Mandarić že doživel slovaški šok v Stožicah

Nogometaši Olimpije danes ne bodo prvič v Evropi gostili slovaškega tekmeca. V Stožicah so se z njim udarili že dvakrat, enkrat zmagali (Žilina 3:1) in enkrat izgubili (Trenčin 3:4), a nato žal obakrat izpadli. Bo šlo v tretje rado, ko se bodo pomerili s Spartakom iz Trnave? Če se bo zgodovina ponovila, bodo mrežo slovaških gostov zatresli trikrat.

Danes bo v Stožicah odigran že tretji evropski dvoboj med Olimpijo in slovaškim predstavnikom. Zadnji obračun je potekal leta 2016 in si prislužil članstvo v druščini najbolj nenavadnih tekem v zgodovini kvalifikacij za ligo prvakov. To je bil tudi prvi evropski obračun, na katerem je Milan Mandarić kot predsednik držal pesti za Olimpijo. Ko je leta 2015 prevzel zmaje, je napovedal, da želi okrepiti klub do te mere, da bo igral pomembno vlogo tudi v Evropi.

Slovaki po tretjini tekme vodili s kar 4:0

Gostje so po 32 minutah vodili kar s 4:0! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zmaji so ekspresno osvojili državni naslov, v prvoligaškem maratonu prehiteli Mariborčane, nato pa se ambiciozno lotili še evropskega izziva. V Stožicah je 13. julija 2016 dišalo po ligi prvakov. Olimpija je skušala izločiti slovaškega prvaka, a se ji je pod vodstvom Rodolfa Vanolija, ki je tesno sodeloval s športnim direktorjem Nenadom Protego, pošteno zalomilo. Naklonjene ji niso bile že zdravstvene okoliščine, saj so evropsko uverturo pričakali brez štirih pomembnih slovenskih adutov. Manjkali so Rok Kronaveter, Nik Kapun, Nemanja Mitrović in vratar Nejc Vidmar.

Okrog pet tisoč gledalcev se je komaj namestilo na svoja sedišča, ko je že sledil šok. Slovaki so tresli mrežo Olimpije kot po tekočem traku. Po 32 minutah so vodili že s 4:0. Nezadovoljstvo je bilo ogromno, italijanski strateg se je naposlušal kritik zaradi igre s tremi branilci, nato pa je le steklo. Novinec Etien Velikonja in zdajšnji standardni reprezentant Miha Zajc, ki je mojstrsko zadel s prostega strela, sta do konca prvega dela znižala na 2:4. Olimpija je dokazala, da se lahko več kot enakovredno kosa s slovaškim prvakom. Nagrado za boljšo igro v nadaljevanju je dočakala v 89. minuti, ko je Blessing Eleke znižal na 3:4 in postavil končni rezultat.

Razočaranje Arisa Zarifovića po slovaškem vodstvu s kar 4:0. Na koncu je Olimpija vendarle znižala zaostanek na 3:4. Foto: Vid Ponikvar

Po začetnem polomu, ki je prerasel v eno najhujših polurnih nočnih mor v zgodovini zeleno-belih, so si nogometaši Olimpije z delnim preobratom 3:0 nekoliko izboljšali možnosti za napredovanje, a so se zavedali, da bodo zanj na Slovaškem potrebovali zmago z vsaj dvema zadetkoma razlike. V Trenčinu so bili blizu podvigu, na koncu pa dočakali le pirovo zmago s 3:2. Zaradi pravila manjšega števila zadetkov v gosteh so izpadli in postali ena redkih ekip v evropskih tekmovanjih, ki se je morala v kvalifikacijah posloviti kljub šestim doseženim zadetkom na dveh tekmah.

Prvi evropski izlet Mandarićeve Evrope se je tako končal ekspresno, po zgolj dveh srečanjih. Če bi leta 2016 že veljala novost, ki jo je Uefa v kvalifikacije lige prvakov vpeljala letos, bi zmaje dočakal še popravni izpit v kvalifikacijah za evropsko ligo, tako pa so se po "častni" zmagi na Slovaškem in žalostnem spominu na domači poraz poslovili od evropskih zelenic. Po evropskem izpadu je kmalu vroči stolček v Ljubljani zapustil še trener Vanoli.

Olimpija : Trenčin 3:4 (2:4) /13. julij 2016/ Strelci: Velikonja 34., Zajc 43., Eleke 89.; Lawrence 3., Kalu 6., Janga 20., Holubek 32. Postava Olimpije: Šeliga, Kelhar, Zarifović, Bajrić, Klinar, Kirm (od 80. Krefl), Matić, Novak (od 75. Alves), Zajc, Velikonja, Wobay (od 51. Eleke); trener Rodolfo Vanoli.

Zamujena priložnost, da bi v Stožicah gostoval Matjaž Kek

V Stožicah se je na srečanju med Olimpijo in Žilino pred petimi leti zbralo le okrog 1.500 gledalcev. Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpija se je prvič s slovaškim tekmecem srečala leta 2013. Žreb ji je v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo namenil Žilino. V Stožicah se je sredi julija zbralo manj kot dva tisoč gledalcev, kar je bilo veliko manj od pričakovanj prirediteljev. Tisti, ki so si ogledali tekmo v živo, so zelo hitro prišli na svoj račun. Zlasti v prvem polčasu, ki ga je Olimpija dobila z 2:0. Najprej je mrežo gostov zatresel Andraž Šporar, nato pa še Enis Đurković.

V zadnjih minutah prvega dela sta obe ekipi ostali brez igralca. Pri Olimpiji je moral predčasno pod prho Antonio Mlinar Delamea, pri gostih pa Babatounde Bello. Gostje so Ljubljančanom pokvarili načrte v 82. minuti, ko so znižali zaostanek na 1:2, a je nato za večje zadovoljstvo pri zmajih vendarle poskrbel Đorđe Ivelja. Srbski zvezni igralec je v zadnjih sekundah srečanja, v tretji minuti sodnikovega podaljška, povišal prednost na 3:1 in postavil končni rezultat. Izbranci Andreja Razdrha so uresničili cilj in si priigrali lepo izhodišče za povratno tekmo.

Veselje nogometašev in navijačev Olimpije po zmagi s 3:1, ki pa ni zadoščala za napredovanje v 3. krog kvalifikacij. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na Slovaško so se podali optimistično, a tam doživeli neuspeh. Zaigrali so medlo, izgubili z 0:2 in hitro pomahali v slovo. Predsednik Izet Rastoder se je moral sprijazniti s tem, da se je evropska sezona končala še pred začetkom avgusta. Če bi Olimpija izločila Žilino, bi se v 3. krogu kvalifikacij pomerila s Kekovo Rijeko. Nekdanji slovenski selektor se je tako izognil gostovanju v domovini. Žilino je doma premagal z 2:1, v gosteh pa se razšel brez zmagovalca (1:1) in napredoval.

Olimpija : Žilina 3:1 (2:0) /18. julij 2013/ Strelci: Šporar 19., Đurković 26., Ivelja 90.; Škvarka 82.; R.K.: Delamea Mlinar (Olimpija) 41., Bello (Žilina) 45. Postava Olimpije: Džafić, Jović, Delamea Mlinar, Zarifović, Bagarić, Ivelja, Zeba (od 73. Eteme), Trifković, Omladič, Đurković (od 46. Mitrović), Šporar (od 77. Valenčič); trener Andrej Razdrh

Edini zmaj, ki bo imel opravka že s tretjimi Slovaki

Edini nogometaš, ki je nastopil tako proti Žilini kot tudi Trenčinu in je še vedno član Olimpije, je branilec Aris Zarifović. Primorec danes zaradi poškodbe mišice ne bo mogel pomagati zmajem proti Spartaku. Dvoboj bo spremljal s tribun in navijal za soigralce, da končno preskočijo slovaško oviro.

Primerjava Olimpije in Spartaka Trnave:

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Bo šlo v tretje rado? Odgovor, vreden tri milijone evrov, toliko namreč Evropska nogometna zveza (Uefa) podari udeležencem skupinskega dela tekmovanja, bo znan šele prihodnji četrtek na Slovaškem. Za zdaj se zeleno-belim ni obrestovalo, če so proti slovaškemu predstavniku igrali povratno tekmo v gosteh. Bi bilo lahko 30. avgusta drugače?