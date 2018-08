V ligi Europa ga ni bolj nevarnega od Šporarja

Danes se nadaljujejo kvalifikacije za ligo Europa, v kateri v tej sezoni igrajo pomembno vlogo tudi slovenski nogometaši. Nekateri so se že poslovili, a so se pri tem tako izkazali, da spadajo v statističnem pregledu zadetkov in strelov na gol med najboljše. Izstopajo zlasti Andraž Šporar, Tim Matavž in Lovro Bizjak.