za 2,92 milijona evrov, hkrati pa bi se njena evropska sezona razpotegnila vsaj do decembra. To bi se zgodilo prvič v zgodovini ljubljanskega kluba, ki se bo v odločilnem krogu kvalifikacij nameril na slovaškega prvaka.

"To je mogoče najpomembnejša tekma v zgodovini Olimpije. Pred nami je lepa priložnost, da s pomočjo naših navijačev pridemo do pozitivnega izida, ki bi nam lahko odprl vrata do evropske lige," je v sredo na druženju s sedmo silo dejal trener Aleksandar Linta. V Ljubljano je prišel sredi poletja kot pomočnik novega trenerja Ilije Stolice, nato pa je usoda hotela, da je na vročem stolčku nasledil donedavnega šefa. Zdaj se spogleduje z največjim uspehom v Evropi, s katerim bi se Olimpija na večnem seznamu udeležencev skupinskega dela evropske lige pridružila Mariboru.

Napad je najboljša obramba

Zmaji so v nedeljo izkusili boleč poraz proti Mariboru (0:3), a so nanj po lastnih besedah že bolj ali manj pozabili. Foto: Grega Valančič / Sportida Linta verjame v svoje izbrance. "Lahko se uvrstimo v evropsko ligo. Ne bo lahko, spoštujemo tekmeca, a verjamem v izbrance. Že na splošno sem optimist. Bil bi tudi, če bi igrali proti bolj atraktivnemu tekmecu. Lahko pridemo do evropske lige. Morda pa si ravno ta generacija fantov zasluži, da se vpiše v zgodovino," razmišlja 42-letni Srb, ki zaradi nezadostne trenerske licence, saj pogreša licenco PRO, ne ve, do kdaj bo vodil zeleno-bele.

Srbski strokovnjak je dobro preučil tekmeca, ki je v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izpadel proti beograjski Crveni zvezdi. Določene informacije, ki bi mu lahko pomagale 23. in 30. avgusta na obračunih s Spartakom, je prejel prav iz tabora rdeče-belih iz svoje domovine. Analiza je pokazala, da sta glavni odliki Spartaka čvrsta obramba in igra na protinapade. "Ugotovili smo, da so trda ekipa, organizirana, disciplinirana, fizično dobro pripravljena in tekaško močna. Proti Spartaku bomo zaigrali napadalno od prve minute. Ni kaj, napad je najboljša obramba, moramo pa biti tudi pametni," je dejal Linta.

Proti Slovakom brez Zarifovića

Aris Zarifović ne bo pripravljen za četrtkov spopad. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ko je spremljal Spartak proti Crveni zvezdi, se je prepričal o tem, da si Slovaki priigrajo malo priložnosti, a so obenem zelo učinkoviti. "Vratar Crvene zvezde ni imel veliko dela. Slovaki so imeli le eno, dve priložnosti, a dosegli zadetek. So zelo učinkoviti. Tako hočejo igrati, zato je to treba spoštovati," je opisal napadalne navade tekmeca, ki svoje priložnosti najpogosteje išče v protinapadih.

Olimpija v četrtek ne bo mogla zaigrati v najmočnejši postavi. Zaradi poškodbe mišice na nedeljskem derbiju ne bo mogel nastopiti Aris Zarifović. Proti Mariboru ga je zamenjal Latvijec Vitalijs Maksimenko.

Prvi dvoboj play-offa kvalifikacij za ligo Europa med Olimpijo in Spartakom se bo začel ob 20.30. Vrata štadiona se bodo odprla dve uri pred začetkom dvoboja, v Ljubljano pa bo prispelo tudi veliko slovaških predstavnikov sedme sile. Prisotnih jih bo več kot 20, kar kaže na to, kako pomemben je obračunu med slovenskim in slovaškim prvakom.