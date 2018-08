Zgodovinska tekma Olimpije, prodanih pa le 4.500 vstopnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav bodo nogometaši Olimpije v četrtek (20.30) odigrali prvo od dveh tekem play-offa lige Europa, ki jim lahko prinese zgodovinski uspeh, zanimanje za tekmo proti Spartaku iz Trnave ni prav veliko. Nad tem, koliko vstopnic so prodali, so očitno razočarani tudi v vodstvu slovenskega državnega in pokalnega prvaka.