Košarica za Olimpijo in Maribor, čaka na odhod v tujino in ne igra

Rudi Požeg Vancaš že dva tedna ne igra in čaka na prestop.

Rudi Požeg Vancaš je bil pred leti eden največjih upov slovenskega nogometa, ko je že kot zelo mlad navdušil v majici Domžal. Potem je njegova nogometna pot malce zastala, obudil pa jo je pri Celju, h kateremu je prišel v začetku leta 2016.

Zablestel je v drugi polovici prejšnje sezone, v kateri je ob koncu zabil enajst prvenstvenih golov in si prislužil celo vpoklic selektorja članske reprezentance Tomaža Kavčiča za junijsko prijateljsko tekmo v Črni gori, kjer pa ni zaigral. Verjetno bo tudi na seznamu, ki ga selektor pripravlja v teh dneh, za prvi tekmi lige narodov proti Bolgariji in Cipru, ki Slovenijo čakata septembra, morda se tam ne znajde le zaradi tega, ker v zadnjem času ne igra.

Zabil je tri gole in nehal igrati

Za Celjane, ki po prvih petih tekmah nove sezone Prve lige Telekom Slovenije še ne poznajo zmage in so s tremi točkami na dnu lestvice, na zadnjih dveh tekmah namreč ni nastopil. Ne zaradi tega, ker bi bil poškodovan, ampak zato, ker ureja prestop v tujino. Zanimivo je, da to traja že kar nekaj časa, prestopa pa ta 24-letni krilni napadalec, ki je v prvih treh prvenstvenih krogih nove sezone vselej zadel (vsakič z enajstih metrov), še kar ni dočakal.

Ponudbo na naslov Celja, s katerim je ob koncu lanskega leta po nekaj tednih oklevanja podaljšal do leta 2020 in njegovih zastopnikov so poslali že številni, tudi oba največja slovenska kluba. Tako Maribor, o čemer smo že pisali, kot Olimpija sta ga želela zvabiti v svoje vrste, a je v dogovoru s svojimi zastopniki – njegov menedžer je Miha Mlakar, ki bdi tudi na nogometno potjo najbolj cenjenega slovenskega nogometaša Jana Oblaka – obe ponudbi iz Slovenije zavrnil.

Zdaj pa čaka na prestop v tujino in ne igra. Pa čeprav je zdrav …