Rudi Požeg Vancaš prihaja v Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Kopra so okrepili svojo moč v napadu. Rumeno-modri dres bo nosil tudi Rudi Požeg Vancaš, so danes zapisali na klubskem Facebook-profilu. S kanarčki je podpisal pogodbo do konca sezone.